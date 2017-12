Deti s troma genetickými rodičmi

Až doteraz platilo, že dieťa má dvoch genetických rodičov. Naklonované dieťa bude mať len jedného rodiča. Predstava, že by dieťa mohlo mať troch genetických rodičov, bola donedávna nezmyslom. Dnes je realitou.

23. aug 2001 o 0:00

Najprv sa do vajíčka neplodnej ženy transplantuje cytoplazma inej ženy a potom je toto vajíčko oplodnené spermiou. S cytoplazmou sa dostanú do vajíčka aj malé organely – mitochondrie -, ktoré majú v sebe svoje vlastné gény. Tým sa do všetkých buniek embrya dostanú okrem jadrových génov matky a otca aj gény darkyne cytoplazmy, takže dieťa je kombináciou génov troch dospelých jedincov.

Takýmto spôsobom bolo na jednej súkromnej klinike v USA počatých 30 embryí, z ktorých sa 15 narodilo a všetky zatiaľ vyzerajú zdravé. Táto technika je preto bezpečná, tvrdili vedci. Tak znela oficiálna vedecká publikácia. Nedávno sa však zistilo, že v skutočnosti bolo počatých 17 embryí, no u dvoch z nich chýbal jeden chromozóm (tzv. Turnerov syndróm). Jedno z embryí bolo spontánne potratené, druhého život ukončila interrupcia.

Keby sa štúdia zmieňovala aj o týchto „nevydarených“ pokusoch, celkom inak by vyzerala otázka posudzovania rizikovosti tejto techniky. Navyše, v tomto pokuse bola prekročená nepísaná etická bariéra, ktorú až doteraz vedci dobrovoľne rešpektovali – aby sa nepozmeňovali gény v zárodočných bunkách. Skombinovanie génov dvoch matiek je totiž dedičné, bude sa prenášať na všetky nasledujúce generácie po ženskej línii.