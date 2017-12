Český Oskar vraj prišiel dohodou Eurotelu a Paegasu o stovky miliónov

23. aug 2001 o 0:00

Cenová diskriminácia pri volaní z mobilných sietí Eurotelu a RadioMobilu (Paegas) do siete Oskar spoločnosti Český Mobil pripravila túto firmu údajne o stovky miliónov korún, povedal hovorca Českého mobilu Igor Přerovský. Presnejší odhad škôd spoločnosť poskytla Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže s tým, že v tejto chvíli nie je zverejniteľný.

Český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže pred dvoma týždňami rozhodol, že Eurotel a RadioMobil diskriminovali Český Mobil tým, že účtovali svojim zákazníkom výrazne vyššie ceny za volanie do siete Oskar, než boli porovnateľné ceny za volanie do druhej konkurenčnej siete. Obe firmy, ktoré by mali úradu zaplatiť pokuty vo výške desiatok miliónov korún, sa proti zatiaľ neprávoplatnému rozhodnutiu odvolali.

Účtovanie vyšších sadzieb pri volaní do siete Oskar podľa Přerovského odrádzalo potenciálnych klientov od využívania služieb ich firmy a znemožňovalo jej to rýchlejší rast v prvom roku prevádzky. Zároveň boli hovory do Oskara od klientov konkurenčných firiem kratšie, čo negatívne ovplyvnilo objem odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov.

„Sme presvedčení, že sme získali významne nižší počet zákazníkov v priamej súvislosti s cenovou politikou zo strany ostatných mobilných operátorov,“ povedal generálny riaditeľ Českého Mobilu Al Tolstoy.

Konkurenční operátori s rozhodnutím Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže nesúhlasia. Podľa nich existovali pri začatí činnosti Českého Mobilu vyššie náklady pri volaní do siete Oskar oproti ďalšiemu operátorovi. Ani jeden z operátorov zároveň nemal s firmou podpísanú prepojovaciu dohodu, ktorá by náklady vyčísľovala. Prípad by mal byť vyriešený do konca roka.

