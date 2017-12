Vedci zistili, že politici klamú

Londýn 18. mája (TASR) - Po intenzívnom výskume vedci dospeli k záveru, že politici klamú.

19. máj 2003 o 0:11 © TASR 2003

V štúdii, o ktorej informovali britské noviny Observer, politológ Glen Newey skonštatoval, že klamanie je dôležitou súčasťou politiky v modernej demokracii. "Politici by mali byť úprimnejší o klamaní," povedal výskumník z glasgowskej University of Strathclyde.

Podľa neho voliči očakávajú, že ich politici budú za istých okolností klamať a niekedy to dokonca vyžadujú. "Na politiku by sa malo menej hľadieť ako na cvičenie v produkcii pravdivých výrokov a viac ako na poker," tvrdí. "V pokri sa očakáva, že sa ich ako súčasť hry pokúšate oklamať," dodal Newey.

Klamanie zo strany politikov môže byť niekedy úplne oprávnené v situáciách ako je ohrozenie národnej bezpečnosti a verejnosť má dokonca právo byť klamaná, keď neočakáva, že sa jej povie celá pravda ako napríklad počas vojny, uviedol.

Hlavným dôvodom pre klamanie však je rastúci záujem verejnosti o oblasti, o ktorých by vláda najradšej vôbec nediskutovala. Ak by sa voliči menej pýtali, politici by menej klamali.

Bill Clinton klamal o pomere s Monikou Lewinskou, zatiaľ čo predchádzajúci prezidenti-záletníci nikdy klamať o súkromí nemuseli, keďže sa ich nikto nepýtal. "Keď sa novinári alebo kolegovia poslanci začnú zaujímať o oblasti, ktoré chce vláda utajovať, veľmi pravdepodobne sa budete dostávať smerom k územiu klamstiev," povedal Newey.