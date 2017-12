Ríša mágie - slovenská fantasy ťahovka

Po rozdelení Československa vznikli dva samostatné štáty. Obidva sa uberali podobnou cestou. Jeden z nich však vždy vo všetkom zaostával, aj v hernom priemysle. Z tohto zaostávania nás pravdepodobne chceli vyviesť ľudia s týmu Mayhem Studios, ktorí pre ná

28. máj 2003 o 10:55 Tomáš Koza

s vytvorili úplne novú SLOVENSKÚ hru.

Konečne sme sa teda dočkali ďalšej slovenskej hry, tentokrát s názvom Ríša mágie, alebo ak chcete Empire of Magic (Mali sme k dispozícii verziu, ktorá bola kompletne preložená do slovenčiny, takže budem používať názov Ríša mágie). Tento nový prírastok do spoločnosti počítačových hier by sa dal zaradiť niekde medzi ťahovú stratégiu a RPG. Keby som Ríšu mágie chcel prirovnať k nejakému titulu, ktorý už vyšiel, tak by to bola rozhodne séria Heroes of Might & Magic. Nedá sa však povedať, že by to bol úplny klon tejto slávnej série, skôr by som povedal, že autori sa ňou nechali viacmenej inšpirovať a pridali do toho aj čosi z vlastnej fantázie.

V praxi to vyzerá asi tak, že ovládate skupinky vojakov a hrdinov. Pričom v jednej skupine môže byť maximálne jeden hrdina. Vojaci aj jednotky majú niekoľko vlastností, pričom medzi základné patrí počet akčných bodov, životy, mana, útok a obrana. Všetky tieto vlastnosti, ktoré sú pochopiteľne pre každú jednotku individuálne, sa zlepšujú postupovaním na úrovne. Postupovať môžu hrdinovia aj radoví vojaci. Malinký rozdiel je ale v tom, že hrdinovia získavajú skúsenosti prevažne za splnené úlohy a vojaci hlavne za aktívnu účasť v bojoch.

Jednotky "rekrutujete" v mestách, podobne ako v Heroes. S tým rozdielom, že mestá nie sú pod vašou kontrolou. Nemôžete v nich stavať žiadne ďalšie budovy ani nič podobné. V tomto smere to vlastne trochu pripomína RPG, keďže v meste môžete navštíviť buď krčmu (kde rekrutujete vojakov) alebo iné zariadenia ako napríklad: Alchymista, Mág, Tréner a pod. Neobsadzujete ani žiadne bane, továrne ani nič podobné. Jedinou surovinou sú tu poctivé zlaťáky. Tie získavate prevažne za splnenie úloh, ktoré vám zadávajú rôzni ľudia v mestách alebo na iných miestach na mape. Počas plnenia úloh a cieľov sa stretnete s množstvom dialógov, z ktorých niektoré môžete viacmenej ovplyvňovať. Po tejto stránke to opäť trochu pripomína RPG.

Základom každej ťahovky sú boje a inak tomu nie je ani v tejto hre. Keď si predstavujete niečo podobné ako v Heroes nieste ďaleko od pravdy, ale ani veľmi blízko. Tak isto ako v Heroes sa so skupinami pohybujete po mape a keď stretnete nepriateľa, môžete naňho zaútočiť. Je tu ale jeden malý rozdiel, ktorý dáva hre trochu iný rozmer. Akčné body sú pre pohyb po mape a bojovanie spoločné, takže musíte premýšlať a vhodne vyberať ďalšie kroky, aby vám pre súboj zostal dostatočný počet akčných bodov. Takto hra miestami pripomína šach.

Hlavná mapa je vždy pomerne rozmanitá. Stretávate rôzne druhy postáv, ktoré vám potom môžu zadať úlohu, ktorá môže alebo aj nemusí súvisieť s hlavným príbehom hry. Príbeh, ktorý vypĺňa celú kampaň je celkom zaujímavy. Bohužial si v hre nemôžete zapnúť nič, čo by sa aspoň podobalo nejakému skirmishu, žiadne scenáriá ani žiadne mapy.

Grafika: 4 / 10

Ako si určite mnohí z vás domysleli, najväčším kameňom úrazu v slovenskej hre bude asi grafika. Tým ktorý má pomerne malý rozpočet, toho pochopiteľne ani veľa na poli grafiky ukázať nemôže, jedine, že by sa stal nejaký zázrak. Keďže som hru už predtým trochu porovnával so slávnou sériou Heroes, nevyhnem sa tomu ani teraz. Úprimne povedané už len Heroes of Might & Magic 3 mali detailnejšiu a krajšiu grafiku. Nemusím ani spomenúť, že tá hra vyšla už pred pomerne dlhým časom, ale späť k našej hre. Grafika v Ríši mágie má dve časti: grafika na hlavnej mape a grafika v súbojoch. Tá prvá je na tom absolútne katastrofálne. Hlavná mapa celej hry, aj všetky objekty v nej sú viac než podpriemerné. O niečo menej hrozne to vyzerá v samotných súbojoch. Grafika v súbojoch je celkom slušná, možno až na niektoré animácie postáv. Efekty kúziel sú niekde v priemere, ale v niektorých prípadoch (napríklad taká magická strela) mi pripadali absolútne fádne a až príliš umelé. Nech sa na mňa autori hry nehnevajú, ale sami musia uznať, že čo sa týka grafiky, nie je to žiadna sláva.

Interface: 7 / 10

Ešte predtým než sa dostaneme k hrateľnosti, musím spomenúť čo-to o interface hry. Hra sa dá pomerne rýchlo a jednoducho nastavovať. To je ale spôsobené tým, že v hre je absolútne minimum nastavení. Okrem obtiažnosti a hlasitosti si môžete nastaviť ešte asi tak dve ďalšie drobnosti, čo je na môj vkus dosť málo. Ovládanie hry je našťastie pohodlné a jednoduché. Boje môžete bleskurýchlo zvládnuť pomocou klávesnice a ostatné veci vyriešite bez problémov myškou. Samotný interface hry je na tom opäť trochu horšie. Teraz mám na mysli také veci ako HUD a podobne, no mimochodom ten je pomerne veľký a zaberá možno až príliš veľa miesta.

Hrateľnosť: 7 / 10

Tí z vás, ktorí si mysleli, že hra nie veľmi vydarenú grafiku doženie hrateľnosťou... sa mýlili. No vlastne samotná hrateľnosť by bola celkom fajn, lenže vďaka niektorým malým detailom mi to celé pripadalo tak trochu nudné. Hra má zaujímavý príbeh, questy sú tiež celkom fajn, celá jednoduchosť a zároveň taktickosť bojov je super, ale je tu jedno ale. Hra sa stáva nudnou aj z toho dôvodu, že kým sa so svojimi jednotkami dostanete z nejakého miesta na mape na druhé trvá to pomerne dlho. Do toho nám autori vmiešali zbytočne zdĺhavé a nudné ťahy počítačom ovládaných protivníkov. Tí si totiž absolútne nezmyselne musia označiť každú jednotku, ktorú majú. Potom sa pre istotu ešte aj s ňou niekam pohnú, aj keď to vôbec nie je potrebné. Najviac človeka naštve, keď sa musí pozerať, ako si nepriateľ, poprípade spojenec, posúva ťavy, na ktoré aj tak nikto neútočí a ktoré aj tak nemajú žiadny význam. V hre sa síce dá zrýchliť pohyb, nezrýchli to ale animácie kúziel a animáciu súboja.

Možno si poviete, že je to iba detail, no lenže keď to spojíte s tým, že vám vždy trvá niekoľko kôl, kým sa niekam dostanete, tak to zrýchlenie súperových ťahov by sa fakt hodilo. K hrateľnosti neprispieva ani to, že niektoré úlohy sú trochu nejasné. Napríklad keď som mal v púštnej misii nájsť Mŕtve jazero, ktoré malo byť, myslím, na severe. No dokopy tam boli asi dve jazerá, obehal som okolo nich a nič sa nestalo, no to človeka poriadne naštve.

Multiplayer: 4 / 10

Hra podporuje TCP/IP a IPX/SPX protokoly, čo je samozrejmosťou. Zarazil ma ale počet máp, ktoré sú v multiplayeri, sú to až "neuveriteľné" 2 mapy! Pritom obidve sú len pre dvoch hráčov. Preto sa pýtam, čo to má znamenať? No možnože sa mapy sprístupňujú postupne ako prechádzate singleplayer. No aj keby to tak bolo, bola by to blbosť. Zostávam ale iba pri tom, že sú tam iba dve mapy a to je veľmi málo. Zvukové efekty: 7 / 10

Poslednou dobou býva zvykom, že všetky hry majú zvukové efekty výborné. Ríša mágie ale bohužial za tou dokonalou špičkou zaostáva aj v tejto kategórii. Zvuky, ktoré v hre sú, sú pochopiteľne v dobrej kvalite. Zdalo sa mi ale, že ich je akosi málo. Nič také ako dupot kopýt, kroky vašej armády, alebo nebodaj, že by sa vám jednotky ohlásili nejakým pokrikom. Naopak je pekné, že pred každou misiou sa vám rozprávač prihovorí krásnou slovenčinou a poodkryje tak vždy časť z príbehu. Hudba: 9 / 10

No konečne je tu aj niečo, čo môžem pochváliť. Na teraz musím odložiť slovník plný kritických výrazov a musím povedať, že po hudobnej stránke je hra vynikajúca. Hudba je veľmi pekná a dokonale ladí s prostredím a príbehom hry. Hudba sa samozrejme zmení, ak sa dostanete do súboja, ale potom sa plynule vráti k pôvodnej melódii. Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Obtiažnosť si samozrejme môžete vyberať. Pekné od autorov je, že si ju môžete kedykoľvek počas hry zmeniť, takže aj keď sa dostanete do nejakej ťažšej situácie, nemusíte sa trápiť. Z počiatku som si myslel, že inteligencia bude úplne primitívna. Našťastie som autorov hry podcenil. Počítačom ovládaní protivníci mi pripadali celkom inteligentní. Samozrejme, nikdy nemôžu súperiť s ľudským mozgom. Jediné čo by som im vyčítal, je to, že občas si skrátka nenechajú dostatočný počet akčných bodov, zato ale keď ich majú dosť, tak v boji to nikdy nevyzerá tak, že by sa všetci hrnuli na jedného.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Konečne som sa dostal na záver. Keď dopíšem posledný riadok tejto recenzie, tak už konečne nebudem musieť mať s touto hrou nič spoločné. Bohužial ďalší slovenský projekt stroskotal, snáď nás z tej večnej hernej zaostalosti dostane sľubne vyzerajúci Chaser. Na ten si ale budeme musieť ešte chvíľu počkať. Len dúfam, že teraz na mňa autori tejto hry nebudú stále nadávať. Ja si skrátka nemôžem pomôcť, aj keby som túto hru chcel len chváliť, tak sa to nedá.

Poznámka: Slovenská verzia hry je už dávno hotová. Na rozdiel od anglickej, ktorá sa v zahraničí predáva od 1. mája, sa tá naša ešte stále suší v útrobach slovenského vydataveľa spoločnosti KonTiki. Z akého dôvodu? Nikto netuší.