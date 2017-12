Softvérové pirátsvo pripravilo vlani ekonomiku o miliardu Sk

Bratislava 3. júna (TASR) - Na Slovensku dosiahli vlani finančné škody vyplývajúce zo softvérového pirátstva 907 miliónov Sk, čo predstavuje medziročný ...

3. jún 2003 o 14:16 © TASR 2003

Bratislava 3. júna (TASR) - Na Slovensku dosiahli vlani finančné škody vyplývajúce zo softvérového pirátstva 907 miliónov Sk, čo predstavuje medziročný nárast až o 155 %.

Miera softvérového pirátstva dosiahla v minulom roku v SR úroveň 45 %. Znamená to, že zo všetkých počítačov predaných na Slovensku, bol na 45 % z nich nainštalovaný nelegálny softvér. Oproti roku 2001 ide o pokles o 1 %, pričom v porovnaní s rokom 1994 až o 21-% pokles. V rámci krajín východnej Európy dosiahlo Slovensko v sledovanom období druhú najnižšiu mieru softvérového pirátstva, keď lepší výsledok dosiahla len ČR. Vyplýva to z výsledkov celosvetovej štúdie spoločnosti International Planning and Research Corporation (IPRC), ktoré oznámila organizácia Business Software Alliance (BSA).

"Stav softvérového pirátstva je do veľkej miery výsledkom práce slovenskej polície, ktorá venuje problematike softvérového pirátstva zvýšenú pozornosť," povedal Roman Karabelli, hovorca BSA na Slovensku. "Na druhej strane je dôležité tiež zdôrazniť, že oproti krajinám napríklad západnej Európy, má SR stále veľmi vysokú mieru softvérového pirátstva." Pokles miery softvérovej kriminality na Slovensku možno pripísať okrem prísnejšieho presadzovania platných zákonných noriem zo strany orgánov činných v trestnom konaní i osvetovým aktivitám združenia Business Software Alliance.

Cieľom BSA je aktívna podpora znižovanie miery softvérového pirátstva na Slovensku, prostredníctvom vzdelávania a upozorňovania verejnosti na túto problematiku, ako aj spolupráce s orgánmi slovenskej polície pri identifikácii prípadov používania nelegálneho softvéru.

V roku 2002 dosiahli celosvetovo finančné škody spôsobené softvérovým pirátstvom hodnotu 13,08 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 19 % v porovnaní s rokom 2001.

Celosvetová miera softvérového pirátstva dosiahla v roku 2002 úroveň 39 %. Ide o medziročný pokles o 1 %, v porovnaní s rokom 1994 o 10-% pokles. Najvýraznejší pokles v období rokov 1994 2002 pritom zaznamenal región Blízkeho východu a Afriky, kde klesla miera softvérového pirátstva z úrovne 80 % na 49 %. Región východnej Európy zostáva naďalej oblasťou s najvyššou mierou softvérového pirátstva, keď v roku 2002 dosiahol tento ukazovateľ úroveň 71 %. Naopak oblasťami s najnižšou mierou softvérového pirátstva boli regióny Severnej Ameriky (24 %) a západnej Európy (35 %).