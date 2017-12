Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II - dokonalá atmosféra Hviezdnych vojen

Chcete vedieť, ktorá hra najvýstižnejšie zachytáva atmosféru klasickej filmovej série Star Wars? Vravíte, že Jedi Knight II. Jedi Outcast? Tesne vedľa, aj keď táto excelentná FPS má nezameniteľné čaro, predsa len je kultovou trilógiou ib

2. jún 2003 o 17:00 Milo Gracík

ktorá hra zachytáva atmosféru klasickej filmovej série Star Wars? To však v plnej miere spĺňa už druhý titul zo série leteckých strieľačiek Rogue Leader: Rogue Squadron II. Dámy a páni, mám tu česť vám predstaviť v súčasnosti najlepšiu hru zasadenú do vesmíru Hviezdnych vojen, do doby zúrivých bojov povstaleckej Aliancie proti tyranskému Impériu. S letkou Tulák sa ocitnete priamo v srdci tohto epického konfliktu.

História tejto hry sa začala písať v súvislosti s prvou prezentáciou hernej konzoly GameCube na výstave E3. Vývojári z tímu Factor 5 dostali za úlohu pripraviť technologické demo, ktoré by jednoznačne ukázalo technické kvality novej konzoly od Nintenda. Keďže mali s hrami pre konzoly skúsenosti z už predchádzajúceho projektu od bigN, a keďže Factor 5 je jedným z vývojárskych štúdií LucasArts, výber témy dema bol jednoznačný. Predmetom hektickej trojtýžňovej driny sa stal kľúčový moment prvého filmu Star Wars – New Hope, ktorým je let Luka Skywalkera v kaňone Hviezdy Smrti s jej následným zničením. To, čo sa im podarilo za tak krátku dobu bol skutočný husársky kúsok, pretože demo prezentované na E3 ohúrilo svojím vizuálnym spracovaním a technickou prepracovanosťou všetkých zúčastnených, bez výnimky. Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II (RS2: RL) totiž vyzerá ešte lepšie než digitálne remasterovaná špeciálna edícia Star Wars.

Hra sleduje príbeh filmovej trilógie a postupne sa s ňou zúčastníte viac než desiatky najvýznamnejších bitiek tohto konfliktu (videných v trilógii, ale aj nových). Zalietate si v rôznych lokáciách, od ľadových pláni Hothu, cez oblačné mesto Bespine až po gigantickú bitku o Endor, pri rozostavanej novej Hviezde Smrti. Zalietate si na skoro všetkých stíhačkách, ktoré poznáte z filmu, vrátane Millenium Falcon Hana Sola, či Slave 1 Boba Fetta. Programátori z Factor 5 šli vo svojej cesta za dokonalým stvárnením filmu až do maniakálnych detailov, pretože modely stíhačiek, krížnikov i Hviezdy Smrti boli vytvorené na základe originálnych návrhov použitých pri nakrúcaní filmu. Čo k tomu dodať, hra hovorí sa ma za seba nielen svojou audiovizuálnu stránkou, ale i hrateľnosťou. Tento titul by nemal nechať bez povšimnutia žiadny fanúšik Star Wars. Dôvody si prečítajte v hodnotiacej časti.

Grafika: 9 / 10

RS2: RL sa nestala vlajkovou hrou GameCube len pre srandu králikom, malo to dobrý dôvod. Táto hra totiž nad slnko jasnejšie ukazuje rozdiel medzi starou (N64) a novou generáciou konzol. A nielen to, táto hra zotrela hranice medzi vizualitou filmu a hry. Modely množstva lodí, ktoré sa v hre pohybujú (a že ich je požehnane) sú neskutočne detailné a prepracované, častokrát vyzerajú coolovejšie než vo filme. Od maličkých TIE-Fighter-ov, X, A, Y a ďalších Wing-ov, cez pozemné Snow Speedre, či kráčajúce kolosy AT-AT, až po majestátny imperiálny Star Destroyer. Perfektné! Nedá sa ani spočítať, koľko tisícok polygónov autori použili k takému dokonalému a autentickému znovuvytvoreniu Star Destroyera, či úchvatnej Hviezdy Smrti! A to ani nevravím o efektoch, od rôznych svetelných trikov pri blasterových výbojoch, všelijaké druhy mappingu, až po real-time tieňovanie. To sa nedá opísať, to treba vidieť!

Interface: 8 / 10

V tejto hre uvidíte najkrajšie animované menu, aké ste mohli kedy vidieť, pretože na jeho pozadí bežia video sekvencie priamo z trilógie! A to bez najmenšieho náznaku trhania! Inak sú menu štandardné s bežnými nastaveniami, ktoré neprekvapia, ale ani neurazia. Poteší podpora progresívneho skenovania, ktorá je pri GameCube hrách veľmi častá. Ukazovatele sú poplatné arkádovému štýlu hry, sú prehľadné, jasné a výrazné. Ich náväznosť na ostatné strieľačky Factor 5 je evidentná, nič prevratné vás teda nečaká, zato však dostanete na 100% vyhovujúci interface odskúšaný na dlhom rade kvalitných titulov.

Hrateľnosť: 8 / 10

Vo svojej podstate sa jedná o bežnú arkádovú strieľačku, no keď sa s hrou oboznámite bližšie, zistíte, že všetky jej prvky boli vyladené s víziou naprosto realistickej hrateľnosti. Samozrejme realizmus podľa zákonov vesmíru Hviezdnych vojen. Hra je neskutočne plynulá a rýchla, až tak veľmi, že si v niektorých misiách budete priať, aby programátori engine nevyladili až tak dokonale a hra sem-tam spomalila, či sekala! Mnoho počiatočných hodín hrania budete mať problémy naučiť sa dokonale manévrovať pri maximálne rýchlosti, orientovať sa v zhlukoch desiatok lodí, ktoré po sebe zúrivo strieľajú, nieto ešte dostať na mušku protivníka. Ak spomalíte, či inak zaváhate, ani sa nestačíte nadýchnuť a už máte za chrbtom roj smrtiacich TIE – fighterov. Táto hra vyžaduje dokonalé sústredenie zenového majstra.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov. Neprítomnosť multiplayeru je asi jediný zabijak tejto excelentnej hry.

Zvukové efekty: 9 / 10

Je to Factor 5. Pre znalých stačí táto stručná charakteristika, pre tých neznalých dodám, že Factor 5 sa podieľal na vývoji audio systému pre GameCube (a nielen toho, pre NGC vytvoril aj DivX kompritor pre FMV sekvencie). Proste, táto hra znie presne ako filmové spracovanie Star Wars. Perfektne. Zvukové sample a originálne hlasy sú priamo z filmových databáz. Hlášky Darth Vadera v podaní impresívneho basu Jamesa Earl Jonesa vám naženú slzy do očí. Krása. Na záver ešte dodám, že si tú nádheru môžete pustiť cez dekóder Dolby Pro Logic II.

Hudba: 9 / 10

Ehm, John Williams a jeho Imperiálny pochod. Tu niet čo dodať. Kombinácia klasického orchestrálneho doprovodu priamo z trilógie v kombinácii s dynamickou interaktívnou hudbou, reflektuje aktuálnu hernú situáciu. Presne ako vo filme. Kam sa na to hrabú hry na motívy nových epizód?

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Peklo, peklo, peklo, iným slovom sa obtiažnosť RS2: RL ani popísať nedá (a to aj na najnižšej obtiažnosti). Aj keď sa jedná iba o 10 plus zopár bonusových úrovní (pekla), za víkend túto drsňáren určite neprejdete. Možno tak za dva ;). No, po usilovnom tréningu ju nakoniec dohrá každý. 100% úspešnosť, spolu so všetkými bonusmi (ktorých je neskutočne veľa – misie, lode, herné režimy, dokumenty) si však vystrieľajú iba tí najtvrdší a najtrpezlivejší.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Factor 5 a Star Wars je smrtiaca kombinácia. Bez debaty, RS2: RL bol najlepší štartovací (launch) titul pre GameCube a súčasne aj po roku a pol stále najlepšia arkádová strieľačka na trhu, samozrejme až do vydania pokračovania. Navyše je celá táto adrenalínová akcia zabalená vo skvelom kabáte prostredia originálnej trilógie Hviezdnych vojen. V súčasnosti sa jedná o jedinú hru na trhu, ktorej sa na 100% podarilo zachytiť klasických Star Wars, nehľadiac na platformu. Ale pozor, rovnako ako množstvo ďalších skvelých hier si ju zahráte iba na GameCube! Na vašom mieste by som neváhal a túto skvelú strieľačku by som si zaobstaral, samozrejme spolu s vynikajúcou konzolou od Nintenda (ja už som tak urobil a neľutujem). Fakt, že hra sa teraz dá na Slovensku zohnať za skoro polovičnú cenu je ďalším pádnym argumentom k jej kúpe. Žiadny obdivovateľ Hana Sola, Luka Skywalkera a Darth Vadera si tento titul jednoducho nemôže nechať ujsť.

Star Wars Rebel Strike – Rogue Squadron III

Factor 5 už usilovne pracujú na tretej hre Rogue Squadron s podtitulom Rebel Strike, opäť exkluzívne a pre GameCube. Ak ste videli trailer, ktorý bol nedávno prezentovaný na E3, isto mi dáte za pravdu, že Rebel Strike patrí k špičke najočakávanejších hier blízkej budúcnosti. Nielen z pohľadu fanúšika Star Wars. A vám poviem, že hra by mala odstrániť jediný neduh, ktorým Rogue Leader trpel, t.j. neprítomnosť multiplayeru, budete ťažko hľadať argumenty proti tomuto titulu. Nakoniec to najlepšie, vrabce na streche si čvirikajú, ako bonus bude hra obsahovať komplet všetky misie z Rogue Leader, s možnosťou hrať ich aj v multiplayeri. Yeah! GameCube je v súčasnosti jednoznačne rajským ostrovom pre fanúšikov trilógie Hviezdnych vojen.