Internetová reklama PPC - „pay per click“

Každý, kto má ambície robiť za pomoci internetu nejaký biznis, chce dostať na svoju stránku maximum zákazníkov. Je pritom jedno, či je na tej stránke internetový obchod alebo len cenník s telefónnym číslom. Pred rozhodnutím o výbere spôsobu oslovenia je dobré vedieť, že posledná forma platených výsledkov vyhľadávania zvaná Pay per Click (PPC, Plať za klik) svojou efektivitou vyrazila dych všetkým analytikom a je asi len otázkou času, kedy sa v plnej miere presadí aj na slovenskom trhu. PPC odkazy znamenajú nový vývojový stupeň v oblasti online reklamy, kde sa abstrahuje od platieb za zobrazovanie a platí sa len za klik - „pay per click“. Podľa riaditeľa spoločnosti Espotting Seb Bishop-a (Espotting - jeden z najväčších poskytovateľov služieb PPC v Európe) hlavná výhoda PPC odkazov spočíva v tom, že poskytujú reklamu zadarmo, nakoľko klient za videnie odkazu na svoju stránku nič neplatí. Platí sa len za návštevníkov, ktorí sa cez odkaz prekliknú a navštívia web stránku inzerenta.

PPC vo svete

PPC odkazy tvoria majoritnú časť príjmov zo služieb poskytovaných na svetových vyhľadávačoch, ako google.com, yahoo.com alebo altavista.com. Pre niektoré z nich predstavuje táto forma inzercie jediný zdroj príjmov z reklamy. PPC odkazy portálom najčastejšie dodáva tretia firma, ktorá komplexne zabezpečuje technologickú ako aj obchodnú stránku služby. Celosvetovo najznámejší poskytovateľ PPC odkazov je americká spoločnosť Overture.

V západoeurópskych a amerických spoločnostiach predstavujú PPC odkazy jeden z hlavných nástrojov online marketingových aktivít firiem. Podľa štúdie vykonanej spoločnosťou Search123, 53% spoločností sústreďuje viac než polovicu svojho rozpočtu práve do tejto formy online marketingu. Pri výskume sa taktiež zistilo, že 2/3 firiem pokladá PPC vyhľadávanie za najefektívnejší nástroj online reklamy.

TOP 5 poskytovateľov PPC vo svete:

Ako funguje reklama cez PPC odkazy?

Pri technológii PPC najčastejšie vstupuje medzi klasických partnerov (inzerent - portál) tretí subjekt. Ten sa na jednej strane dohodne s portálmi na využívaní systému sponzorovaných odkazov (v podstate sa naň portály napoja) a na druhej strane zhromažďuje inzerentov. Pre inzerenta to znamená, že sa mu stačí dohodnúť s jedinou firmou a jeho odkazy sú okamžite k dispozícii na všetkých pripojených portáloch. Na portáloch sa odkazy na web stránky inzerentov zobrazujú na prednostných pozíciách. Napr. firma predávajúca cd a dvd má záujem sa zobrazovať potenciálnym zákazníkom, ktorí hľadajú na internete práve produkt, ktorý oni predávajú, čiže cd, dvd, filmy, atď. Produkty na internete sa vyhľadávajú pomocou rôznych vyhľadávacích portálov tak, že sa zadá do vyhľadávacieho okienka slovo týkajúce sa hľadaného produktu alebo služby, napr. „cd“ alebo „dvd“ a následne ako výsledok vyhľadávania sa zobrazia odkazy firiem ponúkajúcich dané produkty alebo služby. Nakoľko je tých výsledkov veľmi veľa, je potrebné zabezpečiť, aby sa odkaz firmy nachádzal čím vyššie v rebríku výsledkov. Práve toto zabezpečuje systém PPC odkazov, pomocou ktorého sa firma na internete môže prezentovať na prvých pozíciách výsledkov vyhľadávania a to presne v tej oblasti (na tie slová), v ktorej podniká.

PPC na Slovensku