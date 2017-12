Obezita má na svedomí aj mnohé druhy rakoviny

21. máj 2003 o 22:35

Niet pochýb o tom, že obezita skracuje život a znižuje jeho kvalitu. Už dlho sa vie, že nadbytok tuku v tele zaťažuje najmä srdce a cievy a podieľa sa napríklad na vzniku cukrovky. Šestnásťročný výskum Americkej spoločnosti pre rakovinu však ukázal, že obezita má na svedomí aj mnohé druhy tejto zákernej choroby. Ich výpočet by bol pridlhý, lebo vedci nezistili priamu súvislosť medzi obezitou a vznikom zhubných nádorov prakticky len pri rakovine pľúc, močového mechúra, mozgu a kože. Informoval o tom The New England Journal of Medicine.

Obezita sa meria podľa indexu telesnej hmotnosti (hmotnosť v kilogramoch sa vydelí druhou mocninou výšky v metroch). Napríklad pri výške 180 cm a hmotnosti 80 kg je index 24,69, čiže ešte v norme. Index medzi 25-30 už znamená miernu obezitu, 30-35 obezitu prvého stupňa, 35-40 obezitu druhého stupňa, vyše 40 veľmi vysokú obezitu.

Vedci zistili, že americkí muži s indexom 25-30 majú oproti normálu o 13 percent vyššiu „šancu“, že zomrú na rakovinu pečene. Index 30-35 toto riziko zvyšuje o polovicu, muži s indexom 35-40 zomierajú na rakovinu pečene až štyriapolnásobne častejšie.

Americká žena, ktorá má index telesnej hmotnosti 25-30, je o tretinu náchylnejšia na úmrtie na rakovinu prsníka. Index 30-35 znamená zvýšenie tohto rizika o 63 percent, index 35-40 o 70 percent a index 40 a viac zvyšuje riziko úmrtia na rakovinu prsníka viac ako dvakrát.

Vedci sledovali zdravotný stav 900-tisíc mužov a žien od roku 1982, keď boli všetci zdraví, do roku 1998. Podľa ich odhadu nadváha v priemere spôsobuje 14 percent všetkých úmrtí na rakovinu u mužov a 20 percent u žien. Pritom toto je len umiernený odhad, ktorý zahŕňa aj bývalých alebo súčasných fajčiarov. Ak by sa zobrali do úvahy iba obézni ľudia, ktorí nikdy nefajčili, riziko úmrtia na rakovinu je u nich paradoxne ešte vyššie. Inou komplikáciou obezity je napríklad sťažené diagnostikovanie, pretože vrstva tuku môže začínajúci nádor zakryť. (ač)