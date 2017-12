Halo - najobľúbenejšia hra Xboxu na PC

Jeden z dôvodov prečo si mali hráči kúpiť konzolu Xbox pri jej uvedení na trh bola hra Halo. Ako exkluzívne konzolový titul sme mali len malú šancu, že sa hra dostane aj na osobné počítače. Mali sme šťastie.

21. máj 2003 o 9:32 Ján Kordoš

Tak ako sa do hory volá, tak sa z nej aj ozýva. To si možno povedali múdre hlavičky v Gearboxe a rozhodli sa spraviť konverziu aj pre naše mašiny. Pôvodne bola táto akčná strielačka plánovaná pre PC, ale z toho dôvodu, že sa hra stala uvádzacím titulom k Xboxu, sa z pôvodného plánu upustilo, čo vyvolalo značne nahnevané reakcie hráčov. Kto videl video z niektorej predošlej výstavy E3, tak uzná, že podráždené reakcie boli na mieste. Lenže darmo plakať nad rozliatym pivom, teraz máme navyše ďalšie a už to nebude teplá desiatka, ale chladená dvanástka. Ponorte sa s nami do sveta Halo a zabudnime na predchádzajúci kiks Bungie (výrobca hry).

Ak ste si zakúpili Xbox, tak zažijete menšie sklamanie, lebo Halo na PC je totálne skonvertované z tejto hracej konzoly. Osobne si myslím, že u nás na Slovensku to až taká škoda nebude, lebo táto mašinka u nás ešte nie je dostatočne rozšírená.

Na úvod si prezradíme zopár informácií z príbehu. Roku 2552 už asi v zdraví neprežijeme, tak si to vyskúšame v koži moderného, high-mega-vojaka, ktorý má k dispozícií všetky najmodernejšie zbrane a techniku. Ľudia už nie sú to čo bývali, vesmír kolonizujeme ostošesť, ale až do chvíle, kedy ľudstvo narazí na nepriateľa – novú rasu, mimozemšťanov. Ale máme s nimi niečo spoločné - túžbu po moci. Preto sa po menších prestrelkách začala prvá medzigalaktická vojna. Rasu sme si už aj pomenovali (Convenant) a začali sa tvoriť vojaci. Títo ľudia boli už od detstva vedený k boju a vojne. Išlo teda o akýchsi sériových zabijakov. Jedným z nich ste vy, Master Chief. Po dlhom vývoji ste boli úspešne „vyrobený“ a vojna vás zaveje na planétu Reach. Tá ako posledná odoláva nepriateľovi, ale nie nadlho. Musíte odcestovať vesmírnou loďou a cestou preč narazíte na umelo vytvorenú planétu – Halo. Boj môže začať.

Grafiku si nechávam väčšinou až na záver, ale dnes spravím výnimku. Pôvodné rozlíšenie na Xboxe bolo 640 x 480, ale na našich mašinách si to môžete vytiahnúť až do nádherných 1600 x 1200. To potom vyzerá už trošku inak. Oproti konzolej verzi sa stretneme s prepracovanejším počasím a jeho zmenami, prípadne efektami, ktoré zvládnu len dnešné moderné grafické karty. Stačí sa pozrieť na obrázky a detaily si nájdete sami a nemusím ich tu všetky opisovať. Zvuk bude samozrejme priestorový, čo budete využívať hlavne pri streľbe. Pomôže vám to pri menších prestrelkách v budovách, kedy neviete, odkiaľ sa nepriateľ vynoril – podľa zvuku však áno. Hudba – očakávajú sa nádherné orchestrálne skladby, ale ako to dopadne, uvidíme.

Na rad prišli spomínaní votrelci. Sú hnusní, sú detailní, ale sú aj inteligentní. Súboje budú prebiehať trošku inak, ako ste na to zvyknutý z iných hier, kde beháte a strieľate okolo seba. Tento spôsob boja si môžete založiť do kúta. Postupne ostreľovanie je dnes v móde, to vie predsa každý. Jednoducho sa vykloníte, vystrieľate zásobník do miest, kde by sa mal vyskytovať nepriateľ (opakujem, kde by mal byť), znovu sa skryjete, vrazíte si ďalší zásobník do zbrane a poďme ďalej. Postupne sa budete musieť prebojovať ďalej. Tu si treba dobre premyslieť taktiku, lebo protivník si drží strategické pozície a pracuje v týme. Na dôležitých miestach nebude stáť len jeden vojak, ale ich tam bude zopár a bude pre vás ťažšie toto miesto dostať pod svoju kontrolu.

Ovládanie oproti Xboxovej verzie je vylepšené o používanie klávesnice a absencie automatického mierenia. Super. Nechýba ani multiplayer – a to bude podľa mňa pecka. Dohodnete sa 6 kamaráti a spoločne protivníkom nakopete ich hnusné zelené zadky. Chýbajú vám autá? Máte ich mať. Chcete aj niečo lietajúce, nech sa páči.

Zas som prekročil povolený počet znakov, takže na dnes stačilo. Nedá sa to opísať všetko do posledného detailu, lebo sa môže ešte veľa vecí zmeniť. Jedna však určite nie. Halooo, kde je Halo, ja ho chceeem, dajte mi ho... pustite ma, som normálny... počujete.. Halooo, moje Halooo... kam ma to beriete... nieeeeeee!!!