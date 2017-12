Počet reklamných e-mailov odoslaných súkromným užívateľom narastá

Do roku 2006 bude počet reklamných e-mailov odoslaných súkromným používateľom internetu v USA viac ako šesťnásobný. Tento výsledok ukázala štúdia Online Advertising through 2006 spoločnosti na výskum trhu Jupiter Media Metrix (JMM). Podľa štúdie cielený priamy marketing on-line „tromfne“ klasické reklamné bannery.

Prudký vzrast e-mailových kampaní, on-line propagácie a digitálnych poukážok zdôvodňujú odborníci priveľkým rozptylom pôvodných foriem on-line reklamy. V roku 2006 rátajú autori štúdie s 537 miliardami reklamných e-mailov v USA, pričom spam bude tvoriť až 200 miliárd správ.

Podľa JMM odoslali americké firmy v roku 2000 asi 88 miliárd e-mailov, vrátane približne 50 miliárd neželaných e-mailov. Výdavky na cielenú reklamu na webe majú dosiahnuť v roku 2006 skoro 20 miliárd amerických dolárov. Tak predbehnú aj klasickú on-line reklamu, náklady na ktorú vzrastú do roku 2006 z 5,7 na 15 miliárd amerických dolárov. V tomto roku reklamný trh on-line narastie v USA napriek nárastu používania internetu len o 5,3 percenta.

Pre nemecký trh predpovedá zväz Der Deutsche Multimediaverband ešte väčší nárast. Podľa údajov zväzu by sa výdavky na on-line reklamu mali vyšplhať o 50 percent na 400 miliónov mariek. JMM ráta s tým, že podiel on-line reklamy na klasických výdavkoch na reklamu vzrastie do roku 2006 z 3,1 na 7 percent. Najväčší zadávatelia on-line reklamy v roku 2006 budú finančné služby, za nimi výrobcovia áut, médiá, segment IT, zdravotníctvo a cestovné kancelárie.