Je ADSL na Slovensku podvod na zákazníkoch?

Od 1. júna spustia poskytovatelia internetového pripojenia spoločne s národným telekomunikačným operátorom Slovenské telekomunikácie, a.s. novú službu umožňujúcu vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Novinka je postavená na technológii ADSL – asymetrickom dátovom toku, kde dáta tečú smerom k užívateľovi rýchlejšie ako smerom od neho.

Výhody pripojenia cez ADSL sú v porovnaní s tým, čo mali slovenskí užívatelia internetu doteraz k dispozícii priam úžasné – pripojenie možno zriadiť na bežnej telefónnej linke, ale aj ISDN linke, linku možno počas pripojenia používať aj na hlasové hovory a prenosové rýchlosti pripojenia postačujú aj náročnej strednej firme.

Tieto výhody pochopili už všade vo svete, no na Slovensku sa vďaka diskriminačnému prístupu Slovenských telekomunikácií zavedenie tejto technológie tak výrazne oneskorilo, že sme poslednou krajinou v bývalom východnom bloku, kde ADSL ešte nie je zavedené.

V tomto článku nebudeme rozoberať dôvody, prečo vznikli problémy okolo zavedenia ADSL, prečo Slovenské telekomunikácie jednali tak ako jednali, koniec-koncov, zaujímavé informácie a analýzy nájdete na webe iniciatívy Internet pre všetkých (www.inet.sk/index.php?tema=DSL&page=tema).

ADSL je však tu a poznáme prvé cenové ponuky zavedenia tejto služby. Je vôbec ADSL na Slovensku výhodné?

Ľadová sprcha a znechutenie

Na Slovensku podpísalo so Slovenskými telekomunikáciami zmluvu o pripojení 8 operátorov - GlobalTel, Madnet, Slovanet, EuroWeb, Internet SK, Dial Telecom, GTS, Nextra. Deviatym poskytovateľom je internetová divízia telekomunikácií ST Online.

Cenník zverejnili k 23.5.2003 iba štyria poskytovatelia: Nextra, Slovanet, Dial Telecom a ST Online.

A s prvým cenníkom prišla ľadová sprcha v podobe dátových obmedzení. Mesiac pred komerčným uvedením ADSL totiž prenikli na verejnosť prvé informácie, ktoré neoficiálne potvrdilo aj vedenie spoločnosti Slovanet na svojej tlačovej konferencii o tom, že cenovo dostupná služba nebude obmedzovať prenos dát.

Po zverejnení cenníkov sa však ukázalo, že ľudia zo Slovanetu triafali naslepo – skutočnosť je diametrálne odlišná.

Namiesto toho, aby bolo na Slovensku konečne sprístupnené cenovo dostupné pripojenie na internet pripravili Slovenské telekomunikácie spolu s poskytovateľmi pripojenia službu, ktorá je výhodná iba pre vymedzenú skupinu firemných zákazníkov.

Do 1.6.2003 existovali na Slovensku iba obmedzené možnosti pripojenia na internet, ktoré boli pre bežného užívateľa, ale aj firmy cenovo nevýhodné – najlacnejšie a najdostupnejšie bolo dávno prežité a pomalé vytáčané (dial up) pripojenie, kde však Slovenské telekomunikácie naúčtovali vysoké poplatky za telefónne spojenie. Niekoľko rokov sa snažili telekomunikácie na slovenskom trhu predať ďalšiu technologicky zastaralú, na Západe už niekoľko rokov výbehovú technológiu ISDN, reklamná kampaň dokonca stále beží aj v týchto dňoch. Ani táto služba nebola cenovo dostupná pre priemernú slovenskú rodinu. Väčšie spoločnosti mali k dispozícii buď pripojenie cez pevné dátové okruhy alebo cez mikrovlnné spojenie. Obe možnosti sú cenovo náročné nielen pri zriadení, ale aj pri mesačných paušáloch.

Situácia na slovenskom trhu preto vzhľadom k nárastu záujmu o internet spôsobila vysoký dopyt po nových a lacnejších spôsoboch pripojenia a ADSL mal byť odpoveďou po tomto dopyte. Cenové podmienky ADSL však zákazníka podviedli – za súčasných podmienok sa ADSL oplatí väčšinou iba malým a stredným spoločnostiam, ktoré ušetria na nákladoch v porovnaní s prenájmom pevných okruhov alebo mikrovlnného spojenia. Kto si však ADSL kúpi do domácnosti?

Koľko zaplatíte za ADSL?

Cenníky jednotlivých poskytovateľov obyčajného užívateľa vďaka netradične postaveným podmienkam prepojenia iba zbytočne zmätú, pretože pri sumách uvedených v tabuľkách vyššie náklady na zriadenie zďaleka nekončia. Ďalší háčik je v tom, že časť poplatkov platí užívateľ Slovenským telekomunikáciám a časť poskytovateľovi. Poďme si teda vyčísliť náklady na zriadenie ADSL.

Zriaďovacie poplatky

Hneď na začiatku užívateľ zaplatí 3999 Sk bez DPH (4798,80 Sk s DPH) Slovenským telekomunikáciám za zriadenie ADSL prístupu.

Ďalší zriaďovací poplatok si môže, ale nemusí, účtovať poskytovateľ pripojenia na internet. Nextra, Dial Telecom a ST Online si zriaďovací poplatok neúčtujú, v Slovanete od zákazníka vypýtajú 416,70 bez DPH (500 Sk s DPH).

Na pripojenie cez ADSL nestačí váš bežný modem, preto je potrebné zakúpiť nové zariadenie. V súčasnosti sa ceny pohybujú od približne 3500 do 4800 Sk bez DPH (4200 – 5760 Sk s DPH).

Modem si však môžete od poskytovateľa aj prenajať, alebo cenu zaplatiť v splátkach. Tento spôsob je však cenovo menej výhodný, ako jednorazová počiatočná investícia.

Mesačné poplatky

Slovenské telekomunikácie si za prenájom linky na služby ADSL účtujú mesačne 1099 Sk bez DPH (1318,80 Sk s DPH). ADSL však môžete používať iba vtedy, ak máte od Slovenských telekomunikácií zavedenú telefónnu linku s niektorým z paušálov. Najlacnejší je ST Standard za 249,20 Sk (299 Sk s DPH).

Cena za prenájom modemu je stanovená individuálne poskytovateľom, napríklad v Slovanete to je 120 Sk bez DPH (144 Sk s DPH).

Pri splácaní modemu sa mesačná splátka môže pohybovať na úrovni približne 300 Sk bez DPH (360 Sk s DPH).

Napokon platí užívateľ poskytovateľovi za konektivitu k internetu, to je položka uvedená v cenníkoch operárora. Pritom stojí za pozornosť, že v našom mini-prieskume sme nenašli žiadnu inú krajinu, kde sa časť poplatku za pripojenie odvádza operátorovi a časť poplatku poskytovateľovi pripojenia.

Dial Telecom

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB Lite 1,5 499 Sk 0,40 Sk 0,33 Sk SoHo 3 799 Sk 0,30 Sk 0,26 Sk Standard 7 1399 Sk 0,16 Sk 0,19 Sk Advanced 12 2200 Sk 0,14 Sk 0,18 Sk Professional 30 4500 Sk 0,12 Sk 0,15 Sk Extreme 50 6500 Sk 0,10 Sk 0,13 Sk

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB Lite 1,5 598,80 Sk 0,48 Sk 0,39 Sk SoHo 3 958,80 Sk 0,36 Sk 0,31 Sk Standard 7 1678,80 Sk 0,192 Sk 0,23 Sk Advanced 12 2640 Sk 0,168 Sk 0,22 Sk Professional 30 5400 Sk 0,144 Sk 0,18 Sk Extreme 50 7800 Sk 0,12 Sk 0,15 Sk

GTS

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB GTS BDSL 5GB 5 1045 Sk 0,15 Sk 0,20 Sk GTS BDSL 10GB 10 1720 Sk 0,15 Sk 0,17 Sk GTS BDSL 30GB 30 3990 Sk 0,11 Sk 0,13 Sk GTS BDSL 60GB 60 6990 Sk 0,10 Sk 0,11 Sk

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB GTS BDSL 5GB 5 1254 Sk 0,15 Sk 0,25 Sk GTS BDSL 10GB 10 2064 Sk 0,15 Sk 0,20 Sk GTS BDSL 30GB 30 4788 Sk 0,11 Sk 0,15 Sk GTS BDSL 60GB 60 8388 Sk 0,10 Sk 0,13 Sk

Nextra

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB Nextra ADSLink Optimal 1 1 333 Sk 0,60 Sk 0,333 Sk Nextra ADSLink Optimal 2 2 533 Sk 0,40 Sk 0,266 Sk Nextra ADSLink Optimal 5 5 1033 Sk 0,25 Sk 0,206 Sk Nextra ADSLink Optimal 10 10 1733 Sk 0,15 Sk 0,173 Sk

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB Nextra ADSLink Optimal 1 1 399,60 Sk 0,72 Sk 0,39 Sk Nextra ADSLink Optimal 2 2 639,60 Sk 0,48 Sk 0,31 Sk Nextra ADSLink Optimal 5 5 1239,60 Sk 0,30 Sk 0,24 Sk Nextra ADSLink Optimal 10 10 2079,60 Sk 0,18 Sk 0,20 Sk

Slovanet

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB GoDSL 1200 1,2 479 Sk 0,39 Sk 0,399 Sk GoDSL 2500 2,5 729 Sk 0,35 Sk 0,291 Sk GoDSL 6000 6 1090 Sk 0,29 Sk 0,181 Sk GoDSL SemiFlat 20 2990 Sk 0,19 Sk 0,149 Sk

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB GoDSL 1200 1,2 574,8 Sk 0,47 Sk 0,47 Sk GoDSL 2500 2,5 874,8 Sk 0,42 Sk 0,349 Sk GoDSL 6000 6 1308 Sk 0,35 Sk 0,217 Sk GoDSL SemiFlat 20 3588 Sk 0,23 Sk 0,178 Sk

ST Online

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB DSL DATA 1000 1 490 Sk 0,39 Sk 0,49 Sk DSL DATA 3500 3,5 790 Sk 0,35 Sk 0,225 Sk DSL DATA 8000 8 1290 Sk 0,29 Sk 0,161 Sk

Produkt Objem prenesených dát v GB Mesacný poplatok Cena za 1 MB nad rámec predplateného objemu Cena za 1 MB DSL DATA 1000 1 588 Sk 0,39 Sk 0,58 Sk DSL DATA 3500 3,5 948 Sk 0,35 Sk 0,27 Sk DSL DATA 8000 8 1548 Sk 0,29 Sk 0,19 Sk

Aby sme vám zjednodušili prehľad, uvádzame ceny bez DPH a s DPH, pretože koncový užívateľ platí cenu vrátane DPH a preto je vyššia o 20%. Každý poskytovateľ tiež ponúka iný objem prenesených dát, preto sme pre vás pripravili jednoduchý prepočet ceny na 1 MB prenesených dát, na základe ktorého je zrejmá výhodnosť či nevýhodnosť ceny v porovnaní s konkurenciou.

Napriek tomu, že ceny oznámili už štyria poskytovatelia pripojenia, na trhu sa žiadne výrazné pohyby neudiali – cenníky konkurenčných spoločností sú veľmi podobné. To je ďalší dôvod na znechutenie – o konkurenčnom prostredí sa tu totiž rozhodne nedá hovoriť. V zásade je jedno, u koho si užívateľ zriadi pripojenie – platiť bude viac-menej rovnako. Jediným pomyselným rozdielom je kvalita poskytovaných služieb, no ani tu o rozdieloch vlastne nemožno hovoriť – všetky spoločnosti poskytujú kvalitné a rýchle pripojenie na internet.

Ak teda zrátame položky najlacnejšej varianty pripojenia, vyjdú nám nasledujúce minimálne sumy:

Zriadenie ADSL – poplatok ST 4798,80 Sk + 4200 Sk za modem = 8998,80 Sk (ide o minimálnu sumu za zriadenie bez poplatku poskytovateľovi, prípadne bez poplatkov za zriadenie telefónnej linky a pod.).

Mesačná prevádzka – poplatok ST 1318,80 Sk + 299 Sk + poplatok poskytovateľovi 399,60 Sk = 2017,40 Sk. Opäť ide o najnižšiu možnú sumu vypočítanú podľa aktuálnych cenníkov na trhu bez ďalších poplatkov za prenájom modemu a pod.

Za sumu 2017,40 Sk mesačne dostane slovenský užívateľ časovo neobmedzené pripojenie na internet s dátovým obmedzením 1 GB a 30 voľných minút na hovory v sieti Slovenských telekomunikácií.

Technické údaje pripojenia ADSL

Rýchlosť pripojenia je 768 kbit/s smerom k užívateľovi a 128 kbit/s smerom od užívateľa. Pre porovnanie – klasický analógový modem dosahuje teoretickú rýchlosť 56 kbit/s a ISDN linka 64 alebo 128 kbit/s. Rýchlosť pripojenia by teda slabinou ADSL nemala byť, no veľmi rýchlo sa ňou môže stať. Slovenské telekomunikácie totiž zatiaľ neoznámili tzv. agregáciu, teda počet užívateľov, ktorí službu spoločne zdieľajú. V prípade, že bude agregácia vysoká (a to sa dá, bohužiaľ, očakávať), prezentovaná rýchlosť spojenia výrazne poklesne. Stačí, ak sa dostanete do jednej „skupiny“ s niekoľkými spoločnosťami, ktoré budú cez ADSL prenášať veľké množstvo dát.

Rýchlosť 768/128 kbit je pre bežného užívateľa, samozrejme, príjemná, no možno ju označiť ako predimenzovanú. Naopak, limit na objem stiahnutých dát je to najhoršie, čo mohlo slovenského užívateľa stretnúť.

Najlacnejší program s limitom 1 GB totiž ani zďaleka nepokrýva potreby bežnej domácnosti. V čase, keď sa na internet presúvajú obrovské databázy, keď je väčšina stránok preplnená grafikou, animáciami a multimédiami a keď napríklad demoverzie hier majú málokedy menej ako 100 MB je limit 1 GB stiahnutých dát absolútne nepostačujúci. Tento objem bez problémov prebrowsuje za mesiac jeden užívateľ a to hovoríme iba o prehliadaní internetových stránok, nie o prijatých a odoslaných e-mailoch, alebo stiahnutých programoch.

Je teda zrejmé, že viacpočetná domácnosť bude vďaka súčasnej cenovej politike nútená buď obmedzovať prístup na internet (a to sme sa dostali späť tam kde sme dnes), alebo zaplatiť viac za „vyšší“ program.

Prečo je ADSL na Slovensku nevýhodné? Porovnajme ceny Slovenských telekomunikácií a poskytovateľov internetu s cenami v zahraničí.

ADSL v zahraničí – oveľa lacnejšie ako na Slovensku

Začneme Českou republikou, kde má Český telekom veľmi podobné problémy ako Slovenské telekomunikácie u nás. Jeho cenová politika však narazila nielen na tuhý odpor verejnosti a poskytovateľov, ale aj na účinné protimonopolné opatrenia Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ). Totiž, legislatíva v Českej republike umožňuje obrátiť sa na ČTÚ v prípade, ak sa operátor nedohodne s Českým telekomom. Po tom, čo ČTÚ vždy zamietol námietky Českého telekomu a ten musel operátorom poskytnúť ešte výhodnejšie podmienky ako v pôvodnej dohode panuje teraz v Čechách strach z ČTÚ – Český telecom sa radšej s operátormi dohodne, akoby mal mať nadiktované ešte tvrdšie podmienky od ČTÚ.

To prinieslo českému zákazníkovi výhody, ktoré sú však aj naďalej predmetom diskusií o tom, či sú výhodné. No posúďte to v porovnaní so Slovenskom – za zriadenie ADSL zaplatí český zákazník 1680 Kč. Mesačný poplatok sa pohybuje od 1390 do 1600 Kč. V porovnaní so Slovenskom však český užívateľ surfuje nižšou rýchlosťou – 192 kbit/64 kbit/s, no na druhej strane ho operátor ani poskytovateľ neobmedzuje limitom stiahnutých dát. Uvedená rýchlosť bohato postačuje na komfortné používanie internetu.

V Slovinsku (http://adsl.siol.net) dostane fyzická osoba ADSL s rýchlosťou 1024/256 kbit/s za 1439 Sk, majitelia ISDN linky majú zľavu 20%. Študenti majú výraznú zľavu – rovnaký balíček získajú za 1053 Sk. Pripojenie je opäť neobmedzené s rôznymi doplnkovými službami v cene.

V Chorvátsku (http://www.ht.hr/telefonija/telefonija-htdsl-cjenik.shtml) je cenový model veľmi podobný slovenskému – miestny operátor obmedzuje limit dát na 1 GB a za cenu 1115 Sk mesačne poskytuje rýchlosť 384/64 kbit/s. Za zriadenie však zaplatia Chorváti až 7560 Sk.

V Poľsku (www.neostrada.pl/tpsa/run?n=info&p1=cennik) majú surferi k dispozícii neobmedzený prístup ADSL s rýchlosťou 512/128 kbit/s za 1829 Sk mesačne. Poplatok za zriadenie sa pohybuje od 1532 Sk do 8187 Sk.

V Maďarsku (www.axelero.hu/internetezni_jo/adsl_otthon.shtml) zaplatí bežne užívateľ za zriadenie ADSL približne 5150 Sk, no momentálne prebieha akcia, v ktorej je inštalačný poplatok iba 850 Sk. Mesačný poplatok za službu ADSL Hobby je 1706 Sk, v cene je neobmedzené pripojenie s rýchlosťou 384/64 kbit/s.

Zložitejšie ako na Slovensku to je už iba na Ukrajine (www.adsl.com.ua/tariffs.php). Tzv. strieborný balík služieb určený pre domáceho užívateľa nie je obmedzený rýchlosťou pripojenia, no tak ako na Slovensku je užívateľ limitovaný objemom prenesených dát. Na Ukrajine sú dokonca prenesené dáta rozdelené do dvoch skupín – v rámci krajiny a v zahraničí. Podľa toho je služba aj tarifikovaná. Za zriadenie ADSL zaplatia Ukrajinci 1732 Sk. Mesačný poplatok je 2085 korún. V cene je 0,5 GB prenesených dát pri surfovaní v zahraničí a 1,5 GB prenesených dát pri surfovaní na Ukrajine.

So Slovenskom sme porovnávali iba okolité krajiny, ktoré patrili do tzv. „východného“ bloku, v ktorých sú podobné podmienky ako u nás. Uvedené príklady reprezentujú cenovo najdostupnejšie pripojenie aspoň približne porovnateľné s ponukou na Slovensku, prezentované náklady neobsahujú cenu za modem. Napriek tomu vo všetkých z týchto krajín majú užívatelia na pripojenie cez ADSL podstatne lepšie podmienky ako užívatelia na Slovensku.

Dátové limity porovnateľné so slovenskými sú zavedené iba Chorvátsku a na Ukrajine.

Ďalšiu, veľmi obšírnu štúdiu cien v Európe a v Českej republike pripravil Český telekomunikačný úrad na adrese http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=239&PHPSESSID=8cb7be9deba88d8ba71a5bcc43eab9e7. Aj tu si môžete urobiť obrázok o tom, ako funguje ADSL vo svete a ako na Slovensku.

Ceny sú prerátané podľa kurzu devíza - predaj z 23.5.2003 (http://www.post.sk/kurzy/k.php?k_m=1).

Slovenským telekomunikáciám preto možno položiť legitímnu otázku: ako je možné, že na roky budovanej infraštruktúre majú na zriadenie a prevádzku služieb ADSL s najväčšou pravdepodobnosťou najvyššie náklady v Európe a to dokonca v krajine, ktorá patrí rozlohou medzi najmenšie a tým, samozrejme, klesajú aj náklady na údržbu (vo vzťahu k dĺžke a hustote telekomunikačného vedenia)?

Ako je možné, že väčšina slovenských spoločností poskytujúcich prístup na internet podpísala zmluvu za podmienok, ktoré dokonca ani neumožňujú konkurenčné správanie na trhu?

Obrovský podiel na tejto situácii má štát, ktorý ako akcionár Slovenských telekomunikácií nedostatočne zastupuje záujmy obyvateľov. A, samozrejme, ďalším mŕtvym chrobákom je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, ktorý síce minulý rok zastavil ST v snahe presadiť vlastné záujmy, no tento rok neurobil pre lacnejší internet vôbec nič.

TÚ SR argumentuje dodržiavaním zákona, ktorý mu nedal väčšie právomoci. Zákon tu však konečne je – slovenský parlament schválil novelu Telekomunikačného zákona, ktorý by mal Slovenské telekomunikácie ako monopolného vlastníka národnej telekomunikačnej siete regulovať a uvoľniť napätú situáciu na trhu. Zároveň by mal tento zákon aj posilniť právomoci TÚ SR. Posledné slovo má však prezident Schuster – tu sa môže ukázať, ako dokáže odolať lobbingu za neprijatie nového zákona (viac sa o lobbingu dočítate napríklad v analýze Mariána Leška - http://www.sme.sk/rubrika.asp?vyd=20020826&rub=print_tema).

Tým, že verejnosť, ale predovšetkým poskytovatelia pripojenia akceptovaním podmienok Slovenských telekomunikácií vlastne potichu potvrdili pokračujúce deformovanie slovenského internetového trhu sme sa dostali do situácie, ktorú bude možné zmeniť k lepšiemu iba veľmi ťažko. Lacnejší internet na Slovensku tak skoro nebude...