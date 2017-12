Rayman 3: The Hoodlum Havoc – hejsa hopsa, Rayman je späť!

Najznámejšia plošinovka, hopsačka, arkáda - doplňte si vhodný názov - na PC, sa po niekoľkoročnom úsilí dočkala tretieho pokračovania. Milý, pestrofarebný bezkĺbový mužíček Rayman je späť a s ním ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá. Dokáže tretí diel obháji

5. jún 2003 o 18:36 Juraj Chrappa

ť svoj kráľovský titul vo svojom žánri?

Titul kráľa skákačiek na PC si Rayman vyslúžil už vo svojom prvom diely, ktorý bol ešte v starom dobrom 2D. Niežeby bola na tejto platforme a v tomto žánri nejaká veľká konkurencia, to teda nie. Mágovia z francúzskeho Ubisoftu však nenechali nič náhode a vytvorili neskutočne zábavné dielko. Druhý diel sa objavil onedlho, bol plne 3D a hrateľnosť posunul do nebeských výšin. Rayman 2 bol studnicou fantastických nápadov, skvostného dizajnu levelov, korunovaný dokonalou hrateľnosťou. Bola to hra, ktorá svojho času v hodnotení recenzentov bez problémov porážala konkurenčný x-tý diel Tomb Raidera. Rayman 3 to mal mať ťažké, aby dôstojne obhájil zaslúžene nadobudnutý trón kráľa.

Rayman 3: The Hoodlum Havoc vás jednoduchým príbehom vtiahne do komplexného rozprávkového sveta nielen pre deti. Jeden červený lum - malé svetielko pozitívnej energie - sa raz zvrhne a zmení sa na temného, zlého luma. Svojou zlobou postupne nakazí ďalších dobrých lumov, tí nakazia ďalších a ďalších. SARSovským spôsobom vznikne armáda čiernych lumov, ktorých jediným cieľom je ovládnuť svet. Ako sa to môže stať iba jemu, Raymanov kamarát Globox, hlúpou náhodou zhltne arciluma, najvyššieho šéfa všetkých temných lumov. Ten v jeho útrobách robí neplechu, núti Globoxa piť slivkový džús a správať sa, mierne povedané, neprístojne. Rayman sa ako správny kamoš rozhodne Globoxa vyliečiť. Vláči ho po najlepších doktoroch, ku ktorým sa musí najprv preskákať a prebojovať. Ako sa všetko skončí, už musíte zistiť sami, ja vám prezradím len to, že história sa zvykne opakovať. Mimochodom, viete čo robia vaše ruky v noci?

Hlavné postavy sú teda dve. O tej prvej sa snáď nemusím obšírnejšie zmieňovať, tou druhou je Raymanov neschopný priateľ Globox. Ten je tak nešikovný, až je milý a napriek tomu, že vám bude spôsobovať iba problémy, rýchlo si ho obľúbite. Na vašich dobrodružstvách však môžete ovládať iba Raymana, ktorý väčšinou vyťahuje Globoxa z „brindy“.

Autori do hry pridali charakteristický humor, ktorý je badateľný najmä na začiatku, keď vám v tutorialy podivná mucha pomáha dostať sa do hry. Nezabudnuteľná je najmä hádka medzi touto muchou a „manuálom“. Aktívne sa zapája do procesu výučby hráča, čo muche veľmi nevonia. Na bránicu štekliacich dialógoch sa určite výborne pobavíte, napriek tomu, že je hra svojou grafikou primárne určená pre deti. Podobne ako v moderných animovaných filmoch – na milučkom prostredí a postavičkách sa zabavia deti, dvojzmyselné dialógy a poznámky si vychutnajú rodičia. Globoxove poznámky počas hry vám budú ústa rozťahovať minimálne do príjemného úsmevu. Celé herný svet, všetky postavičky, priateľské aj nepriateľské, sú vytvorené s vtipným nadsadením. Presne v štýle Raymanových predchádzajúcich inkarnácií.

Možno si myslíte, čo by sa ešte dalo vymyslieť nového v trojke, keď dvojka bola taká dokonalá? Verte mi, mnoho. Otázkou je, či k lepšiemu. 50-členný vývojový tím po tri roky naozaj pracoval na plné obrátky. Prvou zmenou, ktorú ihneď postrehnete, sú rozprávajúce postavičky. Autori chceli vytvoriť komplexný herný svet a prehĺbiť vzťahy medzi postavami, preto dostal Rayman, Globox a všetky ostatné charaktery dar reči.

Celkovo celá hra zmenila základnú líniu hopsačiek – zrušila rozdelenie na levely. Presne v súlade so súčasným trendom v žánri, ktorý udávajú hry z herných konzolí (Rayman je nakoniec primárne určeny pre konzoly). Hra sa podľa nich neoficiálne delí, je ich tu mimochodom 44, ale spolu tvoria jeden herný svet, takže ani veľmi nepostrehnete, že ste už v ďalšom levely. Príbeh sa posúva buď enginovými animáciami alebo kvalitnými, humornými filmíkmi.

S Raymanom sa postavíte zoči-voči 20 druhom nepriateľov z nebezpečného Hoodlumského kmeňa. Veľakrát sa stretnete s finálovými bossmi, na ktorých platí iba špeciálna taktika. Boje s nimi sú poňaté veľmi originálne. Dá sa povedať, že každý boss tvorí akoby minihru vo veľkej hre s vlastnými pravidlami. Často musíte meniť taktiku, pretože ju menia aj nepriatelia. Po dosiahnutí určitého množstva bodov sa vám odomykajú rôzne minihry, ktoré majú svoj pôvod práve v súbojoch s finálovými bossmi. Po ich odomknutí si ich môžete zahrať kedykoľvek sa vám chce. Ich zábavnosť je však diskutabilná. Body zbierate likvidáciou nepriateľov a zbieraním diamantov najrôznejších veľkostí a farieb.

Boj prešiel v najnovšom Raymanovi najväčšími zmenami. Okrem rýchlych prstov treba zapojiť aj trochu taktiky v spolupráci s viacerými novými schopnoťami. V hre ich môžete nájsť v podobe rôznofarebných konzerv s obmedzenou trvanlivosťou. Po ich požití dostanete dočasne k dispozícii, napríklad supersilnú päsť na búranie prekážok, reťazovú päsť na zachytávanie sa na nedostupných miestach alebo lietanie na... lietanie. Tieto nové power-upy budete musieť počas celej hry hojne využívať, ak chcete úspešne postupovať ďalej.

Grafika: 8 / 10

To čo Rayman 3 predvádza po grafickej stránke, vám spočiatku vezme dych, kým si nezvyknete. A zvyká sa naozaj ťažko, pretože počas hry prejdete 10 úplne odlišnými prostrediami. Zaskáčete si v kúzelnom lese, v krajine mŕtvych, na púšti a ďalších mysliteľných a nemysliteľných prostrediach. Nádherná komixová grafika nemá dnes na PC konkurenciu. Do detailu vykreslené fantastické prostredia hýria všetkými farbami dúhy, animácia postáv je špičková. Rayman dostal do vienka kopec nových pohybov, ktoré sú perfektne rozanimované, rovnako aj pohyby nepriateľov. Všetko sa neustále hýbe, bliká, svetielkuje, čím vytvára pocit živého, dynamického sveta.

Na engine si dali autori očividne záležať. Vôbec nevidno konzolový pôvod hry. Grafika využíva mnohé schopnosti najnovších 3D akelerátorov. Hanbu PCčku nerobí ani rýchlosťou. Všetko sa hýbe nadmieru rýchlo aj na starších konfiguráciách, samozrejme v nižšom rozlíšení a s nižšími detailami.

Interface: 9 / 10

Nie je o čom debatovať. Inštalácia, užívateľské prostredie a ovládanie sú maximálne jednoduché a intuitívne. Hrať môžete na klávesnici, ktoré je mimochodom veľmi presné, ale odporúčam kvalitný gamepad. Zamrzí len 3-CDčkové žonglovanie, na čo si však pri dnešných hrách už pomaly zvykáme...

Hrateľnosť: 7 / 10

Z obyčajnej hopsačky sa stala akcia, kde je takmer v rovnakej miere zastúpený boj s nepriateľmi a klasické skákanie. Druhé menované predstavuje behanie, skákanie, lozenie, lietanie, plávanie a hľadanie vylepšovacích konzerv. Tie využijete pri otváraní dverí, pri dosahovaní na inak neprístupné miesta a samozrejme v boji, ktorý je úplne odlišný. Proti hojne zastúpeným nepriateľským postávam môžete vystreľovať svoju ruku teraz už nielen rovno ale aj z bokov. Znie to jednoducho, ale až v praxi zistíte, že potrebujete prax... Každý nepriateľ má totiž svoj vlastný štýl boja a preto si musíte rozmyslieť taktiku. Dôležité je to hlavne v boji s niekoľkými druhmi nepriateľov. Vtedy je podstatné, aj kto sa dostane „na rad“ ako prvý. Hrateľnosť je vo veľkej miere postavená práve na týchto súbojoch. Hra tak dostáva úplne nový rozmer, pri ktorom treba aj trochu rozmýšľať. Ale bez obáv, všetko je v rámci normy. Nejedná sa o žiadne taktické hustopeče.

Noviniek v hre je, ako vidíte, viac než dosť. Dlho som premýšľal, prečo teda nie je hra tak zábavná ako predchádzajúci diel? Nakoniec mi svitlo. Spôsobuje to rozkúskovanie levelov na malé bojové arény. Potom nepomáha ani prepracovaný dizajn každej jednej obrazovky. Chýbal mi pocit veľkosti a rozľahlosti, ktorý som mal v Raymanovi 2. V trojke vhupsnete do levelu-arény, nepriateľov pošlete do večných lovíšť, trochu si zaskáčete a už sa aj ženiete ďalej. Nádherne prostredia tým strácajú na atmosfére, pretože si ich jednoducho nestihnete užiť. Netvrdím, že hra nie je zábavná, práve naopak. Budete sa baviť kráľovsky, najmä ak máte radi tento žáner. Len nedosahuje božskej hrateľnosti predchádzajúceho dielu.

Multiplayer

Rayman 3: The Hoodlum Havoc je čisto singleplayerovou záležitosťou. Možno sa časom dočkáme multiplayerovej verzie ako to bolo v prípade hry Rayman M.

Zvukové efekty: 9 / 10

Ozvučenie je na špičkovej úrovni, ako sa na hru takéhoto kalibru patrí. Každá činnosť má priradený nejaký zvuk a keďže je hra neustále v pohybe, okolo vás v jednom kuse niečo bzučí, zvoní, cinká.

Anglický dabing je perfektný, presne vystihuje každú postavu a humor hry. Dobrou správou je, že slovenský vydavateľ Kon Tiki pripravuje slovenský dabing k hre, z ktorého sme vám nedávno priniesli ukážku. Škoda len, že sa slovenská verzia hry na trh dostane až v júli.

Hudba: 8 / 10

Úvodná skladba bola nahraná skupinkou Groove Armada, čo je myslím dostatočný objektívny dôkaz jej kvality. Môj subjektívny názor na túto zmes afrických bubnov a chytľavej melódie je – výborná skladba. Dynamická hudba počas hry je príjemná, hodí sa k prostrediam a mení podľa situácie. Viackrát sa mi stalo, že som sa započúval do niektorých songov počas hry. Na škodu môjmu Raymanovu ;).

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Pri skákačkách sa málokedy zvykneme nejako extra baviť o umelej inteligencii. V tomto prípade musíme spraviť výnimku. Raymanovi protivníci vyzerajú síce tupo, ale vo väčších množstvách vám dokážu riadne zavariť. Využívajú svoje odlišné schopnosti, keď napríklad rozhadzovač časovaných bômb sa drží pekne vzadu, pričom obyčajní pešiaci na vás dobiedzajú sblízka. Pred vašimi strelami sa dokážu až prekvapivo dobre uhýbať, preto treba páliť nielen rovno, ale aktívne využívať aj streľbu z boku.

Čo sa týka obtiažnosti, tá nie je nijako vysoká. Hra sa automaticky ukladá každú chvíľu, a len málokedy sa vám stane, že musíte prechádzať level od začiatku. Je to trochu škoda, pretože nízkou obtiažnosťou klesá aj motivácia. Našťastie sú tu fináloví bossovia, ktorí sú dosť tuhí, ale iba do vtedy, kým neobjavíte ich slabé miesto. Potom to už ide ako po masle.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Najnovší diel klasickej hopsačky Rayman 3: The Hoodlum Havoc má so svojimi predchodcami stále menej spoločné. Zostali len postavy, bizarný herný svet, vynikajúce technické spracovanie a kvalitná zábava. Rayman už zďaleka nie je prostoduchou hopsačkou, ale akčnou hrou zameranou na boj rovnako ako na skákanie. Obohatenie taktickými prvkami v boji hre taktiež prospelo. Kontroverzný, rozkúskovaný dizajn herného prostredia však „úspešne“ znižuje eufóriu z hry.

Ak ste Raymanovi fanúšikovia, nedajte sa odradiť mojou perfekcionistickou nespokojnosťou. Vy ostatní skúste dať Raymanovi šancu, napriek infantilnej grafike. Množstvo originálnych nápadov, kvalitné spracovanie, humor a dobrá zábava hru predurčujú hráčom všetkých vekových kategórií.

Kráľ zostáva kráľom napriek viditeľnej snahe celého vývojového tímu. Rayman 3 môže prekonávať svojho staršieho brata v grafike, ale jeho hrateľnosť, bohužiaľ, nedosahuje. Titul však zostáva v rodine, takže žiadny problém.