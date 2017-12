The Getaway - filmová hra alebo herný film?

Aj na Slovensku silne propagovaná hra od tímu Soho, je konkurenčnou odpoveďou spoločnosti Sony na megahity Grand Theft Auto a Mafia. Napínavý príbeh Marka Hammonda začína...

30. máj 2003 o 14:17 Vladan Hamřík

Projekty pochádzajúce zo starého kontinentu majú pre mňa zvláštne čaro. Nech sa jedná o filmy, hudobné skladby a vlastne celú kultúru – všetko je podstatne bližšie môjmu naturelu, než mi ponúkajú umelci za oceánmi. V širšom pohľade sa to týka samozrejme aj hier. Pokiaľ viem, pre moje okolie tie najpopulárnejšie tvorivé týmy pochádzali vždy z Anglicka. Nikdy preto nezabudnem napríklad na božskú firmu Psygnosis a jej naozaj pôsobivé projekty. Dnešná recenzia sa potiahne v duchu európskej tradície vytvoriť skutočne svojskú hru, inklinujúcu k skvelým prvotinám Guya Ritchieho a jeho nezabudnuteľnému Lock Stock and Two Smoking Barrels. Presne tak, Getaway je ako vystrihnutý z gangsterských príručiek a jeho dej, šikovne vkomponovaný do dnešného Londýna nás len utvrdzuje o genialite tvorcov vyprodukovať naozaj pútavý mix príbehu a akcie v jednej osobe.

Soho Studio sa pokúsilo nemožné - a to vytvoriť naozaj kompaktný systém obsiahlej mestskej časti, do ktorej sa pokúsili vdýchnuť skutočný život. Vo veľkej miere sa im to podarilo a ak môžem predložiť nejaký ten kompliment, potom vedzte, že na danom hardware sa asi vyššie méty už dosiahnuť nedá. Nejedná sa pritom ani tak o vizuálnu stránku (aj keď ani ona nie je nepodstatná), ako o zosúladenie všetkých komponentov hry a vytvoriť tak realistický pocit živého mesta aj s jeho infraštruktúrou, dopravným systémom, pravidlami, fyzikou alebo urbanistickými skvostami. To všetko ale robí len kulisu samotnej dejovej línii, ktorá je síce prísne lineárna, no šikovne navrhnutý herný štýl ponúka predsa len nejaké alternatívy, ako sa dobre pobaviť.

Celá hra je vytvorená ako jeden príbeh pospájaný dokopy enginovými filmami, jazdením v meste a prestrelkami videnými z pohľadu tretej osoby. To oznamujem len pre čitateľov, ktorí si ešte neprečítali naše pomerne komplexné preview a vôbec netušia, o čom by táto skvelá hra vôbec mohla byť. Všetci ostatní samozrejme vedia, že sa jedná o jeden z najlepších gangsterských príbehov v počítačovom svete, parafrázujúci v niektorých končinách populárny GTA, prípadne vhodne alternujúci Mafiu vychádzajúcu v podobnom čase na platforme PC.

Grafika: 8 / 10

Scény odohrávajúce sa pred vVašimi zrakmi sú naozaj jedinečné a je vôbec zázrak, že autori dokázali tento engine rozhýbať na takom stroji ako PS2. Mám na mysli samozrejme jej, na dnešnú dobu smiešnu, kapacitu pamätí, toľko potrebných na vykresľovanie zložitých scén. Ak si predstavíme, že v Getaway máme nekonečný horizont obsahujúci veľké množstvá polygónov, pričom dobrú polovicu tvoria pohybujúce sa automobily, potom klobúk dole páni. Grafický engine je dobre vyvážený a v samotnej hre skoro vôbec netrhá. Problém nastáva až v prípade, že pozeráme animáciu, ktorej scéna obsahuje niekoľko postáv naraz. Komplikovanosť scény s akou procesor pracuje je vtedy podstatne vyššia, nakoľko filmové prestrihy tvoria komplexne vymodelované postavy s vlastnou mimikou a priam božskými textúrami tvárí, ktoré zatiaľ nenájdete nikde inde než v tejto hre. Za pozornosť tiež stojí celkový motion-capturing, ktorý patrí skutočne k tým lepším. Postavy akoby mali vlastný život a ich gestikulácia je priam živočíšna. Veľkou mierou k tomu prispelo skvelé nadabovanie, ale o tom až nižšie.

Samotný príbeh sa odohráva ako som už spomínal v Londýne, preto je jasné, aké prostredie nás bude obkolesovať. Architektúra je jasne daná a zostalo len na autoroch, ako sa s danou problematikou popasujú. V jazdnej časti má naše vozidlo absolútne voľný pohyb, pričom je naozaj pekne stvárnené, aj keď sa nejedná o žiadne Gran Turismo 4. K danému typu hry takéto modely plne postačujú a je len dobre, že môžeme nasadnúť do akéhokoľvek vozidla. Toho využijeme hlavne pri presune z lokality A do lokality B, samozrejme za asistencie dotieravej konkurencie. Okrem všadeprítomného pohľadu tretej osoby nielen na postavu, ale hlavne na dopravné prostriedky osvieži pri vstupe do veľkých vozidiel (autobusy) pohľad spoza chrbta vodiča.

Grafika celého prostredia v podstate inklinuje k realistickej farebnosti, preto nie je na mieste očakávať nejaké vizuálne exhibície. O to viacej nás však hra vtiahne do svojho deja. Možno aj vďaka prepracovaným detailom, ktorých všade vidíme neúrekom. Exceluje jeden z posledných levelov odohrávajúcich sa na veľkej lodi, ktorej konštrukcia a farebná paleta si nezadá so skutočnosťou. Autori mysleli aj na také detaily ako laná pohodené na palube, pomerne vierohodné rebrovanie lodného trupu, realistické prostredie a pikošky typu striekajúcej vody pri zásahu plášťa plavidla pod čiarou ponoru.

Interface: 9 / 10

S ovládaním, prípadne inými položkami, nie sú žiadne problémy. Úvodné menu je viacej než striedme a okrem minimálnych nastavení neobsahuje nič ďalšieho. Tým sa približuje ku kultovej hre ICO, kde nebolo menu skoro žiadne, nehovoriac o nejakom meraní zdravia. To neobsahuje ani The Getaway, preto sa orientujeme iba na základe nášho úsudku, prípadne podľa pohybov nášho hlavného hrdinu. Ten v prestrelkách občas nejakú strelu vyfasuje a je to okamžite vidieť na jeho dychčaní a "vrávoravom" kroku. Pre dobitie životnej energie mu ale stačí chvíľka oddychu pri nejakom múre a hurá do ďalších stretov. Zameriavanie nepriateľov je urobené dvojakým spôsobom. Buďto automaticky pri zatlačení R2, alebo manuálne za pomoci R1, pričom postava sama zbiera silnejšie zbrane a slabšie zahadzuje. Pri streľbe však nevidíme, v akom stave sú, respektíve koľko munície obsahujú a tak všetky prestrelky fungujú na báze vašich odhadov. A niečo takého je úžasné. Absencia všetkých konvenčných ukazovateľov nás oslobodzuje od neustáleho pokukávania na jednotlivé merače a dodáva hráčovi nezvyčajný pocit odľahčenia. Dokonca aj pri jazde autom nevidíme žiadnu mapu a smer ktorým sa máme uberať, nám decentne naznačuje iba občas blikajúca smerovka. A práve takéto detaily rozhodujú medzi dobrou a špatnou hrou. A v tomto je Getaway jednoznačne famózny.

Hrateľnosť: 8 / 10

Niečo o tejto položke si môžete prečítať aj v odstavci Interface. Pre nás je najdôležitejší fakt, že Getaway sa skutočne dobre hrá. Prepletenie akčnej a nehrateľnej časti je takmer bezchybné, čo poznáte okamžite po prejdení úvodného levelu. Je síce pravda, že jazdenie v meste neprináša do hry príliš čerstvého vzduchu a náplne týchto misií sú skoro rovnaké, no chcieť všetko sa asi nedá. Naopak prestrelky dopadli na jednotku. Pútavé zadania typu – eliminuj potichu všetkých strážcov - dodávajú hre správne napätie. Skrývanie sa za debnami v starých skladoch či opatrné taktizovanie na veľkých plochách, je to pravé pre každého herného labužníka. Naháňačky automobilov sú plné desivých nárazov, zúfalých myšičiek a nepreberného množstva neopatrných chodcov, húfne hynúcich pod vašimi kolesami.

Nie je problém ukoristiť hocaké vozidlo, pritom výber je naozaj široký. Fiat, Ford, Lexus, Mercedes, Renault, to je len zlomok firemných značiek. Auta sa líšia samozrejme modelom a farbou, preto je na cestách skutočne živo a ak sa pozorne pozeráte, občas objavíte ozajstný unikát. Našou prioritou v tejto časti hry je, dostať sa na miesto určenia, pokiaľ možno živý a zdravý. K tomu nám dopomôže vhodný výber vozidla – čím je mohutnejšie, tým viacej vydrží. A že má čo vydržať, o tom nepochybujte. Od neodbytných policajtov križujúcich vašu dráhu viac než je zdravé, cez ich zátarasy a reťazové pásy sa prepracujeme aj ku nebezpečným gangom. Situácie vznikajúce zliatím týchto nepriateľov do malého priestoru dochádza k výdatnému iskreniu. Každý sa pustí do každého, čoho výsledkom sú kopy ranených a tony šrotu.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 10 / 10

Výborne navrhnuté a zrealizované scénky tvoriace nosnú časť príbehu, sú vďaka skvelému nahovoreniu a realistickému rozhýbaniu postáv to najlepšie, čo môžeme v dnešnej dobe vidieť. Osobitné prízvuky rôznych komunít a živá gestikulácia idú snáď až za hranice únosnosti a vy máte pocit, že pozeráte normálny film plný vulgarizmov a brutality. Už asi nikdy nezabudnem na jeden z prvých levelov, kde máte za úlohu oslobodiť šéfovho komplica z útrob policajného auta. Po výdatnej prestrelke z osádkou Antona, ktorý ho viezol, sa tento úchyl nielenže nedal na útek, ale dokonca začal strieľať po prichádzajúcich posilách z húfnice. A to len preto, aby si v ďalšom leveli zaboxoval do zaveseného Číňana z konkurenčného gangu. Absolustické ozvučenie pritom dodávalo až nadmieru brutálnym scénkam ráz pekne prepečeného bifteku.

Hudba: 6 / 10

Aj keď hudbu počujeme len počas úvodnej obrazovky, autori nenechali nič náhode. Vhodne navrhnutý motív korešponduje s celkovým obsahom hry a jej zameraním.

Inteligencia & obtiažnosť: 10 / 10

Tieto položky patria hádam k tomu najdôležitejšiemu, čo môžeme v Getaway objaviť. Inteligencia protivníkov (a teraz mám na mysli tých sediacich v automobiloch) je až deprimujúca. Vedia jednoducho ako na vás a dobiedzajúce policajné autá vás vháňajú priamo do náruče psychiatra. Ak sa ich náhodou zbavíte, nastupujú druhá smena - klany túžiace po vašom skalpe sú o to nebezpečnejšie, že nepočujete výstražné sirény, ako tomu je pri strážcoch zákona. Zrazu príde len silný náraz a ste až po uši v problémoch. Potom už vám len ostáva zmiznúť v dopravnej zápche, nakoľko výzbroj týchto jedincov je nepomerne silnejšia. V budovách sú vaši oponenti viacej než nepríjemní a niekedy ich trafíte až vďaka automatickému zameriavaniu. Samozrejmosťou sú schovávačky za debny, kotúle do strán a iné obranné prvky. Hra je preto pri navolení vyššej obtiažnosti pomerne zložitá, ale nie nehrateľná.

Ak sa vrátime k jazdnej časti potom zistíme, že počas rýchlej jazdy mestom v protismere sa väčšina vodičov snaží pri zatrúbení zabrániť kolízii vybočením na chodník, no nájdu sa aj takí, ktorí toto vaše varovanie na svoju škodu ignorujú. Úplne ideálne je jazdiť s ukradnutým policajným autom so zapnutými sirénami, zaručujúcimi pomerne pohodlný prejazd hociakou lokalitou, aj keď sa vystavujete odhaleniu a je podstatne ťažšie "splynúť s davom". Z globálneho hľadiska je inteligencia protivníkov na vysokej úrovni a prekonať ju po programátorskej stránke dá asi niekomu poriadne zabrať. Dúfam ale, že podobných hier bude podstatne viac.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Aj keď sme na Getaway čakali poriadne dlhú dobu a informácií dodávaných vývojovým týmom nebolo nejako výnimočne veľa, čakanie sa oplatilo. S touto hrou prišla do našich končín príjemná eufória z dobre zosúladeného produktu dýchajúceho starými zlatými časmi. Výborne vycentrovaná obtiažnosť doplnená vôbec nie zlou grafikou a dokonalo zvládnutým kódom, sa vďaka umu celého výrobného štábu premenili na doslovne excelentné dielko. To síce neoplýva nejako prehnaným herným časom a pri troške zlomyseľnosti by sa dalo povedať, že je snáď až príliš krátke. Ale čas strávený pri jeho pokorovaní nebudete ľutovať a určite sa dobre pobavíte.