Sacred - Diablo killer?

Mierne prestarnutá legenda akčných RPG, Diablo, je stále obľúbenou hrou medzi hráčmi pre jej špičkovú hrateľnosť a výborný multiplayer. O nástupnický trón sa hlási ambiciózny projekt Sacred. Má vôbec šancu proti klasike žánru?

3. jún 2003 o 15:31 Ján Kordoš

Keď dorazilo na pulty Diablo, strhol sa okolo tejto hry neuveriteľný ošiaľ a množstvo hráčov "závisláčilo" s touto hrou mnoho dní aj nocí. Keď k tomu pripočítame aj multiplayer na Battle.net, každý podnikateľ v tom videl kopec peňazí, čo aj je pravda. Po určitom čase vzniklo dosť veľké množstvo hier, ktoré boli podobné kráľovi „click-festu“ – Diablu. Z mora hier sa vynoril Nox, Invictus, či Revenant a zopár ďalších, ale žiadna z týchto hier nedosahovala kvality diabolského konkurenta. A aby to nestačilo, po zdĺhavom pôrode zasadil poslednú ranu pokoriteľ Diabla... jeho mladší brat Diablo 2. Potom prišiel výborný datadisk a nikto doposiaľ nedokázal zhodiť z trónu božského diablika. Lenže čas ide ďalej a určite ste už aj vy zaznamenali z našej novinky, že sa chystá potenciálny pokoriteľ Diabla – Sacred od nemeckej firmy Ascaron Entertainment. Získali sme pre vás množstvo informácií o hre, zhliadli videá z hry a prinášame vám to všetko zhrnuté v tomto článku.

Najprv si vysvetlíme, čo to vlatne to Diablo bolo, aj keď je to podľa mňa úplne zbytočná vec. Hra by sa dala definovať ako silne akčné RPG, kde sa na vašu postavičku pozeráte z izometrického pohľadu (našli sa aj výnimky ako Darkstone, ale tá hra práve pre svoje 3 rozmery neuspela). Na začiatku si vyberiete postavičku, ktorá má len 4 základné vlastnosti: sila, obratnosť, vitalita a mana. Jednoduchým klikaním zabíjate tisícky potvoriek, pribúdajú vám skúsenosti, tzv. experience - expy, a vylepšujete si tak tieto základné vlastnosti. Po zvýšení levelu postavičky ste si mohli vylepšiť aj sekundárnu schopnosť – napríklad vaša amazonka strieľala viac šípov naraz atď. A to je celý princíp hry – aj keď sa zdá jednoduchý, maximum z neho vyťažilo len... nie, nebudem sa opakovať, takže si sem sami dosaďte názov hry.

A Sacred by mal byť Diablo killer a teraz sa dozvieme, prečo by to mal byť práve on.

Za siedmymi horami, za siedmymi dolami

Môžete si hovoriť čo len chcete, ale úspech závisí aj od príbehu. Nestačí, ak vás len hodia na mapu a vašou úlohou je zabíjať more potvoriek len tak pre zábavu. To by dlho nevydržalo a preto náš príbeh sa začína oveľa skôr ako obdobie, v ktorom sa dostanete ku hraniu. Ancaria je klasická planéta, akých nájdete vo fantasy stovky. Pred dávnymi dobami po nej chodil Shaddar, známy aj ako Pútnik. Tento mág bol očarený temnotou a zlom, čo začalo vyvolávať v ľuďoch obavy a preto sa rada mágov rozhodla skoncovať s Pútnikom v plameňoch. Ten s tým nesúhlasil, nepriznal svoju lásku k čiernej mágii a rozhodol sa, že utečie. Jeho kroky viedli až na úplný koniec sveta (fyzikálne zákony hoďte za hlavu), kde o ňom dlhú dobu nikto nič nepočul. Postupne sa ľudia zmierili s tým, že ich svetu bude vládnuť naveky mier a zabudli na zbrane, lebo ich nepotrebovali. Lenže zrazu sa dopočuli o návrate Pútnika, ktorý vlastní Knihu temnoty. Táto brožúrka nie je len obyčajný kus dreva, lebo každá padlá obeť si do nej zapísala svoje meno a ak sa zaplnia všetky stránky knihy, otvorí sa cesta temnoty, do ríše mŕtvych. Ancaria sa rúti do záhuby a z nej ju môže vytiahnuť len nehrozený hrdina, ktorý sa postaví zlu a porazí ho. Možno to znie ako klišé, ale ak bude príbeh dobre vyrozprávaný, čo sa očakáva, tak to bude znieť zaujímavejšie, ako takto vyrozprávané v skratke.

Hero of the day

Do boja sa môže postaviť len jeden zo šiestich vyvolených a len na vás záleží, koho si zvolíte. Každá postavička má iné vlastnosti a využíva iný spôsob boja. Na výber máte medzi gladiátorom (klasický hromotĺk, ktorý sa spolieha na svoju silu a nevykúzli vám ani žlté z ucha), mágom (dokáže len čarovať, ale pri súboji na telo vydrží ako povestný jarný sneh), lesnou elfkou (sústreďuje sa na boj z diaľky – používa luk a obrannú mágiu), temným elfom (elf zameraný viac na mágiu), anjelom (no jednoducho anjel využívajúci svoje božské schopnosti...) a upírom (vy ste nevideli Bladea?).

Rank-Rank

Dôležité je aj povyšovanie. Sacred bude tiež obsahovať klasické 4 základné vlastnosti, ale budú doplnené aj 8 sekundárnymi. Tie si budete môcť tiež postupne vylepšovať a stať sa tak majstrom v nejakom obore. Takto sa môže aj jeden mág špecializovať na určitú oblasť a hranie s ním bude úplne iné ako s iným mágom. Tento fakt je dôležitý pre tzv. replayabilitu hry – teda znovuhrateľnosť. Ak dokončíte gamesu za určitú postavu, pokúsite sa prebojovať na koniec s niekym iným a budete sa baviť rovnako a zároveň skúšať nové veci.

Kde domov můj?

Arcania je značne rozľahlá krajina, lebo sa sladá až z 20 rôznych typov povrchov. Zabudnime na to, že to je geologicky nemožné a tešme sa aspoň na rôznorodosť prostredia. Na prejdenie celého príbehu Arcanie vám bude stačiť asi 30 hodín – teda ak sa budete držať len hlavnej dejovej línie a budete kašľať na postranné úlohy. Ak sa rozhodnete zapájať sa do všetkého – a to by ste mali už len kvôli získavaniu skúseností. Potom sa hracia doba prehupne do trojciferného počtu hodín. Ďalšou výhodou Arcanie je jej prirodzenosť. Do väčšiny lokácií budete môcť vstúpiť hneď po začatí hry, ale nebudete zvládať zabiť potvorky na vyšších leveloch, takže bude zbytočné sa vyberať do tých krajov.

Technické spektrum

Na hru budete "kukať" z izometrického pohľadu, ale s tým rozdielom, že všetko bude mať fešné 3 rozmery. Postavička bude 3D, nepriatelia budú 3D, krajinka 3D a dokonca aj zvuky budú 3D. Veď stačí hodiť kuk na okolité screeny a uvidíte.

A to je konec, přátelé!

Aj keď sa vám to možno nezdá ako super – špica – bomba – super hra, zdanie vás môže klamať. Stačí, ak si spomeniete na prvého Diabla – ani on nebol nejak extra očakávaný. Sacred vyzerá lákavo a ak sa Ascaronu zadarí s hrateľnosťou, tak Blizzard bude musieť začať rýchlo pracovať na treťom diablikovi. Hra sa k nám dostane niekedy túto jeseň.