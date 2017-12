Vodiči, hrajte počítačové hry

Zlá správa pre rodičov - mnohé z agresívnych počítačových hier, ktoré ste sa doteraz snažili svojim potomkom zakázať, u nich rýchlo rozvíjajú schopnosti, ktoré sa im zídu aj v reálnom živote.

4. jún 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Keď ide o život, mozog sa učí rýchlo.

Podľa vedcov z Rochesterskej univerzity hranie hier ako Grand Theft Auto (hráč kradne autá a zráža chodcov) alebo Medal of Honor („zastreľ čo vidíš“) výrazne zvyšujú schopnosť ľudí spracovávať vizuálne podnety v prostredí bohatom na informácie. Táto schopnosť je veľmi dôležitá napríklad pre vodičov, ktorí musia súčasne sledovať cestu, svetlo na semafore a pritom zachytiť, že nebezpečne blízko cesty trebárs pobieha pes. Maximálne rozvinutú ju musia mať aj leteckí dispečeri či vojaci - prieskumníci, ale zíde sa aj pri mnohých športoch. Podľa neurobiológia Manfreda Fahla z Brémskej univerzity sa pod vplyvom videohier mení v mozgu človeka tvar zakončenia nervových buniek tak, aby mohli navzájom efektívnejšie komunikovať.

Počas výskumu hrala skupina dobrovoľníkov bez predchádzajúcich skúseností s počítačovými hrami hodinu denne hry ktoré vyžadujú sústredenie na viacero činností zároveň. Po desiatich dňoch dosiahli omnoho lepšie výsledky v testoch vizuálnej pozornosti, ako pred začiatkom experimentu.

Úspech sa pritom dostavil práve so „sociálne najnevhodnejšími hrami“, s tými, kde sa vyskytuje najviac streľby a zabíjania, komentoval pre časopis Nature Jeremy Wolfe z Harvard Medical School. Vedci dúfajú, že objav by mohol v budúcnosti pomôcť vyvinúť špeciálne nenásilné počítačové hry pre ľudí po srdcovom záchvate, ktorým by mohli pomôcť v znovunadobudnutí schopnosti spracovávať zrakové podnety.

Autori správy na záver vehementne upozorňujú, že „výskum nenaznačuje, že deti môžu odteraz hrať hry namiesto písania domácich úloh“ - týka sa totiž len jedného z mnohých aspektov vplyvu hier na človeka.