Čo je lepšie? Herná konzola alebo PC?

27. máj 2003 o 22:32 Juraj Chrappa

Chystáte sa na kúpu výkonného počítača pre seba alebo vaše ratolesti, ktorého hlavné využitie má byť hranie najnovších hier? Ak je to tak, možno by ste sa mali zamyslieť, či sa investícia do výkonného počítača naozaj vyplatí. Hranie najnovších hier na PC totiž okrem pravidelného a nákladného upgradu spôsobuje množstvo ďalších problémov. Zaujímavou alternatívou pre budúcich hráčov sú herné konzoly. Aký je rozdiel medzi PC, konzolami, hrami na tieto rôzne platformy a pre koho sú určené, si povieme v tomto článku.

PC vs. herné konzoly

Zásadný rozdiel medzi osobným počítačom a hernou konzolou je hardware. Každý počítač sa skladá z univerzálnych komponentov vyrábaných stovkami rôznych výrobcov a značiek. To je jeho najväčšia výhoda a zároveň, paradoxne, aj nevýhoda. Hovoríme o neuveriteľne flexibilnom zariadení, ktoré si každý užívateľ môže postaviť doslova od základov podľa vlastných predstáv. Geniálny produkt pre skúseného užívateľa ovládajúceho základy PC. Nie však pre vývojárov hier.

Predstavte si tie milióny a milióny rôznych kombinácií konfigurácií vznikajúce práve kvôli veľkému množstvu nekompatibilných komponentov od výrobcov z celého sveta v našich počítačoch. Herné spoločnosti majú pred sebou neriešiteľnú úlohu: ako zoptimalizovať hru tak, aby vyzerala a bežala na všetkých počítačoch rovnako? Jednoducho nemožné. Hra programovaná pre Athlon XP 2000+, 512 Mb RAM a Radeon 9500 vám nikdy nepobeží rovnako rýchlo na 1 GHz procesore s 256 Mb RAM, GeForce2 MX bez toho, aby ste radikálne znížili rozlíšenie, detaily prostredia a ohurujúce grafické efekty.

Tento problém herné konzoly nemajú. Sú vyrobené jedným výrobcom, ich komponenty sa za celý životný cyklus zariadenia nemenia (iba ak ovládače alebo periférne zariadenia), a preto problémy s kompatibilitou neexistujú. Ak je hra vyrobená pre určitú konzolu, na sto percent ju na nej aj spustíte. Hra vám nikdy nespadne, nikdy vám nebude sekať z dôvodu pomalej grafickej karty alebo slabého procesoru (iba ak je hra zle naprogramovaná) a vždy si ju môžete vychutnať na „najvyšších detailoch“. Nemusíte sa piplať s rôznymi nastaveniami a odlaďovaním hry.

Plusom je tiež jednoduché ovládanie. Spustenie hry je náročné asi ako prehrávanie hudobného Cdčka v rádiu.

Kontroverznou vlastnosťou herných konzol je nemožnosť upgradu. Ak vám hra na počítači seká alebo len chcete, aby krajšie vyzerala, kedykoľvek vymeníte pomalý komponent za nový, rýchlejší. Nemusíte kvôli tomu kupovať celý počítač. Pri hernej konzole si musíte vystačiť s tým, čo máte, až pokým nevyjde ďalšia generácia ponúkajúca lepšiu grafiku a efekty.

V dnešnej dobe je životný cyklus konzoly približne päť rokov. To je čas za ktorý sa na PC trhu vystrieda okolo 6 generácií grafických kariet. Preto na konci tohoto obdobia vyzerajú konzolové hry oproti ich počítačovej konkurencii, čo sa grafiky týka, ako chudobní príbuzní. Na druhej strane nemusíte do konzoly za celý ten čas nič investovať. Keď by ste chceli držať krok s dobou a hrať najnovšie PC hry, každý rok, počas spomínaných piatich, by ste si mali kúpiť novú grafickú kartu, procesor alebo iný zastaralý komponent. To sú dosť podstatné investície, ktoré treba zvážiť ešte predtým, než do počítača investujete.

Najväčšou nevýhodou hociktorej hernej konzoly je jej jednostranné využitie. Môžete na nej hrať iba hry, prípadne sa niektoré dajú využiť ako prehrávač DVD filmov. Počítač je oproti tomu maximálne všestranné zariadenie s obrovským využitím. Môžete na ňom písať a tlačiť dokumenty, pracovať s grafikou, surfovať po internete a súčasne hrať hry. Musíte si teda položiť otázku, či sa chcete iba hrať alebo aj pracovať. Pred konečným rozhodnutím však berte ohľad aj na váš obľúbený typ hier, pretože každá platforma je charakteristická určitými žánrami.

Počítačové hry vs. hry na konzoly

Rozdielnosť hier na osobné počítače a herné konzoly spočíva najmä v odlišných žánroch. Počítačoví hráči preferujú hry podporujúce špičkové technológie, môžu byť zložitejšie na pochopenie a rovnako aj ovládanie. Preto medzi najobľúbenejšie PC žánre patria strieľačky z vlastného pohľadu s dokonalým grafickým spracovaním a častokrát zložité, strategické hry najlepšie ovládané myšou. Tá sa pri konzoliach často nevyskytuje, preto sú stratégie okrajovým žánrom. Okrem toho musia byť konzolové hry, čiže videohry, dostatočne jednoduché, aby ich mohlo hrať mladšie publikum. Zväčša je podstatná jednoduchosť ovládania, rýchla akcia s vysokou hrateľnosťou a pekná grafika. Z toho vyplýva, že konzolám kraľujú plošinovky, akcie z pohľadu tretej osoby a akčné RPGčka. Samozrejme sa žánre prekrývajú. Na PC si občas zahráte kvalitnú plošinovku a na konzole výbornú strieľačku, dôraz je však kladený na spomínané žánre.

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale videohry sú častokrát omnoho prepracovanejšie ako hry počítačové. To že sú v zásade jednoduchšie na pochopenie a ovládanie neznamená, že ich vytvoríte s menším počtom ľudí a nižším rozpočtom. Práve naopak. Konzolové projekty bývajú ponímané veľkolepo, častokrát by sme ich mohli prirovnať k filmovému Hollywoodu. Na jedinej hre môžu pracovať desiatky ba až stovky vývojárov. Príkladom za všetky nech je spoločnosť Square s ich slávnou Final Fantasy sériou, ktorá to zhodou okolností ako film dotiahla až do Hollywoodu.

Prečo môžu mať videohry vyššie rozpočty, vyplýva z obrovskej základne hráčov a predaných zariadení. Len z konzoly PlayStation 2 sa dosiaľ predalo vyše 50 miliónov kusov, preto ani miliónové predaje priemernej hry nie sú vôbec prekvapujúce. Na druhej strane magickú hranicu milióna predaných kópií pri PC tituloch sa podarí prekročiť len málo hrám. Tým pádom sú zisky z počítačových hier omnoho nižšie, čo sa prejavuje na množstve špičkových hier na túto platformu a preferovaním konzolí u najlepších vývojárov. Hry sa v prvom rade vyvíjajú pre konzoly a až sekundárnou platformou, aj v prípade pokračovania PC klasík, je osobný počítač.

Kapitola sama o sebe, a kde PC stále víťazí na celej čiare, sú multiplayerové hry. Online komunita hrajúca hry cez internet alebo po lokálnej sieti je obrovská a konzoly sa im nemôžu rovnať. Ak môžete vzájomne prepojiť rádovo niekoľko kusov konzol, tak na počítačoch môžu proti sebe hrať desiatky, stovky ba až tisícky hráčov. Konzoly až teraz dostávajú možnosť pripojiť sa na internet a hrať hry po sieti. Hráčov využívajúcich tieto služby je zatiaľ príliš málo na to, aby sa mohlo hovoriť o úspechu. Budúcnosť hrania hier online po sieti na konzoliach je stále neistá a najmä v našich končinách ešte veľmi dlho nereálna.

Ako vyzerá ideálny herný počítač?

Najdôležitejšou súčasťou počítača určeného na hry je rýchla grafická karta. Ostatné komponenty ako procesor alebo pamäť RAM sú síce veľmi dôležité, ale bez poriadnej 3D karty vám nepomôže ani 3-gigahertzový procesor a 1 Gb RAMky. Takmer všetky dnešné hry sú náročné na zobrazovanie 3D grafiky, preto by ste výberu grafickej karty mali venovať zvýšenú pozornosť. S rýchlou kartou si aj na slabších konfiguráciach zahráte najnovšie hry. Nebude to na najvyšších detailoch, ale hra bude pekne vyzerať a zároveň sa primerane rýchlo hýbať. Ak hľadáte zlatú strednú cestu, kde je podstatný pomer cena/výkon, úplne vám postačí procesor Athlon XP 1800+, minimálne 256 Mb RAM a grafická karta Radeon 9500 alebo GeForce Ti4200. Ak k tejto zostave prirátate priemernú materskú dosku, 17tku monitor a ďalšie nevyhnutné periférie, mali by ste sa zmestiť do sumy 40000 Sk.

Pokiaľ peniaze nie sú problém a chcete mať vo svojom počítači len to najlepšie, pokojne siahnite po najrýchlejšom procesore či už zo stajne AMD alebo Intelu. Ak chcete najvýkonnejšiu grafickú kartu na trhu, nemáte nad čím rozmýšlať – Radeon 9800 Pro zakúpite za pekných dvadsaťtisíc. Čo sa týka pamäte, v tomto prípade sa odporúča minimálne 512 Mb, niektoré hry sa môžu s menšou pamäťou na najvyšších detailoch zasekávať. Nezabúdajte tiež na svoje oči a obstarajte si kvalitný 19-palcový monitor. S takouto zostavou si vychutnáte aj najnovšie hry minimálne ďalší rok. Rátajte však so sumou do 100000 Sk.

Hernú konzolu, ale ktorú?

Všetky tri v súčasnosti najrozšírenejšie konzoly PlayStation 2, Xbox a GameCube sú v podstate veľmi podobné. Majú jednoduché ovládanie, zaujímavý design a ponúkajú množstvo kvalitných titulov. A práve hry sú základným rozdielom, podľa ktorého by ste mali urobiť svoj výber, ak ste sa rozhodli pre kúpu hernej konzoly.

PlayStation 2

Kráľovná všetkých konzol nielen vo svete ale aj u nás, ak hovoríme a počte predaných kusov. Na Slovensku sa PS2jek podľa oficiálnych štatistík predalo 11 tisíc, k tomu však musíme pripočítať veľké množstvo „načierno“ dovezených konzol z okolitých štátov. Obrovská 50-miliónová základňa hráčov po celom svete láka množstvo vývojárov, ktorý vytvárajú hry všetkých žánrov, preto si tu ten svoj nájde každý. Jej grafický výkon je síce mierne zastaralý, avšak tento nedostatok je kompenzovaný výbornou hrateľnosťou hier a množstvom „killer“ titulov, teda zaručených trhákov. Po dokúpení príslušných zariadení, dokáže PS2 prehrávať DVD filmy a hrať hry po sieti. Z konzolí na slovenskom trhu má PS2 zaručene najvyššiu podporu od materskej firmy Sony. Bežne ju dostanete v obchodoch v cene okolo 10000 Sk a s hrami tiež nie je problém.

Xbox

Najmladší hráč medzi konzolami od dravého Microsoftu už stihol tromfnúť v predaji aj GameCube od Nintenda. Architektúra Xboxu je veľmi podobná osobným počítačom, preto aj hry na obidve platformy sú veľmi podobné. Konzolu ocenia najmä starší hráči, ktorí nemajú PC, pretože množstvo hier sa na počítač nakoniec dostane v podobe konverzie. Konzola neponúka taký veľký počet „killer“ hier ako PS2, ale zato má bezkonkurenčne najväčší grafický potenciál. Ak je hra správne naprogramovaná, konkurencia očividne zaostáva. Konzola podporuje podobne ako PS2 prehrávanie DVD filmov a hru po sieti cez internet, aj keď nie na Slovensku. Xbox je tiež jedinou konzolou s vlastným hardiskom.

Microsoft konzolu na Slovensko stále oficiálne neuviedol a tento rok tak určite neurobí. Xbox sa u nás neoficiálne predáva len v niektorých predajniach za približne 10000 Sk. Pri kúpe si treba dávať pozor najmä na fakt, že tieto predajne nevedia zabezpečiť záručný ani pozáručný servis zariadenia. Množstvo xboxových titulov v predaji je tiež značne obmedzené.

GameCube

Posledná priečka v predajnosti vo svete ostáva konzole od spoločnosti Nintendo, veteránovi v biznise herných konzol. GameCube nevyniká špičkovým grafickým výkonom, množstvom funkcií (neobsahuje DVD prehrávač) alebo hrami po sieti. Táto konzola je určená iba na hry, ktoré sú však výborne hrateľné a originálne. Je to najmä vďaka silnej podpore Nintenda, ktoré zároveň aj tvorí hry na GameCube. Tvdá politika tejto spoločnosti voči prejavom násilia v hrách a špecifickým grafickým spracovaním, robí z konzoly vhodný darček pre deti. Na konzole sa stále viac objavujú hry určené pre starších hráčov, takže ani rodičia neprídu skrátka. Obrovskou výhodou je prepojenie GameCube s handheld konzolou do ruky, GameBoy Advance, cez kábel.

Bohužiaľ, podpora oficiálneho slovenského distribútora Nintenda je takmer nulová. Niektoré predajne konzolu predávajú za cenu okolo 8000 Sk, ale výber hier je skutočne veľmi malý.

Ako si vybrať?

Každá platforma má svoje výhody a nevýhody. PC hry majú najlepšie vizuálne spracovanie, ktoré si užijete iba ak budete pravidelne upgradovať váš počítač. Videohry vám na konzoliach pobežia rýchlo a bez problémov, ale bez možnosti vylepšenia hardwaru, na konci životného cyklu vyzerajú zastaralo. Na počítači môžete robiť množstvo rôznorodých činností, kdežto na konzoliach sa len hrať. Stojí za to investovať do výkonného počítača veľké peniaze, keď sa na ňom budú hrať iba hry? Ak ste sa rozhodli pre hernú konzolu, viete aké hry chcete hrať? Nevadí vám slabá podpora niektorých konzolí na Slovensku? To sú otázky na ktoré by ste si mali odpovedať predtým, než sa rozhodnete.