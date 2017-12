Bisexuálna pinka zostáva záhadou

Zriedkavý exemplár bisexuálnej pinky spochybňuje teóriu, že mozog dostáva mužskú alebo ženskú „pečať“ výhradne pôsobením hormónov. Telo aj mozog tohto vtáka sú totiž na pravej strane samčie, na ľavej strane samičie, píšu americkí vedci v časopise Proceedi

28. máj 2003 o 22:30

ngs of the National Academy of Sciences.

U cicavcov a vtákov riadia vývoj sexuálnych orgánov gény pohlavných chromozómov. Väčšina odborníkov je presvedčená, že samčie alebo samičie hormóny pohlavných orgánov potom vtlačia svoju pečať pohlavne špecifickej orientácii telových a mozgových buniek. Podľa tejto teórie by mali byť všetky telové bunky „samčie“ alebo „samičie“.

Pinka, ktorá sa dostala do rúk vedcom z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, však túto vcelku akceptovanú predstavu spochybnila. Už na prvý pohľad bolo telo pinky na obidvoch stranách odlišné: Len na pravej strane sa nachádzalo typicky samčie poznávacie znamenie v podobe oranžovej škvrny na líci a čierno-bieleho pásu na hrudi.

Aj mozog bol rozdelený na samčiu a samičiu polovicu. Oblasť, zodpovedná za pohlavne typický spev, mala na pravej strane typicky samčiu štruktúru. Určitý samičí gén bol naopak aktívny len v ľavej polovici mozgu. No aj v ľavej polovici mozgu našli vedci niektoré oblasti, v ktorých prevládajú samčie črty.

Ďalšie štúdie by sa mali venovať otázke, do akej miery riadia hormóny alebo genetické faktory mozgové funkcie typické pre obidve pohlavia.

(tasr)