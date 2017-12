Nórsky školák objavil počas exkurzie 5000 rokov starú lebku

31. máj 2003

Oslo 31. mája (TASR) - Jeden zo žiakov základnej školy z nórskeho mesta Lofoten počas školskej exkurzie v miestnej jaskyni objavil náhodou nezvyčajne tvarovaný kameň, ktorý sa nakoniec ukázal byť veľmi starou ľudskou lebkou.

Jej pôvod odhadli vedci do obdobia mladšej doby kamennej spred približne 5000-6000 rokov, informoval spravodajský server nórskeho denníka The Norway Post.

"Pod kameňom som objavil niečo biele a začal som kopať. Po ľahkom poklepaní to nevyzeralo ako kameň. Keď som to vykopal, videl som, že je to ľudská lebka," povedal 11-ročný školák Aleksander Johanssen pre nórsky štátny rozhlas NRK.

"Lebka je výnimočne dobre zachovalá. Chýba jej iba niekoľko zubov, ale inak je neporušená," komentoval objav archeológ Geir Are Johnsen.

Tento objav sa nachádzal v blízkosti miesta, kde sa už pri predchádzajúcich vykopávkach v rokoch 1969-71 našli ďalšie tri ľudské pozostatky z obdobia mladšej doby kamennej.