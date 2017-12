Mortyr 2 - pokračovanie "nazikiller" FPSky

Pracovať na druhom dieli nepodarenej hry chce určite veľkú dávku optimizmu. Prvý Mortyr bola hrozná FPS a nič na tom nezmenilo ani to, že sa predávala hrozne lacno. Možno to celé klapne podľa plánu a Mortyr 2 bude zábavný, hrateľný a pek

26. máj 2003 o 16:50 Ján Kordoš

Príbeh hry sa začne odohrávať v ďalekom a studenom Švédsku v roku 1944, kde bude musieť hlavná postava Sven (teda vy) bojovať proti zlým odbojom a fašistom a zachránite tak svet od jeho zamorenia nacistickými myšlienkami. Nemci totiž pracujú na vývoji superzbrane, ktorá prinúti každú veľmoc čučať a zúfalo súhlasiť s podmienkami fašistického Nemecka. Vaša púť zo Švédska bude pokračovať cez Poľsko a Slovensko, východnú Európu až do Grécka, kde sa hra úspešne skončí.

Vyššie som už spomenul, prvý diel klasická strieľačka z vlastného pohľadu. Druhý diel na tom nezmení, len do hrania bude pridaná štipka taktického uvažova. Ja si to predstavujem tak, či najprv pôjdem do dverí A a až po do dverí B alebo naopak. Všetko to bude totiž záležať na umelej inteligencii vašich protivníkov. Ak sa budú správať ako kŕdeľ husí, ktoré sa po vás so syčaním rozbehnú, tak vaša taktika bude maximálne zabiť jedným výstrelom čo najviac parchantov. Protivníci by sa mali vzájom kryť a tak vám znemožniť rýchly postup do ich radov.

V rukách budete mať zbrane len z druhej svetovej vojny a nečakajte žiadne sci-fi výtvory. Vylepšený engine zhodnotíte zo „skrínšotov" povaľujúcich sa niekde okolo. Či dopadne lepšie pre Mirage Interactive sa dozvieme koncom roku.