Pripravuje sa nová Matrix hra

3. jún 2003 o 18:55 Juraj Chrappa

Predstaviteľ spoločnosti Atari, vydavateľa hier podľa filmu Matrix, potvrdil vývoj ďalšej hry po Enter the Matrix. Na trh by sa mala dostať súčasne s tretím filmom The Matrix Revolutions. Žiadne podrobnosti o hre neboli zverejnené. Vieme len to, že sa hra objaví na všetky konzoly.

Obavy o kvalitu tohto titulu sú skutočne namieste. Ak by sa vývoja tejto hry opäť ujala spoločnosť Shiny, tak ako pri Enter the Matrix, tých pár mesiacov od jej dokončenia je príliš málo, na vytvorenie plnohodnotného pokračovania. No, uvidíme...

Zdroj: gamepower.com.au