SZM zverejnil najmenej bezpečné heslá

Internetový portál SZM.sk tento týždeň zverejnil zoznam najčastejšie používaných hesiel na svojej službe Chatpoint.sk. Internetistov tak chce upozorniť, aby venovali väčšiu pozornosť ich výberu a nevystavovali sa zbytočnému riziku ich prezradenia.

21. máj 2003 o 22:30 TOMÁŚ BELLA

Podľa majiteľa portálu Milana Igriniho je najčastejšou chybou pri voľbe hesla do všetkých služieb využitie vlastného mena alebo priezviska - pokúša sa o to každý pätnásty používateľ. Takéto heslo sa však dá veľmi ľahko uhádnuť a jeho majiteľovi tak hrozí prezradenie osobných údajov i „strata identity“, keď môžu iní ľudia posielať správy pod jeho menom.

Mimoriadne obľúbené sú aj heslá pozostávajúce len z číslic - jeden z tridsiatich piatich používateľov má napríklad nastavené heslo 12345 alebo 123456. Takmer sedem percent ľudí používa niektoré z mien z kalendára, najobľúbenejšie sú Janka, Peter, Katka, Martin, Lenka a Tomáš.

Množstvo ďalších ľudí sa snaží systém „prekabátiť“. Jedno percento používateľov používa heslo „heslo“, dve desatiny percenta „neviem“ a vyskytujú sa aj originálne heslá ako „totoniktoneuhadne“.

Medzi ďalšie obľúbené heslá patria napríklad láska a miláčik, ale aj internet, mobil, nokia či matrix. Pol percenta ľudí používa ako heslo niektorý z najznámejších vulgarizmov.

Všetky tieto heslá sú veľmi málo bezpečné, prípadnému útočníkovi totiž stačí niekoľko minút na to, aby aj pri ručnom zadávaní najčastejších variantov heslo uhádol a dostal sa do cudzej schránky.

Ak v ktorejkoľvek internetovej službe využívate heslo podobné tomu zo zverejneného zoznamu, mali by ste si ho čo najskôr zmeniť. Ideálne heslo by malo byť dlhé aspoň osem znakov, obsahovať písmená aj číslice a nemalo by ísť o žiadne slovo, ktoré možno nájsť v slovníku. Zároveň by však nemalo byť také zložité, aby ste si ho museli zapísať - ak to musíte urobiť, v žiadnom prípade ho nenechávajte na papieriku v blízkosti počítača alebo v nezašifrovanom počítačovom súbore a nezapisujte si zároveň s ním aj prihlasovacie meno.

Najhoršie heslá: