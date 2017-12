Realizátor infosystému štátnej pokladnice by mal byť známy do polovice septembra

23. aug 2001 o 15:09 TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Víťaz do stredy tohto týždňa pozastaveného tendra na dodávku informačného systému štátnej pokladnice by mal byť známy do polovice septembra. Pre TASR to potvrdil hovorca ministerky financií SR Peter Papanek.

Podľa jeho slov bude o ponukách Siemens Austria a Hewlett-Packard Austria rozhodovať tá istá komisia, ktorá mala pôvodne vybrať realizátora projektu do 31. júla 2001. "Zatiaľ nemáme dôvod na výmenu jej členov," zdôvodnil P. Papanek.

Verejná súťaž na tejto projekt pokračuje po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR v stredajšom rozhodnutí skonštatoval, že pri výberovom konaní nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

ÚVO začal správne konanie vo veci možného porušenia zákona o verejnom obstarávaní 30. júla tohto roku, teda deň pred plánovaným vyhlásením výsledkov tendra, keďže sa vyskytlo podozrenie z jeho manipulácie. Predsedovi výberovej komisie Danielovi Ferjančekovi mal totiž Siemens ako jeden z účastníkov tendra na miliardový infosystém údajne ponúknuť za hlasovanie v prospech firmy 1,5 milióna Sk a ďalších 2,5 milióna Sk, ak presvedčí aj ďalšieho člena komisie. Z tohto dôvodu podalo Ministerstvo financií (MF) SR na ÚVO aj Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet na prešetrenie celej záležitosti.

Siemens akúkoľvek snahu zmanipulovať rozhodovanie výberovej komisie odmieta. Okrem Siemensu sa na tendri zúčastnili aj spoločnosti Hewlett-Packard a IBM. IBM ale predložilo ponuku až po konečnom termíne, čím sa z verejnej súťaže diskvalifikovalo.

Vyšetrovanie údajného pokusu o podplácanie naďalej pokračuje po tom, čo GP postúpila prípad vyšetrovateľom. "ÚVO nemá zo zákona kompetencie na prešetrenie podozrení z pokusu manipulovať rozhodnutie komisie formou ponúkania úplatku a v tejto súvislosti prijímať opatrenia voči obstarávateľovi. Prešetrovanie podozrenia z uplácania a prípadné začatie trestného stíhania orgánmi činnými v trestnom konaní nemá vplyv na konanie vo veci predmetného verejného obstarávania," uzavrel P. Papanek.