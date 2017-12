Archeológovia exhumovali údajné pozostatky Krištofa Kolumba

Madrid 3. júna (TASR) - Španielski historici exhumovali údajné pozostatky Krištofa Kolumba. Nález podrobia rozboru DNA a ďalším analýzam, ktorá pomôžu určiť, či ide skutočne o kosti slávneho moreplavca.

Výsledok testov by mal konečne uzavrieť dlhoročnú diskusiu o tom, kde je Kolumbus pochovaný: v katedrále v juhošpanielskej Seville, alebo v rozľahlom pamätníku v metropole Dominikánskej republiky Santo Domingo.

Za prítomnosti dvoch Kolumbových potomkov - Jaime a Anunicada Colon de Carvajal - vedci v pondelok vyniesli dve truhlice z bohato zdobenej hrobky v sevillskej katedrále. Jedna z nich by mala obsahovať kosti slávneho bádateľa, zatiaľ čo v druhej sa nachádzajú pozostatky jeho syna Hernanda.

Ďalšiu skrinku, kde by podľa všetkého mohli byť kosti Kolumbovho brata Diega, exhumovali neďaleko Sevilly. Všetky tri schránky boli prevezené na univerzitu v Granade.

"Toto je zrejme po prvý raz, čo všetci traja cestovali spolu," zavtipkoval Marcial Castro, ktorý celý projekt spustil.

V Granade vedci podrobia nález celému radu testov, vrátane analýzy DNA. Tie im pomôžu zistiť, či obe skúmané truhlice súvisia s Hernandovou, ktorej identita je už istá.

Castro je presvedčený, že skutočné kosti Krištofa Kolumba sa nachádzajú v Santo Domingu. Pripúšťa však, že "žiadny historik na svete nemá presvedčivý dôkaz, kde je Columbus pochovaný. A to sa práve snažíme zistiť."

Pondelková exhumácia bola podľa jeho slov napínavá. "Mysleli sme si, že v truhlici nájdeme len prach. Ale bolo v nej množstvo kostí." Dodal, že na výsledky testov si bude treba počkať niekoľko mesiacov.

Vedci požiadali aj o exhumáciu údajných Kolumbových pozostatkov v Santo Domingu, ale úrady Dominikánskej republiky chcú najprv vidieť výsledky španielskych testov zo Sevilly. Všetky tri truhly budú v piatok vrátené na svoje pôvodné miesto do hrobky, potvrdil Castro.

Krištof Kolumbus zomrel a bol pochovaný v španielskom meste Valladolid 20. mája 1506, hoci pred smrťou vyslovil želanie, aby bol pochovaný v Amerike. O tri roky neskôr boli jeho pozostatky prevezené do kláštora La Cartuja neďaleko Sevilly.

V roku 1537 Maria de Rojas y Toledo, vdova ďalšieho Kolumbovho syna Diega, poslala kosti svojho zosnulého manžela a Diegovho otca do katedrály v Santo Domingo, aby tu boli pochované.

Tam spočívali až do roku 1795, keď Španielsko postúpilo ostrov Francúzsku, rozhodlo však, že Kolumbove pozostatky by nemali padnúť do rúk cudzincov. Časť pozostatkov, ktoré podľa Španielov patrili Kolumbovi, bola teda prevezená do Havany, a keď v roku 1898 vypukla španielsko-americká vojna, prepravili ich cez oceán do Sevilly.

V roku 1877 sa však o rozruch a nasledujúcu kontroverziu postarali robotníci v katedrále Santo Domingo. Vykopali olovenú skrinku, ktorá obsahovala kosti a bol na nej vyrytý nápis "Slávny a významný muž, don Cristobal Colon" - čo je Kolumbovo meno v španielčine.