Naspäť do 80–tych rokov

Obrovský úspech konzolového titulu Grand Theft Auto 3, ktorý bol neskôr prenesený aj na platformu PC, prekvapil možno aj samotných autorov.

28. máj 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Vďaka minimálnej lineárnosti, množstvu nápadov a násiliu podanému z veľkého nadhľadu (stále však nič pre deti!) si však svoju popularitu plne zaslúžil.

Niet sa tak čo čudovať, že sa jeho tvorcovia pustili do prídavku s podtitulom Vice City. Na prekvapenie našli ešte zopár vecí, ktoré sa dajú na geniálnom koncepte GTA 3 vylepšiť. Hoci sa opäť ponoríte do života gangov v americkom meste, je tu jeden podstatný rozdiel - celková atmosféra hry. Zo špinavého mesta súčasnosti sa totiž dej preniesol do slnkom zaliateho Vice City osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. S tým sa spája nielen zmena farebnej schémy do oveľa veselších farieb - podrobne vymodelované obrovské mesto, v ktorom sa postupne budete môcť pohybovať úplne voľne, totiž doslova dýcha týmto obdobím.

Autá, ktoré si, samozrejme, môžete jednoducho ukradnúť, sú vernou kópiou dobových strojov, ľudia nosia dobovú módu a venujú sa vtedy obľúbeným aktivitám. Bez havajskej košele, chlpatej hrude a obrovského talizmanu na krku je tu každý muž nula.

Najdôležitejším prídavkom k atmosfére sú však už v GTA 3 predstavené rádiostanice, ktoré si môžete v autách a po novom aj na motorkách naladiť. Väčšina z nich je hudobných, rozdelených podľa žánrov a autori tu nič nenechali na náhodu. Licencovali veľké množstvo dobových hitov, a tak si počas jazdy môžete vypočuť aj dnes už klasiku od Michaela Jacksona, YES alebo Run DMC. Rôzne kriminálne indivíduá, s ktorými sa budete v hlavnej dejovej línií stretávať, sú dabované profesionálnymi hercami (Burt Reynolds, Dennis Hopper), čo tiež prispieva, k celkovému bezchybnému dojmu. Od väčšiny dostávate kľúčové úlohy, ktoré pôsobia ucelenejším dojmom, ako v GTA 3. Okrem takýchto vylepšení v hlavnom hernom mechanizme však pribudlo aj množstvo ďalších drobností, ktoré by ste už mali odhaliť sami. Vice City je totiž aj po grafickej stránke, či po stránke ovládania, alebo dĺžky zábavy veľmi podareným dielom, ktorých sa dnes už neobjavuje tak veľa.

