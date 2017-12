Odliv odborníkov nehrozí

Hrozba odlivu počítačoch odborníkov do zahraničia už v Českej republike pominula, pretože počítačoví experti už majú porovnateľné podmienky, ako v krajinách Európskej únie alebo USA. Informačné technológie sa tak stali prvým odvetvím, kde platová úroveň .

28. máj 2003 o 22:30

Hrozba odlivu počítačoch odborníkov do zahraničia už v Českej republike pominula, pretože počítačoví experti už majú porovnateľné podmienky, ako v krajinách Európskej únie alebo USA. Informačné technológie sa tak stali prvým odvetvím, kde platová úroveň vzrástla na priemer západných krajín. Píšu to české Hospodárske noviny s odvolaním sa na výsledky vlastnej ankety medzi počítačovými firmami a mzdovými odborníkmi. Podľa predstaviteľov nadnárodných technologických firiem ich zamestnanci v súčasnosti odchádzajú do zahraničných pobočiek skôr na kratší čas, najmä získavať nové skúsenosti. Hoci v zahraničí majú nominálne vyšší plat, v Česku majú zázemie a úroveň porovnateľnú so západnou Európou, povedal hovorca Alcatel Czech David Wodinský.

(čtk)