Lords of EverQuest - online svet v offline RTS

28. máj 2003 o 11:52 Ján Kordoš

Nebudem klamať, ak prehlásim, že EverQuest je dnes najhranejšia on-line hra na celom svete. Hrajú ju starí i mladí a spoločnosti Sony On-Line Entertainment priniesla táto hra aj so svojimi datadiskami haldu peňazí, z ktorých si teraz postavili ostrov aj s morom a kúpu sa v ňom :). Lenže dosť už filozofovania a povedzme si jednu novinku. Sony chystá EverQuest offline. Navyše to celé bude mať príchuť real-time stratégie, takže by sme to mohli s troškou odvahy prirovnať k Warcraftu 3.

Princíp RTS bude vzdialený klasickému poňatiu týchto stratégií. Vo svojom vojsku budete mať len zopár jednotiek, tak aby každej jednotke mohli pribúdať skúsenosti a vy ich tak môžete vylepšovať. Celá hra bude previazaná zaujímavým príbehom, ktorý ešte nie je známy, ale zrejme pôjde o niečo epické. Príbehom by sa mala vytvoriť nová sorta stratégií, ktorá spája story, RPG a stratégie do jedného celku. Hráč by tak mal získať pocit zosobnenia sa so svojimi vojakmi a vytvorí si k nim určitý vzťah a strata jeho obľúbenca vyvolá reštart misie.

Samotné boje by mali prebiehať podobne ako v on-line verzii EverQuestu a množstvo zbraní a kúziel bude prevzatých z tejto hry, takže sa máme na čo tešiť. Vaše postavičky navyše budú môcť aj zbierať rôzne predmety a vylepšovať si tak svoje vlastnosti. Pôvodne sa plánovalo, že hra nebude obsahovať multiplayer, ale napokon vedenie rozhodlo, že pripraví on-lineové šialenstvo pre 12 hráčov na pripravených mapách. Singleplayer bude obsahovať okolo 30 misií, ale to sa ešte môže zmeniť, lebo na hre sa bude ešte pol roka pracovať. Ak teda čakáte hru podobnú Warcraftu 3, máme pre vás horúceho kandidáta – Lords of EverQuest.