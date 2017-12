Najstaršie písmo asi vzniklo v Číne

Čínske písmo má vyše 60 000 znakov. Prevažná časť je zastaraná a nepoužíva sa. No ak chce niekto čítať zložitejšie texty, stále ich musí ovládať aspoň 5000. Aj na prečítanie novín treba poznať asi 3000 znakov. To je náročné. Preto ešte pred druhou svetovo

21. máj 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

Ukážky korytnačích pancierov z hrobov v Jiahu, na ktorých sú vyryté znaky. FOTO - SCIENCE

u vojnou bolo 90 percent Číňanov negramotných. Podoba čínskeho písma vyplynula z faktu, že staročínština nepoznala skloňovanie a časovanie a gramatické vzťahy vyjadrovala poradím slov, a z toho, že ju tvorili najmä jednoslabičné slová. Slabík však bolo málo a významy zhodne znejúcich slov sa dodnes odlišujú tónom. Tomu zodpovedá zložitý zápis.

Jednoznačne vyprofilované čínske písmo je známe z 12. storočia p. n. l., keď sa končila vláda dynastie Šang. To je zhruba dvetisíc rokov po najstaršom písme na svete, zjavne vynájdenom v južnej Mezopotámii. Už okolo roku 2500 p. n. l. však starí Číňania vyrývali do kostí, pancierov korytnačiek a na povrch keramiky špecifické znaky.

Ako napísal Andrew Lawler v časopise Science, čínsko-americký vedecký tím, ktorý vedie Xueqin Li z University of Science and Technology v Hefei, nedávno pri inšpekcii skladovaných nálezov z archeologickej lokality Jiahu, ktorá leží na hornom toku rieky Čchuaj v provincii Čche-nan (medzi Žltou riekou a riekou Jang-c‘-ťiang), odhalil na štrnástich korytnačích pancieroch vyryté kombinácie deviatich znakov. Tri čínske laboratóriá túto lokalitu datovali do 7. až 6. tisícročia p. n . l. Znaky sú sčasti iba jednoduché kombinácie čiar, preto ich ešte nemožno považovať za vyprofilované písmo. No pripomínajú skoré znaky pre „oko“ a niektoré čínske číslovky. Je v nich systém, takže môže ísť o dávneho predchodcu neskôr vyprofilovaného písma. Korytnačie panciere často využívali šamani éry Šangov a texty sa týkali vzťahu kráľa k božskému a magickému.

To všetko by naznačovalo, že zrod čínskeho písma bol spojený s religiozitou, tak ako prvé ukážky písma v Novom svete s kráľovským majestátom a posvätnými vecami, napríklad kalendárom. Oboje kontrastuje s prvým známym písmom sveta z Mezopotámie, používaným takmer výlučne na celkom profánne účely – najčastejšie to boli účtovné záznamy, týkajúce sa oviec a kôz. Ak nálezy z Jiahu naozaj odhaľujú skorú formu nábožensky motivovaného písma, znamená to, že čínske písmo sa pred vyprofilovaním vyvíjalo najmenej päťtisíc rokov. Je to teda najstaršie známe písmo na svete.