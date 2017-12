Slovenské firmy sa učia zneužívať e-mail

4. jún 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Aj slovenské firmy začínajú objavovať nelegálne metódy, ako propagovať svoje služby prostredníctvom internetu. Kým za celý minulý rok zaznamenala Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) päť podnetov na preverenie firiem, ktoré propagujú svoje produkty cez internet v rozpore so zákonom, za necelých päť mesiacov tohto roka už začala preverovať ďalších 19 podnikateľov.

Podľa platného Zákona o reklame nemožno reklamu šíriť elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu prijímateľa. Firmy môžu zasielať svoje ponuky e-mailom len ľuďom, ktorí o to sami požiadali, napríklad zadaním svojej adresy do formulára na ich webovej stránke. Zákon teda porušujú všetci podnikatelia, ktorí zašlú propagačný e-mail napríklad na zoznam adries nazbieraný pri surfovaní po webe. Hrozí im za to pokuta až dva milióny korún.

Podľa hovorkyne SOI e-mailom šíria svoje ponuky firmy s najrozličnejším predmetom podnikania. „Išlo napríklad o služby hostesiek, kapitánsky kurz, registráciu internetových domén, služby školiaceho strediska, služby na podvedomé určenie aj predaj CD, videa a počítačových hier,“ povedala Danuša Krkošová.

Napriek vyše dvadsiatke podnetov však zatiaľ inšpekcia dokázala porušenie zákona len jednému podnikateľovi, ktorý sa proti rozhodnutiu odvolal a rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Šesť ďalších prípadov sa prešetruje a v deviatich prípadoch SOI pátra po identite a fyzickej adrese šíriteľa reklamy.

Pliaga internetu

Rozoslanie nevyžiadanej e-mailovej správy, „spamu“, je na prvý pohľad zločinom bez obete: akú už len škodu môže spôsobiť človek, ktorý občas rozošle zákazníkom informáciu o novej službe svojej firmy? Podobnú, ako keby ukradol v supermarkete jednu čokoládovú tyčinku: ak to bude robiť každý deň, škoda postupne dosiahne celkom zaujímavú výšku a ak sa budú rovnako správať ostatní, ohrozia fungovanie celého systému.

Práve minulý mesiac dosiahol internet desivý míľnik - podľa spoločnosti MessageLabs prekročil podiel spamu na celkovom počte odoslaných e-mailových správ hranicu 50 percent. Odhadované 2 bilióny reklamných správ odoslaných tento rok predstavujú obrovské náklady najmä pre internetových providerov, ktorí znášajú náklady na ich prenos krížom-krážom po svete. Ďalšie škody spôsobuje spam znižovaním produktivity práce, keď sa jeho prijímatelia musia prehŕňať desiatkami nezmyselných správ, aby sa dostali k legitímnej e-mailovej korešpondencii. Podľa aktuálneho prieskumu vo Veľkej Británii je spam tretím v rade faktorov, ktoré ľuďom najviac znepríjemňujú prácu, hneď po dopravných zápchach a práci nadčas.

Dôsledky premnoženia spamu si už začínajú uvedomovať aj vlády na celom svete. V Spojených štátoch sa pripravuje federálny zákon, ktorý by z odosielania reklamných e-mailov pod falošnou identitou (čo je väčšina prípadov) urobil trestný čin. Takúto legislatívu má už dnes 28 amerických štátov, napríklad vo Virgínii za spamovanie hrozí až päť rokov väzenia. V Európskej únii bude platiť jednotná smernica zakazujúca akúkoľvek elektronickú reklamu zaslanú bez predchádzajúceho súhlasu prijímateľa najneskôr od októbra.

Objavili sa však už aj úvahy, že kolapsu internetu pod tiažou spamu môže zabrániť len zmena jeho technickej stránky, konkrétne protokolu SMTP tak, aby bolo možné jednoznačne overiť identitu odosielateľov e-mailov. V Austrálii sa zasa experimentuje so systémom, ktorý umožňuje príjemcovi e-mailu stanoviť malý poplatok za každú správu, ktorú mu chcú iní ľudia cez internet poslať.

Na všetky doterajšie pokusy o zastavenie spamu však spameri rýchlo našli odpoveď a počet reklamných správ stále rastie. Jednoduché riešenie je pritom naporúdzi - stačilo by, keby internetisti prestali na ponuky lacných úverov, viagry bez predpisu a bezplatného porna reagovať a spam by rýchlo vymizol prirodzenou cestou.

Náklady na rozosielanie spamu sú však také nízke (cena za rozoslanie 10-tisíc e-mailov profesionálnou firmou môže byť len 5 dolárov), že stačí, aby na konkrétnu správu odpovedal jeden zo stotisíc príjemcov a spamerovi sa už jeho činnosť vyplatí.