Zaujímavé linky na tento víkend

Pomsta marketingu

http://www.blinkerfluid.com/pages/telemarketers.html

Telemarketing, na západe obľúbená forma podpory predaja, je u nás zatiaľ len v plienkach a tak sa vám pravdepodobne nestáva až tak často, že sa vás telefonicky niekto pokúša presvedčiť, aby ste si kúpili nové auto, požičali nejaké peniaze či poistili celú rodinu.

Nikdy však neviete, kedy sa táto milá forma marketingu uchytí aj u nás - pre tento prípad ponúkame táto stránka pár užitočných tipov, ako sa otravných telefonujúcich rýchlo zbaviť:

- Keď sa vám telemarketér predstaví, požiadajte ho, aby vyhláskoval svoje meno. Potom meno svojej firmy. Potom sa spýtajte, kde firma sídli, ako dlho až podniká, koľko ľudí v nej pracuje... kedy v nej začal pracovať telefonujúci, či je ženatý, koľko má detí... S osobnými otázkami pokračujte tak dlho, ako bude potrebné.

- Vytrvalo predstierajte, že sa domnievate, že volajúci je váš kamarát a chce si z vás len vystreliť. Neustúpte.

- Po každej vete volajúceho niekoľkokrát požiadajte, aby ju zopakoval.

- Povedzte volajúcemu, že slabo počujete a že musí hovoriť hlasnejšie... ešte hlasnejšie... ešte hlasnejšie...

- Požiadajte, aby vám informácie poslali faxom, a vymyslite si číslo.

- Ak ste muž a v telefóne sa ozve: „Dobrý deň, volám sa Judy a som z firmy...“, zostaňte chvíľu ticho a potom predstieraným hrubým úchylným hlasom zašepkajte: „Čo máš na sebe?“

- Vykríknite nadšením „To si ty, Judy?!! Bože, ako dlho sme sa už nevideli!!“

- Začnite dookola opakovať „nie“ - meňte však výšku hlasu a udržiavajte rytmické tempo, až kým otravujúci nezavesí.

- Povedzte volajúcemu, že tiež pracujete v telemarketingovej firme.

- Povedzte, že ste momentálne zaneprázdnený a vypýtajte si číslo k volajúcemu domov. Keď vám vysvetlí, že telemarketéri nemôžu poskytovať svoje súkromné čísla, povedzte: „Aha, to asi preto, že nechcete, aby vás niekto doma otravoval, že. Tak to nechcem ANI JA!“ Zaveste.

- Povedzte volajúcemu, že musí počkať, pretože práve obedujete, a desať minút mu mľaskajte do slúchadla.

- Povedzte: „Dobre, budem vás počúvať. Ale mali by ste vedieť, že som práve úplne nahý...“

- Požiadajte volajúceho, aby hovoril veľmi pomaly, pretože si chcete všetko zapísať.

- Ak vám ponúkajú produkt vhodný „aj pre rodinu a priateľov“, odpovedzte temným hlasom: „Nemám žiadnu rodinu ani priateľov. Stanete sa vy mojím priateľom?“

- Ak vám chcú požičať peniaze, povedzte, že vás to teší, pretože ste práve vyhlásili bankrot a potrebovali by ste naozaj veľa peňazí.

- Ak vám ponúkajú čistenie rohoží, spýtajte sa, či dokážu vyčistiť aj ľudskú krv.

Nebezpeční zverovia (a rastlinovia)

Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o nebezpečných zvieratách, no dúfali ste, že to nikdy nebudete potrebovať. Stránka je skutočne vyčerpávajúcim zoznamom rôznych pohyblivých zemských mäsovitých objektov (a zároveň kadejakých zelených porastov), ktoré by za istých okolností mohli človeku veľmi znepríjemniť pobyt vo svojom revíri. Na stránke sú pritom v duchu najlepších tradícií kvalitnej bulvárnej žurnalistike starostlivo vypichované najzaujímavejšie fakty o daných živočíchoch, takže sa určite nebudete pri čítaní nudiť. A čo je najpodstatnejšie - pri žiadnom zvierati nechýba ani popis, ako s ním v prípade priameho stretu zviesť aspoň rovnocenný súboj s férovou šancou na víťazstvo.

Ako sa napríklad ochrániť pred jedovatými mravcami? 1) Noste topánky. 2) Neobliekajte si oblečenie veľmi svetlých farieb, noste radšej tesnejšie než voľné šaty. 3) Nepoužívajte voňavku. 4) Ak už mravce zbadáte, zostaňte nehybný (človek nikdy nevie - možno si samy odsťahujú mravenisko) alebo pomaly ustupujte. (Analogický tip Dr.Bizzarra na ochranu pred jedovatými rastlinami: zostaňte stáť a dúfajte, že si vás nevšimne!)

O globalizácii

http://www.globalarcade.org/

Každý hovorí o globalizácií a CDtip ako bulvárne médium nesmie zostať bokom. Ak naozaj-naozaj nemáte radi globalizáciu, ak sa každé ráno zobúdzate so zúfalým pocitom, že budete zasa obedovať v McDonalde, ak si každé jablko pred zjedením najskôr dôkladne prezriete, či nie je geneticky zmanipulované (kto už dnes nie je zmanipulovaný...), rýchlo zapnite svoj počítač z Tajvanu, naštartujte modem z USA, pripojte sa na internet cez vášho belgického providera a nemecký telefón a zahrajte si na tejto stránku jednu z úžasných infantilných antiglobalizačných hier v Shockwave,

Naozaj

http://www.ihateyouall.com/

Zamyslite sa: koľko asi stojí registrácia domény .com? Koľko stojí diskový priestor na webovskom serveri? Koľko stojí počítačový program, v ktorom je možné robiť textové efekty? Koľko stojí softvérový balík, s pomocou ktorého možno vyrobiť webovú stránku? Koľko stojí operačný systém, na ktorom ten softvér spustíte? Niekto nás musí naozaj nenávidieť... (Ak vám nebolo dosť - www.homer.sk/trabant/)

Na zdravie!

http://www.nonhealth.com/

Konečne tá správna stránka o zdraví! Dozviete sa tu pravdu o zdravej životospráve (Čokoláda je súčasťou správnej stravy, pretože sa vyrába z kakaových bobov - a boby sú predsa zelenina!), tipy na inteligentné športovanie (Za každú prebehnutú míľu vraj získavate 5 minút života - ale aký to má zmysel, ak túto vzdialenosť prekonáte za viac než päť minút?), poučíte sa o výhodách staroby (napr. únoscovia vás prepustia ako prvého) a nájdete tu dokonca aj stručnú históriu medicíny. (Mimochodom - keď toho lekári toľko vedia, prečo nežijú večne?)

Chúďatá tučniaci

news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1002000/1002958.stm

Jedna z obľúbených „veselých historiek o zvieratách“ hovorí o tom, že ak ponad tučniakom prelieta lietadlo, toto elegantné zviera sa ho snaží sledovať pohľadom, až sa prevráti na chrbát. Britskí vedci sa teraz rozhodli, že toto tvrdenie preskúmajú - vyšlú do Antarktídy vojenské helikoptéry, ktoré budú - uhádli ste - prelietavať ponad tučniakov a kamerou ich reakcie zaznamenávať. Vedúcim projektu je Dr. Richard Stone z British Antarctic Survey. „Neexistuje nijaký dôkaz o tom, že tučniaci skutočne padajú na chrbát,“ povedal pre BBC. Všetci dúfame, že má pravdu. Lebo ak by bola fáma pravdivá, kto pôjde všetkých tučniakov poprevracať naspäť na nohy?

Ako sa ti páčim?

http://www.amihotornot.com/

Som cool? Som šik? Nemám príliš veľký nos? Príliš krátke nohy? Príliš mäkký ušný lalôčik? Ak vás trápia podobné otázky, môžete na túto stránku zaslať vašu fotku a o chvíľu sa začnú hrnúť bodové hodnotenia vašej krásy z celého sveta. Teda... ak máte na takéto niečo odvahu. Stránka je vhodná aj pre rodených dobrákov - môžu potešiť množstvo ľudí tým, že ich ohodnotia ako „hot“. A takisto pre rodených škorodadostníkov - môžu spraviť presný opak. Je to na vás.

Kto je kto (A kto je v divadle)

http://www.whoiswho.sk/

Prečo Jozef Abafi? Prečo Pavol Unger? Prečo Erzsébet Tóth? Prečo Viera Topinková? Prečo Vladimír Rohoň? Prečo Aranka Szentpétery? Prečo Jozef Prážmári? Prečo Peter Oswald? Prečo Anna Kľuková? Prečo Marija Havran? Prečo Anton Duša? Prečo Ľudovít Ludha? Prečo Emil Merheim? Prečo Erik Ollé? Prečo nie ja?!!

Jedy naše každodenné

http://www.matusma.miesto.sk/chemia/

Nájdete ich snáď na všetkých obaloch potravín okrem šupiek od banánov - éčka naše milované, éčka naše nenahraditeľné... Na čo sú dobré? E221 vám poškodí črevá, E450 zlikviduje trávenie, E230 poteší vašu pleť, E107 spôsobuje alergie, E200 zničí vitamíny, E320 spoľahlivo zvýši cholesterol, E311 podráždi nervy, rakovinotvorné „éčka“ radšej ani nespomíname. A čo ešte také E55?!

Drogy naše každodenné

pablohonej.hyperlink.cz

Nočná mora protidrogového bojovníka - atlas 120 prírodných drog, z ktorých takmer dvadsiatku môžete nájsť aj vo svojom obľúbenom slovenskom lese či na lúke. Zakážte prírodu! Ohraďte údolia! Postrieľajte medvede!

Monitor tlače

www.jhm.sk/reflektor.htm

„Dňa 16.januára 1999 sa v Snine uskutočnil II. zjazd Socialistického zväzu mladých. Tento zjazd okrem iného zhodnotil činnosť SZM od svojho vzniku v máji 1997. Účastníci zjazdu potvrdili ciele týkajúce sa činnosti SZM, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom zjazde. SZM si kladie za svoj prvoradý cieľ pôsoboiť medzi mladými ľuďmi predovšetkým na poli kultúrnom, vzdelávacom a športovom.

Aj naďalej budeme poukazovať na negatívne vplyvy dnešnej spoločnosti a snažiť sa viesť mladých ľudí k tomu, aby sa mohli pred nimi brániť a nepodľahli zlu, ktoré dnes na nich útočí zo všetkých strán....“ (Reflektor SZM 1/1999!!!)

Homepáge

vtacikovia.miesto.sk/tomas/

Pravidelní čitatelia tejto rubriky (dajte sa vyšetriť!) už určite spozorovali slabosť jej autora na pozoruhodné osobné stránky na webe. Dnes sa tak významnej cti, akou je zverejnenie mena v Dr. Bizzarovi, dočkal Tomáš Abaffy. T-o-m-á-š ABAFFY. No a čo, že obľubuje oblečenie „ležérny cool style“. No a čo, že jednou z jeho obľúbených osobností fašista Jozef Tiso. No a čo, že má rád fitnes. No a čo, že „kupuje výhradne slovenské výrobky“. Aj tak je cool. A ešte e-mail: bafko@centrum.sk.

Najstaršia slovenská webmasterka

blanka84.home.sk

To aspoň tvrdí jej marketing. Každopádne je milé pozrieť si konečne webovú stránku v slovenčine, na ktorej majiteľ nedeklaruje ako hlavný záujem programovanie či aspoň web dizajn. Blanka sa naopak posťažuje, že ju vyhodili z práce, predstaví celú svoju rodinu, ponúkne čitateľský denník spred dvadsiatych rokov a predvedie svoje najvydarenejšie torty. Prečo nie?

Prec s diakritikou

talbot.miesto.sk

Jazykovedný ústav by si mal najať nejakého zabijáka a nechať autora tohto programu potichu zlikvidovať: softvér totiž umožňuje oveľa jednoduchšie šírenie (podľa puristov) moru internetu - slov bez diakritiky. Stačí zadať text s diakritikou a vzápätí je tu pekne odmäkčeňovananý a oddĺžnený, pripravený na odoslanie e-mailom. Teda aspoň teoreticky.

Simulácia

www.gorebush.org/monopoly

Monopoly, obdoba našich „Dostihov“ sú v Amerike najobľúbenejšou stolovou hrou - prečo asi? Ak chcete dôkladne pochopiť ich princíp, zahrajte si ich online verziu. Najprv si vyberiete jednu veľkú spoločnosť, povedzme American Airlines či AT&T, a potom hurá do sveta biznisu! Naraziť môžete na kongres Demokratov či Republikánov, Billa Clintona, Sochu Slobody, Svetovú obchodnú organizáciu, CNN či Time a napokon snáď i samotný Biely dom. Hlavne pozor na najvyšší súd!

Chúďatá Metalliatka

http://www.paylars.com/

Metallica bola prvou významnou hudobnou skupinou, ktorá sa pustila do boja s Napsterom - vraj ju oberá o príjmy z predaja CD a najmä zaslúženú 95-percentnú províziu pre ich hudobnú spoločnosť. Niektorí fanúšikovia tejto skupiny však na správu zareagovali čudne - namiesto toho, aby sa zastali svojho obľúbeného Napsteru, vďaka ktorému môžu mať všetky skladby zadarmo, a na Metallicu sa vykašlali či ju priam začali nenávidieť (fanúšikovia Sinead O´Connor radi požičajú parný valec na likvidáciu CD), niektorí sa rozhodli založiť webovú stránku, z ktorej môžete dobrovoľne poslať členom skupiny nejaké-tie bubáky (ako protihodnotu dostanete nič), aby nemuseli chudáci bývať pod mostom a žrať psie granule. V podstate takmer taká ušľachtilá myšlienka, ako www.hungersite.com, že?

Komiks

http://www.drinkydrink.com/

Táto stránka zjavne neprešla kontrolou Úradu pre dozor nad alkoholizmom škôlkarov - hrdinami komiksu sú deti, ktoré v princípe vykonávajú len jednu činnosť - pijú. Na stránke však nájdete aj slušný „background“ - skutočné viac či menej zábavné fotografie opilcov. Vy tam ešte nie ste??

Zem je placka

http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm

Ako neporušiť zdanie demokracie a pritom zapchať hubu tým, ktorí tvrdia iné veci, ako my? Američania to občas predsa len nezvládajú. A tak sa v roku 1980 objavil v prestížnom časopise rozhovor s mužom, ktorý tvrdí, že zem je plochá - založil dokonca organizáciu, ktorá sa snaží toto tvrdenie všemožne podporiť. Podľa nej má Zem tvar gramofónovej platne, pričom v jej strede je Severný pól. Pristánie na mesiaci bolo, samozrejme, zaranžované v hollywoodskych štúdiách, pričom autorom scenára bol Arthur C. Clarke. No čo, aj on živí rodinu.