Chaser - dojmy z dema

1. jún 2003 o 0:52 Stano Bandzi

Už dlhší čas má celý slovenský herný svet pod dohľadom vývoj nádejnej hry Chaser od Cauldronu. Pomaly ale iste sa nám schyľuje k vydaniu tohto očakávaného titulu, a zároveň autori uvoľnili do sveta hrateľnú demoverziu hry, ako aj nové video. Mohli sme si teda vyskúšať, ako vyzerá, a v prvom rade, ako sa hrá Chaser v akcii.

Už v prvých chvíľkach strávených s touto hrou ma upútala vysoko profesionálna prezentácia titulu. Ani najmenší a najnepodstatnejší detail nebol odfláknutý. Mám na mysli okrem samotnej hry perfektne spracované menu, a to ako po grafickej tak aj po funkčnej stránke, či vkusne vyriešené loading screeny a pod. Často totiž dnešným hrám podobné veci robia problémy.

Po rutinných nastaveniach som sa bez otáľania vrhol na samotnú hru. Demo obsahuje tutorial a jednu úroveň z hry s voliteľnou obtiažnosťou. Po nedlhom loadingu som pred sebou uvidel typický objekt na demonštráciu kvalitného osvetlenia v 3D hrách - ventilátor vrhajúci dynamický tieň na svoje okolie. A verte mi, je čo demonštrovať, pretože Cloak NT engine disponuje efektami na úrovni špičkových súčasných hier. Dominantým prvkom sú dokonalé odrazy svetla od lesklých materiálov a spomínané osvetlenie. K tomu sa pridávajú aj nezanedbateľne kvalitné textúry a verné modely postáv aj zbraní a ostatné efekty (napríklad pekne zvládnutá vodná plocha, i keď k dokonalosti tomu ešte krôčik chýba). Prekvapila ma aj vysoká plynulosť hry, ani raz som nespozoroval žiadne trhnutie ani nič podobné. Treba však povedať, že prostredie vyzeralo viac-menej nenáročne na grafiku.

V tutoriáli som sa oboznámil zo základným pohybom ako aj s niektorými zbraňami. Konkrétne to bola pištoľ Sig Sauer P226, puška FAMAS s granátometom, jedna sniperka a "kudla". Streľba je poňatá skôr realisticky ako arkádovo. Vyskúšal som si ešte okuliare pre nočné videnie a potom som sa už pustil do "vážnej" hry.

Úroveň prezentovaná v deme nesie názov Malé Tokyo. Objavil som sa v akejsi stoke, po ruke som mal pištoľ ako aj FAMAS s plnou zásobou nábojov. Ako som sa pohol o pár krokov vpred, začul som akýsi podivný pokrik a spoza tmavého rohu niekto začal usilovať o môj skromný život. Neblaho však dopadol. Svojho nepriateľa som si obzrel, bol to akýsi samuraj v maske a tmavej kombinéze, a bol to môj jediný nepriateľ v celej demoverzii, ako som sa neskôr dozvedel. Pasáž v kanáli bola krátka a čoskoro som sa po rebríku vyšplhal na povrch. Ocitol som sa v rozbúranom meste a v momente som si spomenul na hru, ktorú som nedávno hral (Devastation), pretože toto prostredie mi ju veľmi pripomínalo. V okolitých domoch bolo poukrývané množstvo ďalších samurajov, ktorí mi občas celkom pekne zavarili, i keď ich umelú inteligenciu súdiť zatiaľ nebudem. Opäť upútala aj grafika, i keď mi trochu chýbali efekty dopadajúcich kvapiek dažďa do kaluže. Tretím prostredím je dvojpodložná budova s kovovými plošinami a schodišťami. No a úplne nakoniec som zhliadol aj in-gejmovú viedosekvenciu, i keď som nerozumel, o čo v nej ide.

Podľa toho, čo som zatiaľ mohol vďaka tejto demoverzii z hry Chaser vidieť, môžem smelo potvrdiť, že Slováci mieria medzi hernú špičku. Ťažko sa zatiaľ vyjadriť k hrateľnosti tohto titulu, avšak po technickej stránke je na prvotriednej úrovni.