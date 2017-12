Český Telecom má dnes oznámiť ovládnutie Eurotelu

Praha 5. júna (TASR) - Akcionári Eurotelu by mali dnes popoludní oznámiť dohodu, podľa ktorej by sa 100-% vlastníkom najväčšieho mobilného operátora stal Český Telecom, uviedol zdroj blízky privatizácie.

Telecom by mal odkúpiť podiel od amerického konzorcia Atlantic West, ktoré vlastní polovicu Eurotelu. Vďaka výraznému posilňovaniu koruny voči doláru by mal byť nákup Eurotelu lacnejší ako naposledy zverejnená cena 1,285 miliardy dolárov, t.j. 34 miliárd Kč. Telecom si bude na kúpu Eurotelu asi požičiavať a banky už očakávajú vyhlásenie tendra. Z pôžičky by sa malo zaplatiť aj vyplatenie dividend akcionárom z minuloročného zisku, informoval český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,311 SKK)