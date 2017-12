IDC: Slovensku škodí neskorá liberalizácia telekomu

Počet telefónnych liniek na Slovensku by sa mal postupne zvyšovať z vlaňajšej 32-percentnej penetrácie na 37-percentnú do roku 2005. Podľa spoločnosti IDC tento fakt spôsobí najmä rast počtu ISDN kanálov.

Negatívny vplyv na investície do alternatívnych sietí a cenovú konkurenciu v SR však má podľa analytikov neskoršia liberalizácia telekomunikačného trhu. Tá je na Slovensku naplánovaná na koniec roka 2002. „V dôsledku toho dôjde v SR k presunu obratu zo segmentov medzinárodných a medzimestských telefónnych hovorov do segmentov lokálnych hovorov a paušálnych poplatkov neskôr ako na ostatných trhoch, a to v rokoch 2002 až 2004,“ tvrdí IDC. Neskorá liberalizácia hlasových služieb zapríčiňuje podľa expertov aj nedostatočný rozvoj konkurencie v segmente dátových komunikácií napriek tomu, že tie sú už dlhší čas liberalizované. „Slovenský trh s dátovými komunikáciami sa však v súčasnosti začína rýchle rozvíjať, pričom priemerný ročný rast 17 percent by mal do roku 2005 zvýšiť obrat tohto trhu na 111 miliónov USD,“ uvádzajú analytici.

Spoločnosť IDC je globálnym poskytovateľom technologických informácií, priemyselných analýz a dát o jednotlivých trhoch. Globálne prieskumy s lokálnym obsahom vypracúva prostredníctvom svojich 700 analytikov vo viac ako 43 krajinách sveta. (tasr)