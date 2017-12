Penetrácia internetu v SR je vyššia ako v Poľsku a Maďarsku

16. aug 2001 o 17:16 TASR

Londýn 16. augusta (TASR) - Penetrácia internetu na Slovensku sa v januári 2001 vyšplhala na 18 %, čím sa priblížila 20-% úrovni v Českej republike a prekonala tempo jeho prenikania v susednom Poľsku a Maďarsku. Napriek tomu má z domu prístup k internetu len 2,4 % slovenskej populácie a 6,9 % ho používa každodenne alebo niekoľkokrát do týždňa.

V správe o vývoji internetu v SR poukazuje analytický inštitút Economist Intelligence Unit (EIU) aj na nízku úroveň rozvoja elektronického obchodovania na Slovensku. "Menej ako 3 % Slovákov nakupuje on line a menej ako 2 % vykonáva finančné transakcie na webe. Väčšina Slovákov využíva internet na získavanie informácií potrebných v práci alebo v škole, na sťahovanie zo stránok obsahujúcich zábavu alebo na posielanie e-mailov," konštatuje EIU.

Podľa prognóz IDC by mal celkový počet užívateľov internetu vzrásť z asi 300 000 v roku 2002 na viac ako 700 000 do roka 2004. Tento rast by mala stimulovať najmä konkurencia medzi poskytovateľmi internetu, ktorých zväčša vlastnenia zahraničné firmy a ktorí sú nútení znižovať ceny. Očakáva sa aj pokles telekomunikačných poplatkov za pripojenie po liberalizácii sektora v roku 2003, taktiež v dôsledku zvýšenej konkurencie.

Slovenský maloobchodný obchod na internete dosiahol v minulom roku hodnotu 600 000 USD a podľa spoločnosti IDC by mal v tomto roku vzrásť na tri milióny USD. "Stále je to však zanedbateľná suma oproti celkovým maloobchodným tržbám v SR, ktoré v minulom roku dosiahli 10 miliárd USD. Nadnárodní maloobchodníci sa skôr koncentrujú na budovanie hypermarketov, než na zavedenie elektronického obchodovania na Slovensku," uvádza EIU.

Elektronický obchod v SR sa najviac sústreďuje na predaj elektroniky, spotrebného tovaru spojeného s informačnými technológiami, cestovaním a zábavou. Z desiatich najpopulárnejších internetových stránok sú tri využívané na posielanie e-mailov, dve sú vyhľadávače, dva informačné servery (SME a Markíza), jeden zábavný s možnosťou chatu a jeden týkajúci sa ponuky zamestnania.

EIU poukazuje na rozvinutý internet banking na Slovensku, ktorý v súčasnosti ponúka väčšina bánk a Tatra banka má dokonca vlastnú internetovú banku Eliot. Obchodníci predávajúci tovar na internete pritom ponúkajú svojim zákazníkom možnosť platby aj prostredníctvom internetu a niektorí akceptujú aj platby mobilným telefónom. "Používanie kreditných kariet ako Visa alebo MasterCard, čo je bežná platobná metóda na západe, je však stále na Slovensku raritou," konštatuje EIU.

Na záver inštitút poukazuje na výhľad internetového sektora na Slovensku, pričom najviac by mu malo pomôcť zavedenie úspešných portálov za pomoci silných zahraničných subjektov. Okrem toho však bude potrebné odštartovať informačné kampane na podporu internetu a zvýšiť celkové povedomie Slovákov o výhodách a možnostiach internetu, najmä v oblasti platobných metód a nákupu, ale aj vyvrátiť obavy z možného podvodu. "Celkovo sa však dá povedať, že slovenský internetový trh bude nasledovať trendy známe v Českej republike a na západe," uzatvára EIU.

