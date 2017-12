Čo je to KDE a GNOME a ako sa odlišujú?

21. máj 2003 o 22:30

Kým pri Windows je grafické prostredie, teda výzor systému, jeho neoddeliteľnou súčasťou, pri Linuxe to tak nie je a grafických prostredí existuje viacero. Znamená to, že pre Windows sa ľahšie píšu nové programy (softvér, ktorý beží na jedných Windows, bude zrejme fungovať aj na iných), na druhej strane to však značne obmedzuje možnosť prispôsobenia prostredia podľa vlastných predstáv.

Hoci aj v Linuxe možno väčšinu programov spustiť pod ľubovoľným grafickým prostredím, v niektorých prípadoch môžu nastať problémy s chybným zobrazovaním grafiky či chýbajúcou integráciou do prostredia. Existujú navyše aj programy tak úzko zviazané s niektorým prostredím, že v inom ich spustiť nemožno. Najpopulárnejšie sú grafiické rozhrania KDE a GNOME. Obe sa už medzičasom prepracovali až na takzvané „application frameworks“, čiže okrem grafického rozhrania poskytujú aj množstvo podporných funkcií pre programy.

Je lepšie KDE alebo Gnome?

Ako to už v takýchto prípadoch býva, nemožno objektívne povedať, ktoré grafické prostredie je lepšie a každý používateľ si musí vybrať sám. Vývojári oboch prostredí väčšinou spolupracujú a vytvárajú spoločné štandardy, takže programy pre KDE by mali dobre pracovať v Gnome a naopak.

KDE má momentálne mierny náskok, najmä vďaka výbornému internetovému prehliadaču Konqueror, ktorý je zároveň aj súborovým manažérom v štýle Explorera. Na dobrej ceste je aj vývoj KOffice, balíka kancelárskych aplikácií pre KDE. Ešte však chvíľu potrvá, kým tieto programy dosiahnu funkčnosťou úroveň svojich konkurentov z dielne Microsoftu (Internet Explorera a Office). Už dnes sú to však plnohodnotné aplikácie, ktoré postačujú na prevažnú väčšinu bežných úloh.

Celkovo je KDE veľmi silno integrované a poskytuje aj množstvo funkcií, ktoré vo Windows nenájdete. V oblasti konfigurácie ide skôr cestou čo najväčšieho množstva nastavení, čo môže pre niekoho znamenať menšiu prehľadnosť.

Gnome nedávno prekonalo veľký skok pri prechode na verziu 2, ale v súčasnosti s ním už väčšina programov spolupracuje dobre. Nie je až tak integrované ako KDE, programy preň sú relatívne samostatné. Konfigurácia sa snaží ponúkať menšie množstvo najčastejšie požadovaných nastavení, ktoré sú však veľmi jednoducho a jasne prístupné.

PETER VALACH, linux@sme.sk

