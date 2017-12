Project Nomads - originálny akčný hybrid

Po katastrofe spôsobenej náročnou vojnou zostali po planéte Aeres len trosky. Obyvatelia, ktorým sa podarilo holokaust prežiť, si svoje nové domovy začali budovať na pustých skalách, pomaly plávajúcich v nekonečnom mori oblakov. Nie každý sa však dokázal

20. máj 2003 o 11:40 Michal "Orzyn" Cagarda

zmieriť s novým životom, a tak sa pre chradnúcu spoločnosť opäť začína obdobie naplnené bojmi o prežitie.

Hráč hrá za nomáda, kočovníka obdareného magickými schopnosťami. Spoločne so svojimi dvomi spoločníkmi sa na svojej nekončiacej púti za novými dobrodružstvami dostáva do bitky, z ktorej so šťastím vyviazne len on sám. Keď vyslobodí zo zajatia starovekého majstra-staviteľa, pred hráčom sa odkrývajú nové životné možnosti: s pomocou majstra vytvorí z jedného z ostrovov loď a začne z nej budovať svoj nástroj pomsty, bitevný krížnik vybavený všetkým od rýchlopaľných dieľ až po kdejaké fabriky a hangáre.

Project Nomads sa snaží v sebe skĺbiť strieľačku v štýle Operation Blockade s 3rd-person akciou. Hráč striedavo ovláda zbrane, ktoré si postavil na ostrove, a postavu svojho hlavného hrdinu; väčšinou ho samozrejme zamestnáva paľba na nalietavajúce stíhače a bombardéry, neraz však bude musieť vyraziť na nepriateľa po svojich. Hráčova postava má na svojom ostrove úplnú voľnosť pohybu. Keď nastane medzi bitkami vzácna chvíľka kľudu, môže s ňou obehať všetky postavené objekty a poopravovať ich, prípadne na miesto zničených postaviť nové. S pomocou centrálnej budovy (z akéhosi podivného dôvodu nazvaného vyhliadková veža) možno ovládať samotný pohyb lode, no bohužiaľ len po vopred pripravených checkpointoch.

Ak sa hráčovi podarí nájsť jetpack, môže vyraziť aj na prieskum širokého okolia. S artefaktami, ktoré sa mu podarí nájsť, si neskôr môže vylepšiť (nahradiť) staré zbrane a budovy: Vežu s jedným kanónom zmeniť na dvojkanónovú, zásobníkom energie zdvojnásobiť kapacitu, prípadne posilniť výkon svojej elektrárne.

Pred štartom novej hry si hráč môže výbrať z troch nomádov: Goliatha (silného bojovníka), Susie (brilantnú taktičku), alebo Johna, experta v technike. Líšia sa od seba hlavne dizajnom a silou budov, ktoré dokážu postaviť. Bohužiaľ, pri misiách odohrávajúcich sa mimo hráčovu loď som na žiadne rozdiely v hrateľnosti nenarazil.

Grafika: 7 / 10

Z počiatku na mňa grafické spracovanie pôsobilo takým - divným - dojmom. Po technickej stránke sú Nomádi spracovaní na uspokojivej úrovni: modely budov a postáv sú celkom obstojné, krajinka je pekne vymodelovaná, kdekade uvidíte množstvo všemožných dymových a svetelných efektov... Lenže aj napriek tomu je čosi zle. Hre chýba jednotný štýl, snaží sa v sebe skĺbiť vyložene rozprávkovú grafiku s temným sci-fi prostredím. K hráčovým prázdnym pocitom neprispieva ani jednotvárnosť a statická atmosféra, ktorú len kde-tu oživujú vtáci poletujúci kdesi v diaľke. O úbohej rôznorodosti nepriateľov ani nehovoriac. Každopádne, Nomádom sa nedá odoprieť, že ponúkajú veľmi svojský a veľmi odvážny štýl.

Interface: 6 / 10

Ovládanie nomádov je prinajmenšom neštandardné. Za všetko hovorí nemožnosť nastaviť vlastné nastavenie kláves, prípadne absencia ukračovania ("A" a "S" prebrali funkciu otáčania sa). Na streľbe z nemobilných diel nie je čo riešiť, hráč drží stlačené tlačítko a len hýbe myšou, zato bodík k dobru si vyslúžilo ovládanie stíhacích lietadiel a bombardérov. Narozdiel od napr. Battlefieldu sa ich hráč naučí ovládať v priebehu okamžiku.

Hrateľnosť: 6 / 10

Zábava je pri hraní Nomádov veľmi kolísavá. Hra sa však neustále pokúša dať hráčovi čosi nové, a práve to hráča ženie dopredu: Chvíľu sa tvári ako jednoduchá automatovka, kde je dlho-dlho jediným cieľom strieľanie na nalietavajúce lietadielká, v nasledujúcej misii sa však mení na behačku / skákačku, ktorú zas vystriedajú prestrelky s inými ostrovmi. Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, boj so stereotypnými nepriateľmi veľmi rýchlo upadá do fádnosti. Vlažný "dej" mu moc nepomáha, a zábavnosti nepridajú ani fatálne chyby v skripte vyžadujúce od hráča presný postup, akým má level prejsť. V záverečnom leveli dokonca aj presné poradie, v akom je potrebné ničiť nepriateľov. Hrateľnosť v neskorších fázach hry zachraňuje možnosť zalietať si so stíhačom (bombardérom). Čisto letecké misie dokonca považujem za najlepšie v celej hre.

Multiplayer

Project Nomads obsahuje sieťovú hru pre 8 hráčov cez LAN alebo internet, multiplayer však nebol testovaný.

Zvukové efekty: 5 / 10

Ozvučenie základných objektov (streľba z kanónov, explózie, práca motorov...) je na základnej úrovni, k zemi ho však sťahuje nahovorenie postáv a na niektorých miestach asynchronizácia hlasov s mimikou.

Hudba: 6 / 10

Hudba je zložená prevaážne z bicích, a potiaľ k nej žiadne výhrady nemám. NEODPUSTITEĽNÁ je jej absencia počas boja, v najtuhšej akcii. Hre vyložene chýba poriadna, rýchla, dynamická melódia, ktorá by hráča dokázala vyhecovať na maximum. Bez nej boje s opakujúcimi sa nepriateľmi veľmi rýchlo zovšednejú a stávajú sa len recenzentskou rutinou.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

Obtiažnosť nomádov nie je nijak veľká, no bez príležitostných ťažkostí hru určite neprejdete. Trochu ma zarazilo, že niektoré z finálnych misií sa hrajú prakticky samé, stačí nechať svoje kanóny na automatike a ostatné je len divadlo.

UI v nomádoch neexistuje. Nie je potrebná... na nepriateľovej strane. Pravým opakom je inteligencia hráčovych lietadiel. Svojou prapodivnou tendenciou rozmlátiť sa o vlastný domovský ostrov robia v nejednej misii väčšie problémy, než samotný nepriateľ. Chýbajúca UI občas človeka privádza do zúfalstva, ale jedná sa "len" o drobný bug.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Časy, keď ma bezduché automatovky dokázali chytiť za srdce, sú pradávnou minulosťou. Človek z nich skôr či neskôr vyrastie (obyčajne skôr), no Project Nomads je krásnou ukážkou, ako sa aj zo strieľačky starej školy dá urobiť kvalitný "moderný" titul. Project Nomads má svoje (nezanedbateľné) chyby, ale človek sa pri ňom rozhodne nudiť nebude.