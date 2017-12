Popis funkcie klávesov F1 až F9 v príkazovom riadku systému Windows 2000

23. aug 2001 o 0:00

F1 – Zopakuje písmená posledného príkazu postupne jeden za druhým.

F2 – Zobrazí dialógové okno s textom „Enter char to copy up to:“ – vloží posledný príkaz až do zadaného písmena.

F3 – Vloží posledný príkaz.

F4 – Zobrazí dialógové okno s textom „Enter char to delete up to:“ – odstráni znaky až po zadané písmeno napísaného posledného príkazu.

F5 – Listuje spätne po vykonaných príkazoch.

F6 – Vloží znak CTRL+Z.

F7 – Zobrazí ponuku, ktorá obsahuje použité príkazy.

F8 – Zobrazuje dokola zoznam použitých príkazov (začína posledným použitým).

F9 – Zobrazí dialógové okno s textom „Enter command number:“ – zadáte číslo príkazu, kde 0 je prvý príkaz na zozname –najstarší.