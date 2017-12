Stanovisko ST k programu Paušál 30 spoločnosti Orange

Slovenské telekomunikácie publikovali stanovisko k novému programu Paušál 30 spoločnosti Orange

21. máj 2003 o 16:34

:

"Volací program Paušál 30 mini od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., bol v posledných dňoch predstavený zákazníkom ako program nahrádzajúci pevnú linku. Jasné porovnania však dokazujú, že telefonovanie prostredníctvom pevnej linky je stále o 50% lacnejšie a dostupnejšie.

Programy ST Mini od Slovenských telekomunikácií, a.s., a Paušál 30 mini od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., sú určené pre tých zákazníkov, ktorí prevažne prijímajú volania. Napriek tomu program spoločnosti Orange Slovensko, a.s., svojimi podmienkami nemôže nahradiť volania z pevnej telefónnej linky, ktoré je stále lacnejšie a pre zákazníka dostupnejšie.

Nový program spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Paušál 30 mini kopíruje štruktúru cien programu ST Mini – ponúka teda výhodnejšiu cenu volaní do pevnej siete ako pri volaniach do vlastnej mobilnej siete. Telefonovanie s programom Paušál 30 mini v rámci vlastnej mobilnej siete Orange je drahšie ako telefonovanie s programom ST Mini v rámci siete Slovenských telekomunikácií. Najvýhodnejšie ceny hovorov môže každý operátor (fixný aj mobilný) poskytnúť z dlhodobého hľadiska práve v rámci vlastnej siete.



Užívatelia programu Paušál 30 mini zaplatia pri volaniach vo vlastnej mobilnej sieti v tzv. špičke (08:00 – 18:00) až 7,90 Sk/min, pričom zákazníci Slovenských telekomunikácií s využitím programu ST Mini zaplatia len 3,80 Sk/min pri miestnych volaniach.

V prípade víkendových hovorov je porovnanie veľmi podobné. Užívatelia programu Paušál 30 mini zaplatia za minútový hovor 4,90 Sk, pričom zákazníci využívajúci program ST Mini len 2,00 Sk pre miestne hovory a 3,00 Sk pre medzimestské volania.



Pre zachovanie spoločnosťou Orange proklamovaných výhodnejších cien volaní potrebuje zákazník programu Paušál 30 mini telefonovať na pevnú linku, nie na iný mobilný telefón v rámci siete Orange."

Porovnanie cien volaní jednotlivých programov – pre volania v rámci vlastnej siete:



Prehľad cien vybraných programov v sieti Orange Slovensko, a.s.,

(Zdroj: www.orange.sk)

Užívateľský program Paušál Voľné minúty Víkendové / oddychové minúty Pracovný deň 08:00 – 18:00 Pracovný deň 18:00 - 22:00 a 07:00 - 08:00 Pracovný deň 22:00 - 07:00 Soboty a dni pracovného pokoja Sk/min. Sk/min. Sk/min. Sk/min. Paušál 30 mini 169 Sk 30 min. - 7,9 4,9 4,9 4,9 Paušál 60 399 Sk 60 min. 60 min. 7,9 2,1 1 1 Paušál 120 789 Sk 120 min. 120 min. 6,0 2,1 1 1

Orange používa sekundovú tarifikáciu po 1. sekunde.

Užívat.

program Paušál Voľné minúty Pracovný deň

07:00 - 19:00 Pracovný deň

19:00 - 07:00 Soboty a dni

pracovného pokoja miestne

Sk/min. medzimesto

Sk/min. miestne Sk/min. medzimesto

Sk/min. miestne

Sk/min. medzimesto

Sk/min. ST Mini 169 Sk 30 min. 3,80 Sk 8,20 Sk 2,40 Sk 3,80 Sk 2 Sk/0 Sk 3 Sk/0 Sk ST Standad 249 Sk 30 min. 1,90 Sk 4,10 Sk 1,20 Sk 1,90 Sk 1 Sk/0 Sk 1,5 Sk/0 Sk ST Maxi 329 Sk 60 min. 1,90 Sk 4,10 Sk 0,60 Sk 0,60 Sk 0,6 Sk/0 Sk 0,6 Sk/0 Sk

Od 1.6. do 31.8. sú víkendové volania po 3. minúte zdarma

Slovenské telekomunikácie používajú sekundovú tarifikáciu po prvej minúte.



Všetky uvedené ceny sú bez DPH.