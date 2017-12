SOCOM: U.S. Navy Seals – online akcia pre PS2

11. jún 2003 o 18:00 Richard Frida

Existuje veľa historických a nezabudnuteľných míľnikov v hernej histórii. Ale koľkí z vás sa môžu pochváliť, že boli v správnom čase na správnom mieste? Kto mal peniaze na PC, keď prišla prvá 3D hra? Kto mal sieťovú kartu, keď sa prvýkrát stretli virtuálni bojovníci v sieťovom univerze Doomu? Určite sa medzi vami zopár jedincov nájde. Ale nebude ich mnoho. Dnes však nastal historický okamih, ktorý si vďaka zhode náhod (alebo zámeru?) môže vychutnať takmer každý pravoverný slovenský hráč. Pred necelým mesiacom klesla cena PS2 pod magickú cenu 10.000,-Sk. Pár týždňov po tejto udalosti prichádza na trh bez nadsázky jedna z najrevolučnejších hier modernej konzolovej histórie. Hra, v ktorej sa stanete príslušníkom najšpičkovejšiej elitnej jednotky sveta. Hra, v ktorej sa môžete zmeniť zo zakríknutého programátora na šialenú gumu vrieskajúcu rozkazy na členov svojho teamu. Hra, ktorá vám bude naozaj rozumieť.

O projekte SOCOM: U.S. Navy Seals sa vedelo už dosť dlho. Najviac nádejí sa vkladalo do tejto taktickej teamovky hlavne v súvislosti s konzolovým online hraním. Zatiaľ čo v USA sa vďaka broadbandu už vyše milióna spokojných majiteľov denne oddáva pôžitkom byť príslušníkom NAVY Seals a SOCOM začína vďaka úspechu PS2 nesmelo ohrozovať Counter Strike, my neustále čakáme na telekomunikačný zázrak. Takže v prvom momente sa môže zdať, že SOCOM nemá u nás perspektívu. Ale to je hrubý omyl. Pri tom všetkom online šialenstve si takmer nikto nevšimol správu o tom, že sa tu nachádza aj singleplayer mód, v ktorom budete môcť zadávať pomocou headsetu príkazy hlasom. Nepredbiehajme však a pozrime sa najprv na hru.

Ako ten SOCOM vlastne vyzerá? Hra sa dá opísať, ako keď Rainbox Six stretne Vietcong a Black Hawk Down. Z Rainbow Six tu máme taktickú a prípravnú časť a pomalé zakrádanie sa v stealth misiách, Vietcong na vás bude žmurkať v typických džungľových masakroch a Black Hawk Down sa prihlási o slovo v akčných prepadoch teroristických základní. Samozrejme sa jedná o mix a ako taký, zákonite musí niečo pripomínať a môj opis je značne zjednodušený. Našťastie však hra ide svojou cestou. Rozmanitosť zásahov a nasadenia SEALS jednotiek je naozaj úctyhodná a ich spoločný menovateľ je ukrytý v názve jednotky – SEAL – Sea-Air-Land. Podľa toho sú aj misie naozaj rôznorodé. Ich škála je v rozpätí od infiltrácie tankera až po oslobodzovanie rukojemníkov v tyle nepriateľa. Tí nie sú žiadne orezávatka a stretnete sa s bývalými členmi Specnaz, fanatickými Arabmi, prípadne drogovými pašerákmi. Určite však všetci čakáte na to, ako sa hra ovláda hlasom, takže vás už nebudem napínať a vrhnem sa na vec.

SOCOM je úplné fantasticky zážitok. Nevídaný, neslýchaný. Úplné vás dostane hneď na prvýkrát, keď zadáte napríklad "Bravo Attack to Crosshairs" a o sekundu počujete "I´m on the way". Je to pocit, ako keby prvýkrát prehovorilo vaše dieťa. A čo to vlastne je ten Set? Je to v podstate "vojenské" sluchátko s mikrofónom. Akonáhle ho zapnete do USB portu, tak sa hlas komunikátora prenesie do neho a nadobudnete dojem, že to je "naozaj" a že ste v hre. Nikto iný hlasy z komunikátora nepočuje a je teda len na vás, ako zareagujete. Po stlačení tlačidla s kruhovým symbolom na ovládači sa aktivuje hlasový mód, v ktorom síce budete spočiatku tápať, ale po druhom stlačení spomenutého tlačidla sa vyroluje klasické vnorené menu známe z položky Štart na každom PC. V ňom sú príkazy usporiadané podľa toho, či ich chcete zadať celému teamu (4 ľudia) alebo len časti (napr. Bravo). Pomocou tohto manuálneho ovládania sa dá hrať aj bez headsetu. Ale len s ním je hra taká unikátna. Vašim nerozlučným spoločníkom bude vojak Boomer, ktorý vás nikdy neopustí a ktorý má našťastie toľko rozumu, že odmietne vykonať nezmyselný rozkaz v prípade, že sa pomýlite. Hlavne zo začiatku sa pripravte na častejšie opakovanie misií. Musíte si neustále dávať pozor, aby ste počas akcie nestratili orientáciu a nonstop lokalizovať team. Raz som na to zabudol a doplatil som na to "životom". Postavil som sa na koniec chodby a na opačnej strane bol môj team, ktorý nevedel, že som sa tam presunul. Zadal som príkaz na hodenie granátu do miestnosti, ale neoznačil som dvere. Granát doletel až ku mne a Game Over... Ako vidíte, SOCOM vám nič neodpustí.

Grafika: 8 / 10

Spočiatku vás neohúri prostredie, ale iste si okamžite všimnete výborne rozpohybované postavy, ktoré pôsobia dojmom "ozajstnosti". Rovnako dobre sú animovaní aj nepriatelia a konkrétne ich pády a následná smrť. Paradoxne vďaka tmavému obrazu na začiatku si všimnete, že hra tieňov a svetla skvele nahráva vašim úlohám. Teda grafika v tomto prípade pôsobí ako druhá nápoveda. Do tieňa musíte odtiahnuť mŕtvych vojakov a vďaka tme ste neviditeľný. V tme dokonale vyskúšate aj nočné videnie, ktoré vás po vstupe do osvetlenej miestnosti môže oslepiť. Postupne sa situácia začne meniť aj v prospech prostredia, lebo nočná misia predsa len neukáže skoro žiadne okolie.

Grafika je funkčná a plynulá a stojí hlavne na detailoch. Nikdy som nespozoroval nejaké šklbnutie obrazu a údajne sa tak nestane ani po prihlásení 16 spoluhráčov. Obraz nie je síce vyšperkovaný ako v prípade najmodernejších vojenských hier na PC, ale podobne fintičky by na televíznej obrazovke aj tak nevynikli. Protivníci sú ľahko rozpoznateľní a zameriavanie cieľov a orientácia v priestore je prehľadná. Aj keď menu do tejto kategórie nepatrí, jedna jeho časť predsa len bude spomenutá tu. Je to výborne navrhnutá "nápoveda" k misiám. Vaše úlohy sa vám zobrazia v plnej 3D grafike aj s nepriateľmi a tak máte možnosť zvolenia najlepšej taktiky. Bohužiaľ, pohľad z prvej osoby je len vo forme, akú ju poznáme napríklad z druhého dielu Rainbow Six. Vidíte iba zameriavací kríž. Rovnaký je aj pohľad cez nejaké zariadenie - napr. nočné videnie. Ale v primárnom pohľade z tretej osoby je grafika pekná a pôsobí drsným a funkčným dojmom.

Interface: 10 / 10

Každá časť hry spadajúca do tejto kategórie je vypracovaná precízne. Od počiatočného brífingu a výberu zbraní, až po menu s príkazmi je všetko prehľadné a podmienené pohodovému hraniu. Tvári sa to síce spočiatku ako nejaká ťažká veda, ale po pár hodinách si zvyknete a už sa nestratíte. Ukazovateľ života a radar si musíte neustále sledovať. Našťastie sú to jednoduché obrazce bez rôznych moderných a hlavne nefunkčných prídavkov v podobe rôznych číselných hodnôt. Počas hry sa vám hlavne spočiatku bude objavovať viacero nápoved, ktoré sú dosť dôležité. Neodklikajte ich a riaďte sa nimi. Menu na zadávanie príkazov, je príkladom jednoduchosti. Pokiaľ pracujete s Oknami, tak sa ani tu nestratíte. Ovládanie hlasom je hlavnou devízou tejto hry a aj pri mojej krkolomnej anglickej výslovnosti s mongolským prízvukom, som nikdy nemal potrebu odhodiť headset do kúta a s plačom utekať preč. Môže sa zdať, že kombinácia ovládača, headsetu, nezávislého zvuku z obrazu, sluchátka a zobrazeného textu je mierne chaotická, ale SCEA neplatí také veľké peniaze len tak nejakým blbcom. Je to jednoduché ako facka a bude sa vám to páčiť.

Hrateľnosť: 10 / 10

Nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany, tak na PS2 momentálne nevidím žiadnu slušnejšiu konkurenciu. A vďaka headsetu hra SOCOM striasa aj to mizivé promile, ktoré vás prípadne mohlo napadnúť. Ak ste militantný hráč, tak jednotky SEAL musia splniť všetky vaše očakávania. Infiltrácia, záškodníctvo, oslobodzovanie, priamy útok, voda, zem, vzduch... jednoducho zvládnete všetko. Ste členom najlepšej elitnej jednotky USA a to je už niečo. Do akcie môžete ísť podľa vlastného uváženia aj alternatívnym spôsobom a preto si myslím, že sa vám SOCOM len tak rýchlo nepreje. Nech už stojí hra aj s headsetom čokoľvek, oplatí sa za tie peniaze.

Zvukové efekty: 10 / 10

Vo vojenskej hre sú zvuky dôležitou zložkou samotnej hry. Vaša postava sa musí nenápadne zakrádať a nevzbudiť tak pozornosť. Rovnako aj zbrane musia byť tomuto štýlu hrania prispôsobené. SOCOM toto kritérium spĺňa na jednotku s hviezdičkou. Zbrane, zvuky, hlasy – to všetko je ukážkou toho, ako sa má ozvučovať vojenská hra. Asi najlepšie sú hlasy spolubojovníkov. Až pri nich si uvedomíte, že váš hlas je posadený nejako privysoko a začnete hovoriť trochu mužnejšie. Vďaka headsetu si určite zopakujete aj správnu americkú výslovnosť, lebo hra vás inakšie bude ignorovať.

Hudba: 8 / 10

Hra obsahuje takzvaný dynamický soundtrack, ktorý reaguje na dianie na obrazovke. Hudba je pekná a správne vojenská. Niekedy však nastupuje razantne a doznieva neskôr, ako by ste čakali. Ale vo všeobecnosti profesionálny produkt hodný tohto mena.

Multiplayer

Tak toto bude tuhý oriešok. Recenzia na multiplayerovú hru a multiplayer nejde spustiť. Je to ťažké, ale tohto luxusu sa u nás tak skoro nedočkáme. Na online hranie cez PS2 potrebujete sieťový adaptér a pripojenia na broadband cez operátora, ktorý má dohodu so SCEE. A takých je zatiaľ v Európe iba šesť. Takže po vysvetlení nasleduje modifikovaná veta, že hra síce multiplayer obsahuje, ale na Slovensku nemáme technické prostriedky na jeho odskúšanie. Smutné.

Inteligencia a obtiažnosť: 7 / 10

Táto časť je trochu pozadu oproti ostatným zložkám hry. Jedná sa o trochu nižšiu AI nepriateľov. Zistíte to hlavne, ak budete hrať na jednoduchej obtiažnosti. Niekedy môžete narobiť hluk a nevšimnú si vás. Inokedy majú radarový sluch. Našťastie, keď si vezmete porovnanie s nejakou konkurenčnou hrou, SOCOM nedopadne vôbec zle. Spolubojovníci sa vám nepletú moc pod nohy a okrem malých zádrhelov naozaj poslúchajú a konajú tak, ako keby boli inteligentní.

Záverečný verdikt: 10 / 10

Čo odpovedať na otázku, či kúpiť alebo nekúpiť hru, ktorá je primárne online? Vďaka headsetu a hlasovému ovládaniu sa nebudete nudiť ani o dva mesiace. Hra je náročná a zábavná ako máloktorá. Toto nie sú reklamné kecy. Je to nový druh zábavy, s ktorým má málokto skúsenosti a jednoznačne posúva žáner vojenských akčných hier výrazne dopredu. Samozrejme, ak vás nebavia vojenské zábavky a chcete si vyskúšať niečo netradičné, tak šetrite peniažky na Eye Toy. Inakšie berte všetkými desiatimi. Hodnotenie je určite zhovievavé, lebo som nevidel multiplayer a to pri takejto hre môže znamenať veľa, ale pri singleplayeri som sa bavil fakt kráľovsky. A to mi môžete veriť. Som totiž úplne rozmaznaný a zhýčkaný recenzent, čo všetko už videl a nič ho neprekvapí. Recenziu na online hranie nečakajte, lebo Telekomunikácie iste nepodpíšu zmluvu o zavedení broadbandu so Sony tak skoro. Pripravuje sa však dvojka a tam už očarenie z ovládania hlasom opadne. Takže zatiaľ neváhajte a choďte do boja. Stojí to za to. Našťastie v prípade zahraničných recenzií práve hodnotenie multiplayeru posúva túto hru do nebeských výšin vedľa titulov ako Counter Strike. A ak ani tento argument nezabral tak skúsim ešte jeden: oni vám fakt rozumejú! Viac ako manželka či priateľka. Oni vás CHÁPU :-).