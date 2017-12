Microsoft chce revolúciu vo vyhľadávaní

Prezentácia novej vyhľadávacej technológie, sídlo spoločnosti Microsoft, Redmond, USA. „Koho si zobral za ženu Bill Gates?“ naťukáva výskumníčka do vyhľadávača, ktorý by mal byť schopný pochopiť otázku v bežnom jazyku a správne na ňu odpovedať. „S 26-perc

entnou pravdepodobnosťou Microsoft, s 25-percentnou pravdepodobnosťou Melindu French a s 13-percentnou pravdepodobnosťou Paula Allena,“ odpovedá promptne počítač.

„Ešte zaujímavejšie je, že vyhľadávač dáva na túto otázku v rôznom čase rôzne odpovede,“ smeje sa Susan Dumaisová pri demonštrácii projektu, ktorého prvky by sa mohli dostať k bežným spotrebiteľom v roku 2005.

Máte poriadok v počítači?

Možnosť zadávať otázky v bežnom jazyku však zďaleka nie je najväčším problémom, ktorý výskumníkov pracujúcich na vylepšení vyhľadávania trápi. „Všimnite si, že dnes oveľa rýchlejšie nájdete informácie na webe, ako vo vlastnom počítači,“ konštatuje Susan Dumaisová, ktorá sa v Microsofte zaoberá metódami klasifikácie a zberu informácií. Ak hľadáte informáciu na webe, jednoducho naťukáte pár kľúčových slov do Google a prezriete si výsledky. Ak potrebujete dokument z vlastného počítača, musíte najskôr rozmýšľať, do ktorého adresára alebo podadresára ste ho uložili a potom si ešte spomenúť, ako ste ho nazvali. Na rozdiel od webu je prakticky nemožné získať rýchlo z vlastného disku napríklad všetky informácie týkajúce sa konkrétneho človeka alebo projektu, ak ste si ich tak už vopred neuložili

To by mal zmeniť projekt „Veci, ktoré som videl“ (Stuff I Have Seen). Vychádza z poznania, že ľudia väčšinu informácií, s ktorými pracujú, nevidia prvýkrát. Väčšinu dokumentov, ktoré hľadáme, sme totiž vytvorili sami, dostali sme ich e-mailom a uložili na pevný disk, alebo čítali na webových stránkach a prípadne stiahli na disketu. Softvér Stuff I Have Seen preto po nainštalovaní na počítač vytvára jednotný index zo všetkých dokumentov, ktoré používateľ otvorí - sleduje prijaté aj odoslané e-maily, prezreté webové stránky, dokumenty vytvorené vo Worde či Exceli aj informácie o schôdzkach z Outlooku. Index uložený na pevnom disku potom umožňuje okamžité vyhľadanie ľubovoľnej informácie cez formulár umiestnený v pravom dolnom rohu obrazovky alebo priamo v menu ľubovoľného programu.

Pomôžu fotky z dovolenky

Zobrazením relevantných dokumentov sa však problémy zväčša nekončia, ale len začínajú. Ako nájsť napríklad návod na vyplnenie daňového priznania, ktorý ste kedysi čítali na www.sme.sk, medzi stovkami dokumentov zobrazených po zadaní slova „dane“? Microsoft vychádza z toho, že pamätať si názov súboru je ťažké - zato si však často pamätáte, že dokument ste dokončovali tesne pred Veľkou nocou, alebo keď bol váš syn na lyžiarskom výcviku. Výsledky vyhľadávania sa preto zobrazujú na časovej osi - vpravo sú nájdené dokumenty a vľavo obrázky vytvárajúce záchytné body v čase. Záchytnými obrázkami môžu byť napríklad fotografie z dovolenky, snímka synovej zlomenej nohy alebo fotka nového kolegu, ktorý práve nastúpil do firmy. Ak si napríklad ikonou šťastnej tváre (alebo prázdnej peňaženky) označíte odovzdanie daňového priznania, vyhľadanie súvisiacich dokumentov, ktoré ste vypĺňali tesne pred jeho odovzdaním, je otázkou pár sekúnd.

Microsoft pri interných testoch zistil, že používatelia sú pri zapnutých obrázkoch na časovej osi schopní nájsť informácie o štvrtinu rýchlejšie, ako pri jednoduchom triedení dokumentov podľa dátumu.

Radikálna zmena prístupu

Zatiaľ nie je jasné, ktoré z prvkov nového vyhľadávača budú skutočne použité vo Windows či programoch Office. Isté je, že Microsoft chystá v najbližších rokoch radikálnu zmenu systému uchovávania informácií. „Celý systém súborov a adresárov ľuďom vnútili technológovia,“ myslí si Susan Dumaisová. „Mňa nezaujíma, kde sú informácie uložené, či na mojom disku, alebo niekde na sieti. Ani pri vyhľadávaní na webe ma predsa nezaujíma, kde leží webový server - jednoducho chcem dostať svoju informáciu.“ Je preto pravdepodobné, že namiesto dnešného príkazu „Toto ulož do adresára C:\dokumenty\projekty\2003\Bratislava pod názvom Vyrocna_sprava.doc“ bude o pár rokov stačiť, ak počítaču obrazne poviete len: „Tento dokument nestrať!“ a neskôr ho jednoducho vyhľadáte podľa kľúčových slov, nie preklikávaním sa cez adresáre.

Virtuálne priečinky, ktoré umožňujú uložiť e-mailové správy na viacero miest zároveň, sú už súčasťou nového balíka Office 2003, ktorý sa do obchodov dostane na jeseň. Skutočne radikálna zmena systému súborov príde s novým operačným systémom Longhorn v roku 2005.

