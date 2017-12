Týždeň vo vede

(16. 8. – 22. 8. 2001)

23. aug 2001 o 0:00

* Austrálski vedci z Co-operative Research Centre for Cattle and Beef Quality tvrdia, že s využitím metód molekulárnej genetiky dokážu vychovať hovädzí dobytok so šťavnatejším steakom.

* Členovia druhej posádky na ISS – Expedition Two – ukončili svoju misiu a na palube raketoplánu Discovery sa vracajú späť na Zem. V poslednej etape misie astronauti sledovali aktívnu taliansku sopku Etna.

* Archeologická expedícia pod vedením profesora Johna Woodsa z chicagskej univerzity v USA tvrdí, že objavila hrob slávneho mongolského dobyvateľa a vládcu Džingischána. Ten sa údajne nachádza zhruba 300 km od Ulanbátaru.

* Po talianskej Etne sa prebúdza ďalšia sopka Tungurahua v Ekvádore. Za posledné dva týždne sopka vychrlila do ovzdušia stovky ton popolčeka, ktorý zničil úrodu mnohých farmárov. Úrady museli evakuovať niektorých oby- vateľov.

* Podľa nových počítačových simulácií sa zdá, že sprievodca našej planéty – Mesiac vznikol pred 4,5 miliardy rokov v dôsledku zrážky Zeme s planétou veľkosti Marsu, tvrdia americkí vedci zo Southwest Research Institute a kalifornskej univerzity v Santa Cruz.

* Belgický vedec Marc De Loose a jeho kolegovia z Belgického centra poľnohospodárskeho výskumu (BCAR) objavili zatiaľ neidentifikovaný fragment DNA v geneticky modifikovanej (GM) sóji. Odporcovia GM potravín okamžite vyzvali zodpovedné orgány, aby celú záležitosť preverili.

* Psychológovia z univerzity v Helsinkách pod vedením Teija Kujala vyvinuli počítačovú hru, ktorá pomáha deťom postihnutým dislexiou naučiť sa čítať. Hra je určená deťom od štyroch do siedmich rokov.

* Americká súkromná spoločnosť The DNA Copyright Institute vyzýva hviezdy showbusinessu, aby si dali patentovať svoju vlastnú DNA. Podľa predstaviteľov spoločnosti sa klonovanie v krátkom čase stane dostupnejšie ako oplodnenie „in vitro“.

* Genetici zo southhamptonskej univerzity vo Veľkej Británii pracujú na „vývoji“ geneticky modifikovanej ryby, ktorá by podľa nich mohla pomôcť riešiť nedostatok potravín v rozvojovom svete. Prvé jedince GM ryby by mali čoskoro byť testované v Thajsku.

(AP, BBC)