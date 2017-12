Thief 3 - Spectorova legenda stealth akcií

Warren Spector nám už zopár mesiacov sľubuje Deus Ex 2 a teraz vyplávali na svetlo herného sveta informácie o ďalšej pripravovanej pecke, zlodejine ako hrom – Thief 3. Na svete existuje malé percento hráčov, ktorí by o tejto hre ešte nič

19. máj 2003 o 8:26 Ján Kordoš

nám už Deus Ex 2 a na informácie o ako – Thief hráčov, by o hre nepočuli. Princíp hry zostáva ten istý aj v treťom pokračovaní, takže si môžeme zopakovať hlavné princípy hrania.

FPS je synonymom pre akčnú hru, ale žiadny z tvorcov hier nedokázal z tohto pohľadu vytrieskať to, čo Thief. Nejde o to, koľko ľudí zabijete a dokonca sa nemusí nikto zložiť na zem do kaluže vlastnej krvi. Stačí, ak sa budete zakrádať v tieni, obchádzať hliadkujúce stráže a nenápadne kradnúť poklady bohatých šlachticov. Tma je váš kamarát, ticho je matka a hlad po zlate otec. Toto celé sa zmieša dokopy a dostaneme „strielačku“ z vlastného pohľadu s napínavou atmosférou. Inými slovami, séria Thief položila základy stealth akcií z vlastného pohľadu.

Príbeh nás znovu zavedie do fiktívneho Mesta z obdobia stredoveku. Tak ako sú dnes mestá odkázané na istých sponzorov a ležia im pri nohách, tak isto aj naše Mesto ovládajú 3 skupiny. Hammeriti (sekta uctievajúca tajné náboženstvo a vedecký pokrok), Správcovia (starajú sa o dôležité časti mesta) a Pohania (uznávajú temné sily a mágiu). Všetko by bolo v pohode, keby si predstavitelia Pohanov nevzali do svojich hláv myšlienku o ovládnutí Mesta. Vrhnú všetky svoje sily na vyvolávanie temných síl (z toho by sa mohla stať registrovaná zka;), čo sa nepáči ostatným a preto vás Správcovia najmú a vašou úlohou bude vyzvedať v sídlach Pohanov, zisťovať ich plány a technologické novinky. Príbeh sa bude odvíjať pri hraní pomocou naskriptovaných animácií, ktoré sa spustia po vykonaní určitej funkcie – poznáte to napríklad z Half–Lifu, ktorého pokračovanie sa tiež pripravuje.

3 bude oblečený do kabáta rovnakej značky ako . Stačí sa pozrieť na obrázky rozhádzané po okolí a zistíte, že najväčšou zbraňou budú dynamické tiene. V nich sa bude Garrett (hlavná postava, teda vy) plížiť ako „vôňa“ týždňových ponožiek. Treba priznať, že statické tiene sú už dávno minulosťou a všetci hráči sú namlsaný zo Splinter Cell. Dizajn úrovní by mal byť na vysokej úrovni, lebo nebudete blúdiť len v tmavých uličkách, ale aj po presvetlených chodbách, kde budú tmavé len niektoré priestory. Všetko záleží na tom, sú rozmiestnené lampy a každá z nich bude vrhať tieň takže zakrádanie bude mať šmrnc.

V predošlých dieloch Thiefa bol dôraz kladený na umelú inteligenciu. Po určitom čase sa však v nej vyskytli menšie chybičky a preto Ion Storm zbieral od čo sa im na nej nepáčilo. A výsledok? Ak zbadá nepriateľ krv na podlahe, vie že sa niečo deje a zavolá na poplach. Už nemôžete len tak zrazu zhasnúť lampu, lebo okoloidúcemu to príde divné a dôjde mu, že lampu niekto zhasol nahlas. Pripočítajte si k tomu sluch Pohanov a nebudete zbytočne škrípať dverami alebo vysielať špiónov.

Dalo sa popísať mnoho slov o dymických tieňoch alebo animovaných postavách (synchronizácia úst podľa hovoreného slova), ale to všetko treba uvidieť. Ak máte možnosť pozrite si nehrateľnú ukážku, zistíte, že som nekecal. Chystá sa ttiž plmb s veľkým P.