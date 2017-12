Tropico – diktátorom ľahko a rýchlo

Ak si myslíte, že taký Fidel C. si môže medzi prejavmi k národu, v ktorých mu objasňuje, že žije v raji, pohodlne užívať spotrebný tovar dovezený z nejakej nenávidenej imperialistickej krajiny, strašne sa mýlite. Totalitní vládcovia sa vo všeobecnosti ...

23. aug 2001 o 0:00

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami.

Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592,

Ak si myslíte, že taký Fidel C. si môže medzi prejavmi k národu, v ktorých mu objasňuje, že žije v raji, pohodlne užívať spotrebný tovar dovezený z nejakej nenávidenej imperialistickej krajiny, strašne sa mýlite. Totalitní vládcovia sa vo všeobecnosti musia pekelne sústrediť na to, aby zostali čo najdlhšie pri moci, pretože ľud sa vie aj pekne naštvať. Či už sa im to páči, alebo nie, ľud má stále nejaké potreby. A tie treba buď uspokojiť, alebo uspokojiť aspoň čiastočne a zvyšok substituovať klamstvom, dezinformáciou alebo strachom z represálií a policajného násilia. Udržať spomenuté aktivity na úrovni, na akej si ešte ľudia nechajú šliapať po hlavách a nepovstanú proti diktátorovi, dá poriadne zabrať. A práve táto úloha vás v hre Tropico čaká.

Stanete sa neobmedzeným vládcom malého ostrova v Karibskom mori so všetkým, čo k tomu patrí. Obyvatelia majú individuálne záujmy a preferencie a združujú sa do rôznych náboženských, politických, militantných a intelektuálnych frakcií, s ktorými sa chtiac-nechtiac musíte konfrontovať a nikdy nevyhoviete viacerým naraz. Ľudia zvyknú po čase dokonca žiadať slobodné voľby a hoci sa ich výsledky dajú sfalšovať, môže takýto čin viesť až k ozbrojenému útoku na vašu rezidenciu. Preto je lepšie snovať menšie politické intrigy, ako napríklad nenápadné „utišovanie“ rebelantov. Národ sa však viac poteší zvýšeniu miezd, novej škole, kostolu, nočnému podniku alebo komfortnému panelovému domu, takže je aj vo vašom záujme dopriať mu tieto „vymoženosti“. Okrem toho budete napríklad vzdelaných ľudí neskôr dosť potrebovať, pretože nemôžete donekonečna žiť z vývozu rumu, banánov alebo tabaku, ale na rad sa dostane aj rôzny priemysel a cestovný ruch. Máte tiež možnosť rozvíjať vzťahy buď s USA, alebo so ZSSR (hra sa začína v roku 1950) a obrovské množstvo ďalších diktátorských kratochvíľ.

Toto všetko vo veľmi peknom grafickom kabáte real-time stratégie, ktorý poteší oko krásnymi detailami tropického ostrova. Za zmienku rozhodne stojí aj výborná karibská hudba zahraná živou kapelou, a tak sa okrem trochu väčšej zložitosti hry spôsobenej jej obrovskými možnosťami a veľkou variabilitou skutočne niet na čo sťažovať.

MICHAL GARDIAN