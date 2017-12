Investorom chýba legislatívna podpora liberalizácie telekomunikačného trhu

Bratislava 19. mája (TASR) - Zahraniční investori pociťujú absenciu legislatívnej podpory liberalizácie telekomunikačného trhu na Slovensku.

Pre TASR to uviedol poslanec opozičnej strany SMER Jaroslav Baška v súvislosti s 12. schôdzou parlamentu, na ktorej budú poslanci v druhom čítaní rokovať o novele Telekomunikačného zákona z dielne strán SDKÚ, HZDS, KSS a SMER. Ak norma prejde parlamentným sitom a podpíše ju aj prezident, J. Baška očakáva jej platnosť už od 1. júla tohto roku. V tejto súvislosti spomenul aj záväzok vlády SR voči Európskej únii (EÚ) liberalizovať telekomunikačný trh do roku 2003.

Účelom predloženej novely nie je podľa J. Bašku implementácia nového regulačného rámca EÚ, ale odstránenie najvýraznejších nedostatkov v súčasnosti platného zákona o telekomunikáciách. Novela posilní právomoci Telekomunikačného úradu (TÚ) SR ako regulátora relevantného trhu. TÚ bude môcť vstúpiť do rokovaní o prepojení sietí medzi Slovenskými telekomunikáciami (ST) a alternatívnymi poskytovateľmi pevnej hlasovej služby. Slovenské telekomunikácie ako významný hráč na trhu budú mať zároveň povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie sietí.

Legislatívny návrh súčasne definuje individuálnu voľbu pre jednotlivé volania (CS) alebo voľbu prednastavenia (CPS). Ďalší bod novely, uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam, prinesie podľa J. Bašku zníženie cien paušálov a rýchlejší a lacnejší internet.

Schválenie novely TZ je podľa ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Pavla Prokopoviča momentálne zbytočné. V štádiu rozpracovania je totiž úplne nový Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý bude riešiť aj problematiku tejto normy. Podľa P. Prokopoviča nemá dnes zmysel schvaľovať novelu TZ, nakoľko nový zákon bude hotový do konca augusta a v štandardnom postupe predložený na schválenie vláde a parlamentu s predpokladaným termínom účinnosti od 1. januára 2004.

Návrhy na novelu telekomunikačného zákona boli do parlamentu predložené pôvodne dva. Normu, ktorú vypracovali poslanci NR SR za strany SMER, HZDS, SDKÚ a KSS, neodporučila vláda a Legislatívna rada vlády. Druhú predložili poslanci za ANO Jirko Malchárek a Beáta Brestenská. Oba návrhy sa odlišovali len v prístupe do miestnych vedení. Zatiaľ čo prvý uvedený návrh podporoval prístup k miestnym vedeniam, návrh poslancov ANO bol proti. Parlament do druhého čítania pustil len novelu skupiny poslancov štyroch strán.

Liberalizáciu telekomunikačného trhu, ktorej mala novela napomôcť, zabrzdilo už neprijatie jej pôvodnej verzie v roku 2002, domnieva sa štátny tajomník MDPT Branislav Opaterný.