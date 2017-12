Týždeň vo vede

(22. - 28. 5. 2003)

28. máj 2003 o 22:30

o Jose Pascual z Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft v Berlíne s kolegami pomocou skenujúceho elektrónového mikroskopu dosiahol ovládanie pohybu jednotlivej molekuly amoniaku na medenom povrchu. Je to míľnik na ceste k riadeným chemickým reakciám.

o Kenži Nomura z Japan Science and Technology v Kawasaki s kolegami vyvinul rýchle priehľadné tranzistory, ktoré znamenajú veľký prísľub pre konštrukciu aktívnych displejov.

o Japonskí astronómovia na čele s Hirošim Sudouom z Tohoku University objavili anténnym systémom VLBI v rádiogalaxii 3C 66B dvojicu supermasívnych čiernych dier, obiehajúcich spoločné ťažiská v akomsi vesmírnom tangu. Ide zrejme o jadrá dvoch splynutých galaxií.

o Eugenia Kalnayová a Ming Cai z University of Maryland zistili, že zmeny využívania pôdy, najmä v dôsledku rozvoja mestského osídlenia a nástupu nových poľnohospodárskych metód, prispievajú ku globálnemu otepľovaniu v miere približne 0,27 stupňa Celzia za storočie.

o Podľa meraní tímu Ivana Janssena z Universiteit Antwerpen pohlcujú suchozemské ekosystémy Európy menej antropogénneho oxidu uhličitého, ako sa zdalo, je to 7 až 12 percent.

o Motýle babôčky z druhu Danaus plexippus využívajú pri jesennom sťahovaní z východu a stredu USA do stredného Mexika popri orientácii podľa Slnka aj vnútrotelové hodiny. Zistil to v letovom simulátore tím Stevena Repperta z University of Massachusetts Medical School.

o V ochrane životného prostredia naozaj neplatia ideologické paušály. Dokladá to prieskum tímu Nigela Leadera-Williamsa z University of Kent. Majitelia pozemkov, ktorí usporadúvajú hony na líšky a streľbu na vtáky, sa o lesnú krajinu starajú lepšie ako ostatní.

o Stopy jedovatých dioxínov, produktov priemyselných procesov a spaľovania, sa našli v krvi prakticky všetkých ľudí. Podľa tímu Šigeaki Kata z University of Tokyo dioxíny imitujú efekty steroidných hormónov, najmä estrogénov, a narušujú tak vývoj organizmu.

o Henry Paulson s kolegami z University of Iowa College of Medicine preukázal na kultúrach ľudských buniek, že nimi skonštruované malé interferujúce molekuly RNA (siRNA) cielene utlmujú expresiu chybných génov, zodpovedných za dve vážne neurologické ochorenia.

o Podľa testov C. Shawn Greenovej a Daphne Bavelierovej z University of Rochester akčné videohry všeobecne zdokonaľujú vizuálne schopnosti, súvisiace s pozornosťou.

ZDENĚK URBAN