The Sims 2 - virtuálni "hrdinovia" v 3D

Touto správou určite potešíme obrovské množstvo hráčov, veď séria The Sims je najpredávanejším herným artiklom na interaktívnom poli. EA Games oznámilo vývoj pokračovania a v tlačovej správe spomenulo množstvo vylepšení oproti jednotke

23. máj 2003 o 17:53 Ján Kordoš

Kúsok z úvodu venujem ešte hráčom, ktorí túto hru nepoznajú (ale takí zrejme neexistujú). The Sims je simulácia života, kde sa staráte o vašu postavičku a zažívate s ňou dennodenné starosti a radosti s rodinou, nakupujete vybavenie do bytu, spoznávate nových ľudí atď. Vcelku pohodička.

A tereaz novinky. Jednoznačne dôjde k zvýšeniu hardwarových nárokov. Na vine je nový 3D engine, ktorý bude obsahovať funkcie rotácie a zoomu, takže si svojho panáčika obzriete pekne zblízka. Druhý dôvod na zvýšenie požiadaviek na vašu mašinu bude premakaná umelá inteligencia. Simáci dostanú do vienka trošku viac rozumu a dokonca budú obsahovať virtuálne DNA, čo dáva tušiť komplexný postavičky. sa totiž rozhodli, že vaša postavička bude môcť aj zomrieť, lebo bude stará. Je to výborný nápad. Predstavte si, že si vytvoríte mladú ženu, ktorá bude mať aj malé decko. Toho malého parchanta bude váše hranie ovplyvňovať od jeho narodenia. Vývoj cez batoľa, puberťáka až po dospelého človeka naberá týmto grády a platí známe príslovie: „Ako si ustelieš, tak budeš spať.“ Myslím, že to znie dostatočne zaujímavo. Už to bude skoro skutočná siimulácia života, a to v hre ide.

Samozrejme neprídete o doplnkov pre váš byt, veľa druhov postáv a v budúcnosti ani o kopec datadiskov. Preponie medzi pôvodnými asi nebude možné, ale aj tak sa zrejme väčši hráčov obráti čelom k pokračovaniu a mánia okolo Simov bude začiatkom buúceho roku pokračoť.