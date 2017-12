Africké deti majú smrtiacu hračku

21. máj 2003 o 22:30

Americkí vedci overujú hypotézu, či šťava z Euphorbie tirucalli (na snímke) môže spôsobiť Burkittov lymfóm (vľavo hore). FOTO - ARCHÍV

Lepkavá šťava z afrického stromu Euphorbia tirucalli môže vyvolať Burkittov lymfóm, ktorý má väčšinou podobu zhubného nádoru čeľuste. Trpia ním najmä deti v subsaharskej Afrike, ktoré šťavu používajú ako školské lepidlo, alebo sa s ňou hrajú. Vedci z University of Michigan v Ann Arbor sa nazdávajú, že práve táto lepkavá hračka môže byť smrteľne nebezpečná. Napísal o tom New Scientist.

Burkittov lymfóm sa dáva do súvislosti s rozšíreným vírusom Epsteina-Barrovej (EBV), ktorý v sebe nosí väčšina z nás. Býva však iba neškodným „tichým pasažierom“ ľudského organizmu, ktorý si proti nemu vytvorí protilátky. V našich zemepisných šírkach EBV spôsobuje infekčnú mononukleózu, známu ako choroba z bozkávania. V určitých prípadoch však vírus môže donútiť B-bunky, ktoré sú súčasťou imunitného systému, aby sa začali nekontrolovane množiť.

Vedci už zistili, že jedným z faktorov vzniku Burkittovho lymfómu je oslabený imunitný systém. Vyskytovali sa aj epizodické správy o možnom vplyve šťavy z Euphorbie tirucalli, nik ich však systematicky nepreveril.

Nedávno navštívili Keňu Rosemary Rochfordová a jej kolega Adam McNeill z Univerzity v Michigane. Videli tam na vlastné oči deti, ktoré sa hrali so šťavou z týchto stromov. „Samozrejme, čo mohli potom robiť iné, ako si oblízať lepkavé prsty?“ komentovala to Rochfordová.

V laboratóriu potom výskumníci zisťovali, ako pôsobia na bunky s vírusom EBV rôzne koncentrácie lepkavej africkej šťavy. Tá dokonca aj vo veľmi rozriedenej forme dokázala tento vírus „vypnúť“ a „zapnúť“, aktivovať tri dôležité gény a priviesť bunky k rýchlemu množeniu. Teraz budú vedci skúmať deti s Burkittovým lymfómom priamo v Keni, aby overili laboratórne výsledky.

Nositeľ Nobelovej ceny Paul Nurse z britského Centra pre výskum rakoviny sa nazdáva, že ak sa spojenie medzi lepkavou hračkou afrických detí a ich ťažkým ochorením potvrdí, mohlo by to znamenať významný prínos k zníženiu jeho výskytu. Na to však budú podľa neho potrebné ďalšie výskumy. Nurse zdôraznil, že počet afrických detí s Burkittovým syndrómom, ktoré nedostávajú žiadnu liečbu, je „depresívne vysoký“. Zatiaľ čo v západných krajinách sa táto choroba vyskytuje v pomere 0,1 prípadu na stotisíc detí, v subsaharskej Afrike pripadá na stotisíc detí desať chorých.

