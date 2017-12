EuroTel predstavil mobilné pripojenie na internet - EuroTel HotSpot

EuroTel dnes spustil do pilotnej prevádzky novú službu pre rýchly mobilný prenos dát s názvom EuroTel HotSpot založenú na WiFi technológii.

29. máj 2003 o 9:23



Táto služba umožňuje v porovnaní s GPRS až päťdesiatnásobne rýchlejšie mobilné pripojenie do siete internetu, k firemným e-mailom a korporátnym sieťam LAN a je takmer tridsaťkrát rýchlejšia ako ISDN.

Uvedením služby EuroTel HotSpot EuroTel ako jediný mobilný operátor na Slovensku ponúka kompletné riešenia dátových služieb založených na najmodernejších technológiách (HSCSD, GPRS, Wi-Fi) bezdrôtového prístupu do internetu a prenosu dát.

Služba EuroTel HotSpot bude v úvodnej fáze prístupná na miestach, kde to zákazníci najviac očakávajú a tam, kde sa často konajú pracovné stretnutia a konferencie, napr.: Kongresové centrum Incheba, Letisko M. R. Štefánika a Hotel Danube v Bratislave, hotely Lux v Banskej Bystrici a Permon vo Vysokých Tatrách, reštaurácia Long Ben a značková predajňa EuroTel v Polus City Center Bratislava, či v predajňa EuroTelu na Toryskej ul. v Košiciach. Počet miest sa bude rozširovať. O aktuálnom pokrytí bude EuroTel zákazníkov informovať na svojich obvyklých kontaktných číslach a na internete.

Počas pilotného testovania bude služba EuroTel HotSpot dostupná záujemcom až do konca júla 2003 bezplatne. Miesta, ktoré sú pokryté signálom EuroTel HotSpot, sú označené nálepkami “EuroTel HotSpot”. Ak si chce zákazník službu vyskúšať, stačí mu k tomu zodpovedajúce technické vybavenie (počítač, notebook alebo PDA a dátová karta s podporou Wi-Fi). Pre tých, ktorí si do 31. júla 2003 zakúpia dátovú kartu Nokia D211, pripravil EuroTel akciu, v rámci ktorej budú mať služby GPRS (vrátane 5 MB) a High Speed Data až do konca roku 2003 bez mesačných poplatkov a navyše bezplatne jednu hodinu pripojenia cez EuroTel HotSpot denne.

Záujem o dátové služby, podľa R. Chvátala, neustále rastie. V porovnaní

s predchádzajúcim rokom sa počet používateľov dátových služieb EuroTelu päťnásobne zvýšil a mesačne pribúda viac ako 20 % nových užívateľov. Ako uviedol R. Chvátal, aj súčasní zákazníci využívajú dátové služby v oveľa väčšej miere ako pred rokom, čoho dôkazom je priemerné medzimesačné zvýšenie prevádzky približne o 30%.

Vďaka príslušnosti ku skupine T-Mobile budú mať zákazníci EuroTelu službu EuroTel HotSpot v budúcnosti dostupnú aj cez autentifikáciu vlastnou SIM kartou a budú ju mocť využiť aj v roamingu v Európe a v USA.