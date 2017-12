Ako sa vyrábajú mobily

Spoločnosť Nokia nám umožnila nahliadnuť do jedného zo svojich 10 výrobných závodov na svete, ktorý je neďaleko slovenských hraníc v maďarskom Komárome.

29. máj 2003 o 17:10 Marián Pavel - SME online



Veľká výrobná hala je umiestnená v komáromskom technologickom parku v prísne stráženom areáli. Areál je strážený nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli tomu, že je v bezcolnej zóne – všetky vyrobené telefóny sa z tejto zóny vyvážajú z Maďarska do krajín Európskej únie.

Návštevníci závodu sú nútení pri vchode do areálu odovzdať svoje pasy na kontrolu.

Výrobný závod je rozdelený na dve obrovské výrobné haly a na poschodí sú malé kancelárske priestory s konferenčnou miestnosťou vybavenou saunou, krbom a letnou terasou.

V kancelárskych priestoroch je umiestnená nepočetná administratíva, zaujímavé je, že generálny riaditeľ závodu a jeho asistentka sedia v rovnakej miestnosti medzi ostatnými zamestnancami.

Výroba

Nokia začala v komáromskom závode uskutočňovať nový model výroby, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prevezmú aj ostatné závody. Prevádzka je rozdelená na dve časti. V jednej sa kompletuje elektronická a mechanická časť telefónu, ktorá sa skrýva pod plastovým krytom.

V druhej oddelenej časti sa polotovar dokončuje podľa želania zákazníka – skompletizuje sa do finálnej podoby, zabalí sa spolu s príslušenstvom do škatule a expeduje sa.

V časti, kde sa kompletuje elektronická časť telefónu je na veľkom priestore sústredených niekoľko výrobných buniek, kde sa postupne skladajú komponenty do finálnej podoby. Najzaujímavejšie je predovšetkým stredisko, kde sa do telefónov „napaľuje“ firmware a kde sa modely testujú. Výroba nie je sústredená v úplne bezprašnom prostredí, aj keď ide o tzv. čistú prevádzku. Absolútnu ochranu pred prípadným prachom v komponentoch zabezpečuje neustále ofukovanie komponentom stlačeným vzduchom.

Unifikované „črevá“ mobilného telefónu prechádzajú do druhej časti prevádzky. Tu sa telefón finalizuje – zamestnanci pomocou strojov a prípravkov nasadzujú na elektroniku plastové kryty. Na tomto oddelení sa telefóny finalizujú výlučne podľa želania zákazníka vo vopred objednaných sériách. Okrytované telefóny sa spoločne s príslušenstvom vkladajú do známych kartónových škatúľ a balia sa do veľkých balíkov na paletách. Nokia vo svojom závode momentálne nemá sklad – väčšina produkcie sa okamžite expeduje leteckou dopravou k objednávateľovi.

V medzisklade je vyrobený tovar maximálne 24 hodín.

Vyrobené telefóny prechádzajú niekoľkými stupňami kontroly – či už funkčnosti, alebo napríklad aj toho, či je obsah škatule kompletný. Posledná kontrola je pritom veľmi jednoduchá – každá paleta so škatuľami sa váži na elektronickej váhe a chýbajúce komponenty odhalí vďaka rozdielu na zadanej a skutočnej váhe.

Vyrábané modely

Nokia v komáromskom závode vyrába modely najnižšej triedy – 2100, 3330 a 3510i a v tomto roku začala produkovať aj telefón vyššej triedy s digitálnym fotoaparátom – 7250.

Zamestnanci

Výrobu zabezpečuje 1600 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do tímov po 12 – 14 ľuďoch. Každý tím má svojho vedúceho, no tu sa klasický model zamestnanec – nadriadený končí. Podľa informácií, ktoré sme dostali priamo v Nokii panuje vo výrobnom závode uvoľnená pracovná atmosféra – výkonnosť a pracovnú disciplínu si údajne úspešne reguluje každý pracovný tím sám. Zamestnanci pracujú tri dni v 12-hodinovej smene a ďalšie tri dni majú voľno. Keďže závod vyrába v 24-hodinovom režime, každých 6 dní sa mení režim pracovnej skupiny z dennej smeny na nočnú a naopak.

Nokia investovala vysoké čiastky do kvalitného strojného automatizovaného vybavenia. Výroba je preto vysoko sofistikovaná – minimalizuje chybovosť. Komponenty majú pracovníci zväčša vložené pri kompletizácii do špeciálnych vyformovaných plató po desiatich kusoch. Skladanie jednotlivých komponentov potom vyzeralo pri zbežnom pohľade ako skladanie detského systému click-clack. Väčšinu úkonov sa vraj noví zamestnanci zvládnu naučiť do 20 minút.

Práca pri kompletizácii komponentov sa zdala byť jednotvárna – jediným oživením je testovacie stredisko v každej výrobnej bunke.

Zamestnanci majú k dispozícii nadštandardné sociálne výhody – zdarma dopravu a stravu, dotované teplé a studené nápoje, závodného lekára a pod. Mzda zamestnancov Nokie sa pohybuje približne 10-20% nad miestnym priemerom a každé tri mesiace poberajú zamestnanci odmeny podľa dosiahnutých výsledkov závodu.

Nadväzujúce podniky

V tesnej blízkosti výrobného závodu Nokie sa nachádzajú ďalšie dva dodávateľské podniky, ktoré dodávajú komponenty – závod na výrobu plastových krytov a závod na výrobu špeciálnych tieničov elektromagnetického vyžarovania telefónov.

Oba podniky dokážu splniť akúkoľvek objednávku Nokie do 24 hodín.

Bezpečnosť

Ako sme už naznačili, o bezpečnosť je v areáli podniku dobre postarané. Ochranu zabezpečuje približne 100 vycvičených zamestnancov bezpečnostnej agentúry, ktorí strážia nielen bezcolnú zónu, ale starajú sa aj o to, aby vyrobené telefóny zamestnanci nevynášali zo závodu. Každý zamestnanec prechádza pri východe špeciálnymi detektormi, ktoré vynášané komponenty zväčša odhalia. Ľudská vynaliezavosť je však nekonečná a podľa neoficiálnych informácií sa, samozrejme, občas niečo vynesie...

Investícia

Nokia urobila investíciu na zelenej lúke v roku 1998, v apríli 1999 v Komárome položili základný kameň a prvý funkčný model, Nokia 3310 opustil brány závodu ešte v decembri toho istého roku. Komerčné dodávky začala Nokia plniť v januári 2000. Oficiálne sa však výrobný závod otváral až v 5. mája 2000 za prítomnosti maďarského a fínskeho ministerského predsedu. Nokia len do závodu investovala 100 miliónov euro, ďalšie investície priniesla nepriamo v podobe nadväzujúcich investícií dodávateľských závodov a, samozrejme, výrazným znížením nezamestnanosti v regióne.

V komáromskom závode pracuje 51 Slovákov zväčša na inžinierskych postoch a po vstupe SR a Maďarska do EÚ plánuje Nokia výraznejší nábor v Komárne, kde sa nezamestnanosť pohybuje na úrovni 25%...