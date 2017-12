Napster nahrádzajú pirátske hudobné párty na cudzích serveroch

23. aug 2001 o 0:00

Napster, najväčší internetový systém pre výmenu hudobných nahrávok, začiatkom leta skonal, nelegálna výmena hudobných nahrávok sa však rozhodne neskončila. Okrem viacerých služieb ako Gnutella, Aimster či AudioGalaxy sa stávajú čoraz populárnejšie aj „digitálne párty“ na cudzích serveroch: hackeri preniknú do cudzej počítačovej siete a na chvíľu, kým ich odhalia, tam pre záujemcov rozbalia ponuku populárnej hudby aj posledných filmových hitov.

Prieniky do cudzích sietí nie sú novinkou, avšak od definitívneho zániku Napsteru sa ich počet zvýšil štvornásobne. Obeťami sa stávajú nič netušiace úctyhodné univerzity a podniky ako Walmart a Microsoft. Divoký veľtrh digitálnych orgií, ako to nazvala americká tlač, sa odohral dokonca na počítačovej sieti newyorskej volebnej komisie.

Po prieniku do počítačovej siete hackeri vyberú jej zastrčený kút a prenesú tam hudobné skladby, filmy a softvér. Na tie časti siete, ktoré ponúkajú prenosové protokoly ftp, sa potom v priebehu hodiny napoja stovky i tisícky záujemcov. Tí sa o ponuke dozvedia prostredníctvom e-mailu alebo na internetových chatoch.

„Kolonizácia“ siete netrvá príliš dlho, väčšinou len niekoľko hodín, ale aj to stačí, aby sa na obeť vrhli stovky nahrávaniachtivých záujemcov. Hoci hackeri v týchto prípadoch nechávajú počítačové databázy na pokoji, správcovia sietí si všimnú nezvyklý ruch a čoskoro zistia, čo sa deje.

„Je veľmi znepokojujúce zistiť, že k vám niekto vošiel a vy o tom ani poriadne neviete,“ citovala tlač Steva Fergusona, správcu informačnej siete newyorskej volebnej komisie, ktorá bola takto „kolonizovaná“ za uplynulý mesiac šesťkrát.

Na digitálnych večierkoch sa ponúka všetko možné. Od archívnych seriálov Simpsonovci či Priatelia až po najnovšie filmy ako Jurský park III. Hudobná ponuka vychádza v ústrety každému vkusu. Na stiahnutie je k dispozícii klasika aj rapová hviezda Eminem, sú tu videohry, pornografia a softvér pre začínajúcich i pokročilých hackerov. Niektoré seansy trvajú týždne bez toho, aby ruch niekto spozoroval. „Ale k skutočnému úspechu stačí len jedna noc,“ konštatoval Bruce Forest, odborník na mediálne pirátstvo. Podľa Briana Dunphyho, bezpečnostného experta spoločnosti Riptech, uplynie od vpádu do jeho odhalenia v priemere niekoľko hodín.

Boj proti podobnej okupácii počítačového priestoru je trvalý, ale do značnej miery márny. Vedenie vysokoškolskej rady štátu Tennessee sa najprv snažilo postaviť bezpečnostné priehrady, ale potom kapitulovalo a radikálne obmedzilo prístup do siete. Kruté opatrenie však sťažilo plynulú internetovú komunikáciu s verejnosťou. Vlna hackerstva je na vzostupe, pretože postupy sú jednoduché. Stačí len dobre opisovať návody na celosvetovej sieti. Hackeri sa spájajú do klubov, ktoré sa správajú ako tajné lóže. Kto je zasvätený, získava prístup k zlatej bani bezplatnej hudby, filmov, pornografie a softvéru.

(čtk, t)