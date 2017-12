Ešte viac Matrix

Fenomén Matrix sa opäť vrátil do našich kín, ale vďaka jeho masovej popularite nezostali autori filmu iba pri tomto spôsobe „kŕmenia“ fanúšikov. Hoci hry podľa filmu vznikajú už veľmi dávno, nový Enter the Matrix je v tejto oblasti novátorským projektom.

4. jún 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Filmárske duo bratov Wachovských sa totiž rozhodlo obohatiť príbeh filmu práve počítačovou hrou. Ak teda chcete vidieť, čo sa stalo medzi scénami zobrazenými v Matrix Reloaded a vedieť niečo viac o jeho hrdinoch, musíte siahnuť aj po hre. Prvýkrát je teda hra takou pevnou súčasťou „mediálneho balíka“.

Herná extáza, ktorú autori pôvodne sľubovali, sa však nekoná. Enter the Matrix ako hra často stráca dych. Hrateľnosť lieta z vynikajúcej až do podpriemernej a technické spracovanie občas pôsobí predpotopne. O to viac šokuje, že napriek tomu si mnohí určite túto hru radi zahrajú. Najjasnejším dôvodom je určite prepojenie s filmom a celková „Matrix atmosféra“. Ďalším je nevyhnutná prítomnosť bojových umení, obrovského zbraňového arzenálu a špeciálneho spomaleného módu s názvom Focus. V ňom postavy, ktoré ovládate (Niobe alebo Ghost z filmu), vykonávajú s prispením pohodlného ovládania tie najpôsobivejšie „Matrix pohyby“. Na ne bola úspešne použitá technológia zachytenia ľudského pohybu, takže všetko pôsobí reálne a zároveň veľmi efektne.

Zamrzí preto, že nech sa budete snažiť hru alebo samo PC nastaviť akokoľvek, stále zaznamenávate viaceré grafické chyby a nedostatky. Často chudobné interiéry alebo zlyhávanie textúr však dosť vynahradzuje zvuková a hudobná kulisa. O dabing sa postarali sami herci z filmu, zvuky sú rovnako filmársky kvalitné a hudba je pôvodná filmová. Vďaka tomu sa atmosféra často vyšplhá veľmi vysoko a všetky nedostatky hry veľkoryso prehliadnete. Ako však začína byť v hernom priemysle zvykom, netrvá dlho, kým nie je čo prehliadať, lebo hra sa končí. Hoci ju prejdete za obe postavy, nebude to skúsenejším trvať dohromady viac ako desať hodín. Ak však aj nad týmto privriete zrak, nebudete napriek iba ľahkej nadpriemernosti z tejto hry sklamaní.

